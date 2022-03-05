Российская оккупация сеет террор в Херсоне: изнасилования и пропаганда Кремля

Херсонцы (Херсонцы) сегодня утром впервые почувствовали, каково находиться под российской оккупацией. Все телевизионные каналы транслируют кремлевскую пропаганду в сети. Они показали кадры войны на Донбассе за последние восемь лет с пророссийскими мирными жителями, убитыми украинскими вооруженными силами, и телеведущий с обидным голосом собрал историю о том, как все украинцы очень плохи и насколько хороши российские освободители. «Мы собираемся денацифицировать Украину и окончательно интегрировать ее в Новороссию (новую Россию)», — заявила женщина.

Херсон, насчитывающий 300 000 жителей, является первым и единственным городом, контролируемым российскими вторгшимися войсками. Это было ключевым моментом в планах кремлевских генералов. Стратегический порт на берегу Днепра, на выходе из Черного моря. После захвата города россияне смогли объединить по суше две территории, которые они уже контролировали с 2014 года, территорию Крымского полуострова с самозваной Донецкой Народной Республикой, сепаратистским анклавом пророссийских украинцев в Донбассе.

Город находился под прицелом Путина в течение последних восьми лет. Через него проходит Северо-Крымский канал, который снабжает провинцию питьевой водой и был закрыт украинским правительством. Вчера российское государственное телевидение и все частные каналы, которые пропагандируют кремлевскую пропаганду в Москве, нарушили патч с тем, что поставки были восстановлены. Они сказали: «Историческое завоевание».

Российские войска входят через Гвоздику в Донецкой области. Местное пророссийское население живет их у входа. Этих людей вызвали на триумфальный парад России в оккупированном Херсоне. Василий МАКСИМОВ//AFP.

Последний бой перед прибытием российских танков был проведен группой украинских военизированных формирований, входящих в так называемую Третью силу, ополченцы, которые в последние годы противостояли пророссийским сепаратистам из Донецка. Они защищали въезд в город по шоссе P-47. Произошла интенсивная перестрелка, когда ракеты, выпущенные российскими батареями, прошли через их головы и попали в центр Херсона. Через час, согласно показаниям, опубликованным в социальных сетях, появились российские танки и штурмовые танки с буквой «Z», окрашенной в белый цвет по бокам. Это бренд, который отличает автомобили от захватчиков, чтобы не путать с украинцами одного происхождения и, следовательно, точно такого же происхождения.

В Суворовский район, в центре города, уже прибывали другие российские танковые подразделения. Группы пехотинцев были размещены на главных улицах и проспектах. Другие из спецназа вошли в мэрию. На одном из видеороликов впервые видно, как российский солдат уходит от здания правительства провинции с свернутым украинским флагом. К нему подходят четыре человека в штатском. Они сталкиваются с криками, скрытыми от глаз растительностью. Солдат, кажется, отступает, а гражданские лица вывешивают три украинских флага и размахивают ими. «Слава героям Украины!» , кричит человек, который записывает. Гражданские лица украли флаги у российских солдат, совершив необычный акт неповиновения вторжению.

В районе Днепровского района, который включает окрестности, расположенные ближе всего к реке Днепр, российские вооруженные силы взяли под свой контроль во вторник вечером. На одной фотографии было показано около 15 бронемашин перед зданием областной администрации. В левой верхней части снимка, сделанного камерой наблюдения, вы можете увидеть дату и время: 2 марта в 2:15 утра. Видео было опубликовано в Telegram.

Житель Херсона вышел на улицы с двумя украинскими флагами в знак протеста против российских оккупационных войск.

Глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута объявил в 9 утра среды, что город «полностью оцеплен врагом». Мэр Игорь Колыхаев подтвердил падение своего города украинскому государственному телевидению в среду утром. На следующий день он сообщил в твите, что провел встречу с главой российских войск (имя он не назвал) и что он сказал ему, что с этого момента правительство Херсона находится в руках гражданско-военной хунты, состоящей из некоторых его командиров и пророссийских ополченцев, которые прибывали из Донецка.

Колыхаев подробно изложил ряд новых правил для граждан после того, как «вооруженные гости» вошли в муниципальный штаб. Они могут покидать свои дома только вдвоем, любое собрание более двух человек на улицах запрещено, водители должны ехать медленно и быть «готовыми показать содержимое транспорта в любое время». «Они должны остановить первый иск», - написал он в посте в Facebook.

Он также сообщил, что украинский флаг все еще развевается над муниципалитетом, и уточнил: «И чтобы он оставался прежним, эти требования должны быть выполнены». Это было оправдано принятием оккупационных войск перед лицом «огромных трудностей», с которыми они столкнулись после вторжения, включая «сбор и захоронение погибших», а также «доставку продовольствия и медикаментов».

«У нас не было оружия и мы не были агрессивными. Мы показываем, что работаем над тем, чтобы обезопасить город и пытаемся справиться с последствиями вторжения», - сказал он. «Я ничего им не обещал... Я просто попросил их не стрелять в людей», - сказал он.

Англоязычная украинская ежедневная газета The Kiev Independent сообщила, что в эти выходные в Херсоне организуется триумфальный парад российских войск и что людей привозят из Крыма, чтобы собрать зависимую аудиторию. Если это произойдет, это будет необычная пропаганда. Конечно, также вероятно, что гражданское сопротивление попытается испортить партию.

Показания девушки из Херсона в интервью Zoom телеканалу CNN гораздо яснее рассказывали о происходящей там трагедии. 27-летняя Светлана Зорина, которая живет с бабушкой в этом черноморском городе, заявила, что оккупационные войска «уже начали насиловать наших женщин».

«Мне говорили люди, которых я давно знаю. Мне сказали, что 17-летняя девочка, которую я знала, случилась с ней, а потом ее убили», - рассказала она ведущему Джону Берману в пятницу. Зорина добавила: «Мы напуганы и напуганы, но мы не собираемся сдаваться».

Изнасилования как орудие войны практиковались армиями с древних времен. Во многих случаях она использовалась в качестве формы «этнической чистки». А в других случаях женщины годами превращались в сексуальных рабынь. Когда союзные войска на последних этапах Второй мировой войны вошли в Германию и оккупировали ее, имели место массовые изнасилования. Хотя большинство этих преступлений было совершено советскими военными, поступали также сообщения об аналогичных действиях американских и французских солдат. Последующие расследования показали, что 860 000 немецких женщин были изнасилованы. Пять процентов «военных детей», родившихся у незамужних женщин в Германии и особенно в Берлине в середине 50-х годов, были результатом изнасилования.

Херсон уже знает об оккупациях, как нацистских, так и советских немцев. 22 июня 1941 года немецкие войска начали внезапное вторжение в Советский Союз в рамках так называемой операции Барбаросса. Вскоре после этого Адольф Гитлер назначил прусского главу нацистской партии Эриха Коха рейхскомиссаром так называемого рейхскомиссариата Украина (украинского комиссариата), созданного указом фюрера. Первым шагом Коха было закрытие школ, потому что «украинским детям не нужны школы». Немецкая политика в отношении Украины основывалась на принципах Herrenvolk (высшей расы), и поэтому к украинцам следует относиться просто как к колониальным элементам или даже как к Untermenschen («недочеловекам»).

По оценкам, за этот период, который продолжался до марта 1944 года, 5,2 миллиона украинских гражданских лиц, включая 1,6 миллиона евреев, отправленных в лагеря смерти, погибли из-за преступлений против человечности, связанных с войной болезней и голода. В то время были также тысячи изнасилований женщин, а немцы говорили об «этнической чистке».

Трагедия повторяется под фарсом новой оккупации.

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