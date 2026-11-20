La entrevista de Luis Novaresio

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No tenía ninguna intención de ser famoso ni de aparecer frente a una cámara. Exjugador de básquet de Primera División y profesor de gimnasia, Héctor “Tito” Speranza aceptó hacerle una gauchada a unos amigos en seguridad y terminó convirtiéndose, casi sin querer, en la sombra de Ricardo Fort en el momento de mayor exposición del empresario.

Bastó que Marcelo Tinelli reparara en su rostro imperturbable y su silencio para que el personaje naciera solo y en vivo. En esta charla recorremos aquellos años en la televisión: la tensión con Fort por el protagonismo, los idas y vueltas sin libreto con el conductor más famoso de Argentina, las razones por las que decidió decirle que no a los realities y su vida actual dando clases en el gimnasio.

Luis Novaresio: ¿Quién es Héctor Speranza?

Tito Speranza: El pibe del barrio de la esquina. Ese soy yo. Me llamo Héctor Marcelo, y Héctor me llaman los amigos, Marcelo soy en mi casa porque mi papá es Héctor. Son varios, pero en definitiva soy el mismo: el pibe de barrio tranquilo al que le gusta el deporte.

Tito Speranza en la final del Bailando (cedidas)

LN: ¿El deporte venía del básquet o de qué?

TS: No, yo quería correr en bicicleta y jugar a la pelota. Pero correr en bicicleta es un deporte caro y mi papá no me podía llevar todos los días al KDT en ese momento. Entonces, unas vacaciones de invierno nos fuimos con mis primos a la quinta de ellos. “Yuyo” me decían porque estaba creciendo al pedo, y me dicen: “¿Por qué no te venís a básquet, Yuyo, con nosotros?”. Y bueno, lo hablé con mis viejos y mi viejo me dice: “Mirá, yo un par de zapatillas para jugar al básquet te puedo comprar, y la cuota del club. Lamentablemente andar en bicicleta es algo muy caro y no te puedo llevar todos los días a entrenar”. Entonces empecé a jugar al básquet con mi primo ahí en el colegio de ellos.

LN: ¿Qué hacía tu viejo?

TS: Mi papá laburó 36 años en el Banco Provincia, en los talleres; se jubiló ahí.

LN: ¿Y tu mamá?

TS: Mamá, ama de casa, aguantándonos a mi hermana y a mí.

LN: ¿Había una tele en casa? ¿Mirabas la tele?

TS: Sí.

LN: ¿Y no soñabas con “yo quiero estar ahí”?

TS: Nada. Me ha pasado de hecho que llegué a Primera División en básquet, y vino una vez un periodista de la radio a hacerme una nota porque había jugado bien, y yo me fui.

LN: ¿No querías saber nada?

TS: No. Y así fue cuando jugué en Independiente, me vinieron a hacer una nota para un diario de Avellaneda y les dije: “¡No! Andá con los jugadores famosos”.

LN: Jugabas al básquet y en un momento aparecés haciendo seguridad. ¿Por qué?

TS: Yo había hecho algunos laburos con amigos y se dio que había terminado una clase y no entrenaba básquet ese día. Me llamó Marcela, mi pareja, porque había un problema con uno de los de seguridad, amigos de ella, y me preguntaron si les podía hacer la gamba.

Tito Speranza participó de la entrevista de Luis Novaresio en La vida después

LN: Y fuiste.

TS: Sí. Yo los conocía a todos los chicos de seguridad.

LN: Entonces empezás a laburar con los chicos que conocías. Faltaba uno y dijiste “es un rebusque más”.

TS: En un momento lo tomé más que nada para darle una mano al que era jefe de seguridad, Dani “La Muerte. Dani y otro chico dijeron: “Queremos que se quede Tito a laburar con nosotros”. Y bueno, fue así que me ofrecieron seguir en lo que fue todo el verano de Mar del Plata y ahí seguí con ellos.

LN: ¿Y cuándo aparece Ricardo Fort?

TS: A Ricardo lo veía porque era amigo de Marcela.

LN: ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que el amigo de Marcela era un tipo famoso o quería ser famoso?

TS: Cuando un día viajaron a Brasil. Ahí me enteré de muchas cosas, de que él quería ser famoso, quería estar en los medios, cantar, actuar o lo que sea.

LN: Para vos debía ser raro: la fama te pasaba bien lejos y laburabas con un tipo que se moría por ser famoso. Un día entrás a un estudio donde estaba Marcelo Tinelli. ¿Me contás eso?

TS: Entré y nada. Veía gente famosa, que bailaban, que querían las luces. Yo tranquilo. Traté de capacitarme lo máximo que podía en lo que tenía que hacer, y sabía por uno de los chicos que me llevó qué función cumplía.

LN: ¿Qué función cumplías?

TS: De trasladarlo a Ricardo, ponele. (risas)

LN: Me divierte que te da risa.

TS: Sí, porque hay cosas que no me gusta decir… para hacerlo más fácil: yo iba a ser la carne de cañón de los que se veían, porque todos se lo tomaban en joda, pero no era joda.

LN: Había que custodiarlo en serio, no era joda.

TS: ¿Le pasa algo y quién responde?

LN: ¿Cómo era vivir eso?

TS: Vivís a 200.000 kilómetros por hora. Es correr, correr, correr todo el tiempo al palo. Pero hoy en día lo tomo como un lindo recuerdo. Ya fue. El pibe murió muy joven. Entendí muchas de las cosas que hizo. Estoy tranquilo y en paz, y aparte pude hablarlo con él.

Tito Speranza con su pareja Marcela Villagra en la tapa de una revista (cedidas)

LN: ¿Se puede preguntar por qué hizo esas cosas? ¿Qué es lo que entendiste?

TS: Yo le saqué lo que él más quería en la vida. Él quería ser famoso y que girara todo alrededor de él: la tele, la camarita, la lucecita roja apuntándole todo el tiempo. Él quería cantar, invirtió mucha plata para estar ahí, y yo, sin quererlo, estaba en el lugar en el que él quiso estar.

LN: Vos empezás a ir como custodio y Marcelo empieza a divertirse con vos porque no te reías, porque eras el recio.

TS: Pasó que los lunes era en vivo. Yo venía despierto desde las cinco de la mañana porque seguía dando mis clases particulares, como siempre. Cuando llegábamos a grabar eran las cuatro de la mañana y yo estaba cansado, con la autoexigencia de tener que estar atento por si pasaba algo. Ahí empezó todo: Marcelo lo mandó a Matías Alé a contarme un chiste y yo estaba agotado. “¿Qué hace este pibe parado ahí con cara de traste?”. Matías vino, me contó un chiste y me preguntó: “¿Cuál es la actriz más explosiva?”. Yo lo quedé mirando y él me responde: “Betiana Blum”. Y no me causó gracia. Y a todos les causó gracia que yo tuviera la cara de culo de siempre. Así empezó a molestarme Marcelo Tinelli. Yo no le decía mucho, hasta que un día le estaba haciendo una entrevista a Virginia Gallardo —no me olvido más—. Marcelo tenía un traje Príncipe de Gales y yo pensaba: “Pobre flaco, se está muriendo de calor; yo con mi trajecito tengo calor”. ¿Y viste cuando percibís que alguien te está mirando? “Pará, pará, Ricardo, su custodia me mira mal”, dijo. Cortó la nota y me vino a joder. Ya de por sí, cuando estoy relajado a veces tartamudeo, me patina el embrague, pero ahí se me secó la boca, transpiré, no se me entendió nada de lo que dije y me sentí desprotegido. Siguió el programa y me seguía jodiendo con que me iba a pegar. Cuando se fueron apagando las luces me di vuelta y les dije a los pibes: “A este flaco no le hablo nunca más. Que venga con quien venga, no le hablo más”. Pensé que se iba a aburrir… Pero al siguiente programa bajó las escaleras diciéndome que me iba a pegar.

LN: “Te espero afuera”.

TS: Sí. Empezó a joder con que Lorenzo Lamas le enseñe una toma. Yo pensaba: “Tiene un par de pibes más acá, ¿por qué no los jode a ellos?”. Pensé que se iba a curar con no darle bola, y fue peor.

LN: Eso alimentó el personaje… Y un día, te llaman para el Bailando. Ahí ya empezó a haber ruido con Ricardo, ¿no?

TS: Mucho antes. Yo estaba en la custodia y les decía al Chato Prada y a Federico Hoppe: “Escúchenme, yo no laburo para ustedes, háganlo partícipe a Ricardo porque yo tengo otro trabajo”. Muchas veces me hacía cargo de llevar los autos al estacionamiento, volvía, y cuando empezaban las rispideces me quedaba en el buffet hasta que decían: “¿Dónde está?”. Les dije al Chato y a Hoppe: “Miren, yo dependo de él, no laburo para ustedes. Háganlo participe”. Quedamos en que él me iba a habilitar para que yo pusiera cara de culo, pero no lo habilitaba mucho. Yo me preguntaba qué veía Marcelo en mí.

LN: Bueno, después bailaste y la gente te bancó a morir, porque convengamos que no eras Hernán Piquín bailando.

TS: Pero casi le gano.

LN: Casi, casi. La final con Piquín fue impactante. Eras medio de madera, como yo, y sin embargo la gente te bancaba a morir.

TS: Sí, porque me lo tomé como un deporte. ¿Qué podés hacer para mejorar? Entrenar. Y entrenaba, entrenaba y entrenaba. A veces en el vivo me preguntaba: “¿A dónde va usted?”. “Me voy a entrenar”. Para mí era entrenar, repetir, automatizar. Muchas cosas de mi vida las relaciono con el básquet, que me formó la personalidad. En el básquet tenés que ocupar la mayor cantidad de espacio posible, entonces me decían: “Tenés que saltar así”, y yo saltaba como deportista, abierto, en vez de saltar con más gracia, más chiquito. Y sumale que soy bruto.

Tito Speranza con Ricardo Fort (cedidas)

LN: Una buena parte del personaje era pelearte con Marcelo. ¿Cuánto de montado estaba eso y cuánto de real era?

TS: Cero montado. ¿Pensás que yo iba antes a arreglar? Ese era Marcelo realmente: él llevaba todo y veía cómo se podían disparar las cosas.

LN: Visto desde afuera, había momentos donde yo decía: “Este pibe está hinchado, lo va a mandar a volar”.

TS: Yo sabía que no le iba a hacer nada, pero él a veces quería jugar de manos y yo soy bruto. En uno de los programas quiere jugar de manos conmigo y habla con Dani, y Dani le dice: “No jugués con él porque es bruto, te lo digo en serio, te va a golpear porque está acostumbrado a otra cosa”. Y pasó un par de veces que lo golpeé. (risas)

LN: ¿Ah, sí?

TS: No dijo nada. Y tengo que ser honesto: me defendió, porque estaban los que son más papistas que el Papa diciendo “¿cómo le vas a pegar?”. “A ver, estamos jugando”, decía él.

LN: Entendamos que Tinelli en ese momento era una mega superestrella, jugando en primerísima liga.

TS: Había ganado la Libertadores y jugaba la Champions. No había streaming ni redes sociales, era todo la tele, y la gente se sentaba a cenar mirando el programa. No sé qué habrá visto en mí, pero lo fue llevando. Quizás se dio cuenta de que yo decía que no a un montón de cosas y no me iba a dejar ganar porque fuera Tinelli.

LN: Dijiste algo muy interesante: “No sé qué vio él en mí”. ¿Qué viste vos en vos?

TS: Me di cuenta cuando me fui de la custodia. Hacía ocho o diez años que no me tomaba vacaciones y estaba muy cansado de la cabeza por todo lo que se había vivido en los medios: me esperaban periodistas, cámaras, hasta uno se subió a un árbol para sacarme fotos. Le dije a Marcela que consiguiera un hotelcito en Mar del Plata, cerca de Punta Mogotes, y fuimos a una playa pasando el faro adonde casi no iba nadie. Lo veo pasar a Hoppe con un amigo y lo saludé por educación, porque nos veíamos casi todos los días. Había mucha gente en camionetas que se dio cuenta de que yo estaba ahí y empezaron a pedirme fotos, fotos, fotos. Fede miró y se fue. A los días me lo encuentro de nuevo y me dice: “¿Sabés que te vamos a llamar para el Bailando?”. “Dale, Fede, no jodan, no quiero saber nada”, le dije. Me lo volví a cruzar en un boliche y me insistió: “Mirá que no me olvido, te voy a llamar”. Me llamaron a mediados de febrero y fui a hablar para ser cordial. Terminé firmando después de bailar la primera vez, porque yo no quería saber nada. Lo hablé con Marcela y dijimos: “Bueno, ¿qué estoy haciendo de malo? Es un desafío que a mí me gusta”. Siempre me gustó competir. Y la frutilla del postre era poder ayudar a un club de básquet de chicos muy carentes en Misiones, que iban a practicar para tomar la leche y tener un lugar de pertenencia. Dije: “Está bien, me van a matar, me van a decir payaso, pero me quedo con lo positivo”.

LN: Y lo hiciste. Después vino el teatro y muchas cosas más. ¿Cuándo se te cerró el laburo en los medios?

TS: No sé si se me cerró, pero como hablábamos antes de empezar, el tema de pelear por pelear o decir algo picante para estar en cámara no me va. Si hay que pelear, que sea con un motivo; decirte “che, no me gusta tu camisa” para armar lío no me gusta. Entonces empecé a decir que no a un montón de cosas y quedás afuera. Vas a un programa, no entrás en ese juego y no les servís. Me han llamado para realities y dije que no.

"La fama trae cosas lindas, pero yo vivo en la Argentina y no tengo el poder ni la estructura de otros", afirmó Tito Speranza

LN: ¿Extrañás la cámara?

TS: No. Cuando me llamaron de Combate dije que sí porque puse mis condiciones: yo a Gran Hermano no voy a jugar, no me importa lo mediático. A Combate lo tomé como un programa de juego, de destreza física, donde me encargaba de lo físico y de la cabeza de los chicos. Eso me gustó como desafío.

LN: Pensaba esto: ser auténtico —“no me jodas, Marcelo”— te puso en un nivel de exposición inmenso, y ser auténtico te sacó del medio.

TS: No sé si me siento excluido; quizás lo que yo pueda ofrecer hoy no les sirve, y está bien.

LN: Mano en el corazón: ¿no extrañás la fama?

TS: No. Hay muchas cosas que siempre quise resguardar. La fama trae cosas lindas, pero yo vivo en la Argentina y no tengo el poder ni la estructura de otros. Sobre todo quise cuidar a mis viejos, que nunca se sepa mucho de ellos. Mi mamá un día me preguntó: “¿Pero vos, hijo, tenés vergüenza de nosotros?”, porque no subo nada de ellos a las redes. Le dije que no, que los pongo a un costado para cuidarlos, porque hay gente buena onda —la mayoría, aunque mi personaje de entrada no genera empatía—, pero también hay gente mala onda y no quiero que los afecte.

LN: Disiento un poco con vos: me parece que la gente rescató de vos que sos buena gente, un buen tipo.

TS: Bueno, me emociona un poco que digas eso.

LN: Para los que no saben qué hacés hoy, ¿a qué te dedicás?

TS: Doy entrenamientos personalizados a chicos, chicas, gente grande, gente joven. Me dedico a eso y trato de mejorar cada día. Además, estudié otra carrera más de grande: periodismo deportivo. Cuando el deporte competitivo me dejó, a los cuarenta y pico, y salió todo esto de la tele, fui a averiguar a un instituto y me puse a estudiar. Me gustaba mucho el contacto con gente joven, ver cómo estudiaban ahora con el campus virtual —yo venía de la época de las fotocopias y el CD—, cuáles eran sus objetivos. Me abrió mucho la cabeza.

LN: Los que compartimos gimnasio con vos te vemos laburar con una responsabilidad enorme.

LN: Con el diario del lunes, ¿este Tito Speranza le dice algo al pibe al que un día se le encendió la luz roja en la cara?

TS: Quizás me hubiera relajado un poco más, pero a mi manera lo disfruté. No puedo renegar de cómo soy. Desde chico nunca fui el alma de la fiesta ni el revoltoso, pero era de esos líderes silenciosos que, cuando no están, se nota.

LN: Completá la frase: Ricardo Fort es...

TS: Un pibe que no pudo llegar a ser feliz. Cuando le llegó lo que él quería empezó a tener problemas físicos y, teniendo toda la plata, no se pudo curar. La última vez que hablé con él fue antes de que se fuera a Miami; nos habíamos distanciado, pero me mostró cómo tenía la pierna y me preguntó cómo había hecho yo cuando me operé de la rodilla. Lo vi vulnerable y le dije: “Ricardo, tenés que parar, curarte y recuperarte. Tenés algo que no tiene todo el mundo, que es la guita para hacer lo que quieras. Recluite donde quieras, curate bien y después volvés”. Se quedó pensando y me dijo: “No, pero yo no puedo parar, porque imaginate…”. Y quizás tenía que haber parado.

LN: Qué loco que la fama, que a vos te llegó de casualidad, a él lo enloqueció.

TS: Siempre digo que la lucecita roja de la cámara es peor que la falopa. A los chicos que arrancan les digo que si no tienen un papá, una mamá, un hermano o un buen amigo que los contenga y los mantenga con los pies sobre la tierra, te podés marear y te puede pegar.