Sin retenciones, la agroindustria podría reducir a la mitad el desempleo

Un informe de FADA destaca que si no se aplicaran derechos de exportación a los productos agropecuarios, podrían crearse más de 850.000 puestos de trabajo en diez años (FADA)

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Detrás de cada producto que llega al changuito del supermercado hay una extensa cadena de producción, industria, transporte y comercialización que genera millones de puestos de trabajo. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 empleos en Argentina, equivalentes al 23% del empleo privado nacional. Así lo indica el informe Empleo en las Cadenas Agroindustriales, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que destaca el papel del sector como motor laboral tanto en el campo como en las ciudades.

La producción primaria concentra el 34% de los puestos de trabajo agroindustriales, mientras que la comercialización representa el 27% y la industria, el 21%. El resto se distribuye entre transporte y logística, junto con los servicios que hacen posible el funcionamiento de las cadenas. De esta manera, el empleo vinculado al agro abarca desde productores, agrónomos y contratistas hasta operarios de fábricas, transportistas, comerciantes, profesionales y trabajadores de supermercados. Según Fiorella Savarino, economista de FADA, entre 2020 y 2025 se crearon 480.000 empleos en estas cadenas, a un promedio de 80.000 por año.

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En el ranking de las actividades que más trabajo generan, la carne vacuna ocupa el primer lugar, con alrededor de 519.000 puestos, seguida por la cadena de frutas, verduras y legumbres, con 462.000, y la soja, con 446.000. Más atrás se ubican el trigo, con unos 440.000 empleos, y el maíz, con 258.000. En conjunto, estas cinco cadenas concentran prácticamente la mitad del empleo agroindustrial. El impacto se extiende a múltiples eslabones: desde la producción y la investigación hasta los frigoríficos, la distribución, el transporte y la venta minorista.

Las cadenas agroindustriales generan más del 23% del empleo nacional privado en Argentina. Un informe de FADA revela que 2 de cada 10 personas trabajan a diario en el agro (FADA)

Uno de los principales planteos del informe es el potencial de creación de empleo que tendría una eliminación de los derechos de exportación. Según las estimaciones de FADA, las cadenas de granos, carnes y biocombustibles podrían generar más de 850.000 puestos adicionales en un plazo de diez años. La proyección contempla un aumento de la producción de cereales y oleaginosas de alrededor de 70 millones de toneladas, con mayores volúmenes destinados tanto al mercado interno como a la exportación y a la elaboración de productos como carnes, bioetanol y biodiésel.

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De concretarse ese escenario, el empleo adicional equivaldría a cerca de la mitad de los 1,6 millones de personas desempleadas considerados en el análisis. Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, destacó que el crecimiento alcanzaría a distintas etapas de las cadenas productivas, desde la producción primaria hasta la industrialización, el transporte y la comercialización. La estimación no implica una reducción automática del desempleo: su concreción dependería de que se materialicen el incremento productivo y las inversiones necesarias para sostenerlo.

El informe también pone de relieve la distribución federal del empleo agroindustrial. Las cadenas agrícolas, como la soja, el maíz, el trigo y el girasol, reúnen el 32% de los puestos; las economías regionales, el 29%; y las cadenas de carnes y lácteos, el 23%. Esa diversidad se refleja en actividades como la producción ovina en la Patagonia, los vinos en Cuyo, la caña de azúcar en el NOA y la yerba mate en el NEA. Con datos basados en fuentes oficiales y el análisis de más de 250 actividades económicas, FADA busca dimensionar el aporte de un sector cuyo impacto va mucho más allá del campo y se hace visible, todos los días, en los productos que llegan a la mesa de los argentinos.

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