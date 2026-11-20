ELLOS - Nacho Girón

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“La autoestima está bien, el ego no suma nada”, reflexionó Nacho Girón en Ellos, el ciclo de entrevistas de Infobae, al hablar sobre la competencia en los medios, la importancia de escuchar al otro y los aprendizajes que incorporó a lo largo de su carrera. El periodista diferenció ambos conceptos y explicó cómo esa mirada le permitió construir vínculos más sanos con sus colegas y con quienes piensan distinto.

Con casi tres décadas de experiencia, Girón descubrió su vocación por el periodismo desde muy chico y desarrolló una carrera que abarca la radio, la televisión y las plataformas digitales. Pasó por Telefe, condujo ciclos en CNN en Españoly actualmente está al frente de Infobae al Amanecer, el programa de la primera mañana de Infobae en Vivo. También es autor de La Salada: radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica, una investigación sobre uno de los mercados populares más conocidos del país.

Durante la charla, recordó cómo sobrevivió “por segundos” a la tragedia de Cromañón, cuando tenía 17 años, y de qué manera aquella experiencia transformó su percepción de la vida y la muerte. También repasó las situaciones de riesgo que enfrentó como periodista y las dificultades para compatibilizar las exigencias de la actualidad informativa con su vida personal.

A los 40 años, Girón se definió como una persona “razonablemente feliz” y compartió su particular método de organización mediante un calendario de colores. En el plano personal, contó cómo conoció a su pareja durante la pandemia y manifestó su deseo de ser padre.

A los 40 años, Nacho Girón manifestó su deseo de ser padre y proyectar una familia. (Maximiliano Luna)

—Diste algunas entrevistas, pero se sabe poco de vos, a pesar de que hace muchos años que la gente te ve y te escucha en los medios.

—Sí, pocas. Me gusta llegar a estos ciclos que miro, te lo decía fuera de aire, no por ser condescendiente, pero siento que muchas personas pueden saber preguntar, pero pocas personas saben escuchar. Así que me gusta estar hoy acá.

—Es cierto. Cuando uno comienza a trabajar en los medios, pocas veces recibe ese consejo. En mi caso, al iniciar mis estudios, escuchaba a muchos compañeros y colegas repetir una frase: “En la facultad no te enseñan a escuchar, sino a preguntar”.

—Y escuchar te sirve para la vida. Porque el ejercicio de la pregunta, para nosotros, que estamos acostumbrados, se va adquiriendo. Es como ir al gimnasio. Pero escuchar es un ejercicio más profundo porque implica anularte un poco y realmente conectar con el otro. Le podés sacar las mejores cosas. Pero no se enseña en la facultad y no hace falta ser periodista para saber escuchar. Si sos periodista, te va a servir mucho más. Pero pasa también en un asado de amigos, en una cena circunstancial. El que sabe escuchar tiene otra capacidad en la vida.

—¿Y no sentís que a nivel social nos falta un poco saber escuchar?

—Absolutamente.

—En todos los rangos, ¿no? Lo vinculado a la empatía, al registro del otro.

—Si vos abrís ahora tu Instagram y yo el mío, tu algoritmo te va a mostrar una cosa y mi algoritmo me va a mostrar otra. Siento que las redes potenciaron el aislarnos en burbujas y cada vez nos escuchamos menos porque todo el tiempo estamos viendo lo que confirma nuestras creencias previas. Ahí está el desafío nuestro: tratar de romper esa burbuja. Muchas veces no podemos y vivimos en ese fracaso, nadando en nuestras propias contradicciones, pero otras veces sí podemos. Yo trabajo un montón para eso. Me interesa que no que estés de acuerdo conmigo, que escuches algo diferente, un matiz, y yo también sorprenderme del matiz de otro. Por eso, si vos me preguntas: “¿Te traigo al político con el que más coincidís en la vida o te traigo al político con el que menos coincidís?”, yo siempre me quedo con el que menos coincido porque es más enriquecedora la charla.

—Pero ¿no sentís que hay un prejuicio? En tu caso, hacés periodismo político. Pero, si lo llevamos al plano personal, cuando tenemos enfrente a alguien con quien sabemos que no tenemos tanta compatibilidad, ¿no ponemos cierta distancia?

—Sí, puede ser. Pero uno tiene que ejercitarlo y decir: “No me voy a morir por escuchar al que piensa diferente”. Siempre trato de llevarme algo que no sea acorde a mis concepciones generales. Creo que termina siendo un ejercicio sano. Pero sí, obviamente que hay prejuicio y creo que mucha gente arranca con una suerte de coraza difícil de romper. En nuestro oficio, a mí lo que más me gusta es escucharnos. A veces, con las personas más distintas, hay que hacer silencio y escuchar profundamente. Escuchar no es hacer silencio y mientras tanto estoy pensando en lo que tengo que hacer a la tarde, en la siguiente nota o qué me pasa con mi familia. No funciona así. Escuchar saca a la luz cosas impresionantes.

—Hoy la política está atravesada por la falta de escucha y en las redes sociales, muchas veces, quienes opinan detrás de un teléfono o una computadora parecen sentirse habilitados para decir cualquier barbaridad. ¿Cómo hacés para escuchar esas opiniones sin sentir que afectan tu ego?

—A mí me enseñó la vida, mi familia, la universidad, mis amigos y mi red de contención, que el ego está mal y la autoestima está bien. Está muy bien quererse en algún sentido, a veces cuando tenés que enfrentar algún desafío, es válido hasta creerse mil, saber que estás preparado para hacer determinada cuestión. Pero que no te atraviese el ego porque es destructivo. El ego reafirma el yo anulando a los demás. En cambio, la autoestima es quererse uno y no en detrimento del otro. Parece una diferencia sutil de definición, pero te juro que es lo que rige mi vida. Por ejemplo, si sos periodista, no tenés que ser más importante o querer ser más importante que el entrevistado. Todo lo contrario: tenés que casi ser invisible. Cuanto menos aparezca de vos, más aparece del otro. Y en la vida en general también funciona, en una relación de pareja, con tus amigos o hasta cuando vas a un lugar a hacer un trámite. La autoestima está bien. El ego no suma nada. Obviamente que está todo el tiempo presente: “A ver, ¿lo hice bien, lo hice mal? ¿Brillé, no brillé?”. Te puede pasar. La tentación del ego está siempre, pero me parece que si lo mirás desde el prisma de la autoestima, te empieza a cambiar la perspectiva. Más en este mundillo. Yo tengo 40 años. Desde los 11 años que hago cosas en los medios y desde los 17 que laburo formalmente. Este medio es una pileta de ego gigante y a veces tenés que forzar un poco el ego para plantarte en alguna situación o que no te pasen por encima, que también pasa. Pararte bien en tu autoestima en los momentos buenos, saber que no sos el peor del mundo en los momentos malos, que también los hay, para mí te ayuda a sobrevivir. Porque podés pasar, llegar o permanecer en este medio o en cualquier otro rubro. Por ahí del otro lado lo está viendo un médico, un abogado y cada uno tiene su métier. Viste que permanecer y atravesarlo es más difícil que llegar. Llegar puede llegar, eventualmente, cualquiera.

—Mencionaste antes a tu familia. ¿A quién escuchás más?

—A todos. Tengo dos viejos que me empujaron y respetaron mi carrera siempre. Mis hermanas, una de las cuales es periodista, yo soy el mayor, y compartimos la pasión por el periodismo. Tengo una muy linda red de amigos que no son periodistas y eso siempre lo recomiendo. Si sos médico, no tengas todos amigos médicos. Si sos abogado, no tengas todos amigos abogados. Yo tengo una linda red de gente común y corriente. De hecho, vos venís a mi cumpleaños, que siempre hago fiesta porque soy sagitario de diciembre y me encanta hacer unos fiestones tremendos. Y hay mundillo periodístico, pero también vas a encontrar gente normal.

—¿Los perdiodistas no son normales?

—Más o menos.

—¿Por qué? (risas).

—Por esto que estamos hablando. Por ahí yo suelo tratar de tener siempre buen vínculo con todos y demás, pero es un medio donde siempre está presenta la cuestión del ego y no de la autoestima.

—¿Sentís mucha competencia?

—Una nota mía puede inevitablemente hacer al otro comparar si mejor o peor; un entrevistado lo quiere uno y también el otro. Son cosas normales, pero si vos hacés de eso toda tu vida, tu entera existencia, podés perderte. Yo le digo gente normal a los que no son de este mundillo, que traen otras perspectivas de la vida. Muchas veces yo, que hago actualidad política, estoy reenroscado con temas y hago un asado con mis amigos y les digo: “Che, Milei está de viaje o pasó tal o cual cosa, ¿qué te parece?”. “Ah, ni me enteré”, me dicen. Entonces, me da un baño de realidad que muchas veces yo creo que, cuando estamos muy enfrascaditos en nuestro medio, hace que te pierdas de la perspectiva real de lo que está pasando.

—Entiendo lo que decís, pero también me parece que la comparación surge, en parte, del deseo de mirar al otro como referencia para seguir avanzando.

—Sí, te lo recontra tomo. Y yo creo que el hambre, para los que no nacimos en los medios, es fundamental. Los que decimos: “Che, la tuve que hacer de cero y la sigo remando”. Siempre seguís haciendo todo lo mejor posible y obviamente hay un factor de hambre, de voluntad, de preparación que tiene que aparecer y un poquito de ego ahí presente como para...

—¿Te registrás competitivo?

—Sí, pero no destructivo. Tengo una frase que me la repito a mí mismo, porque a veces, por mi propia personalidad, por cómo me muevo y cómo me gusta hacer las cosas, sé que he enfrentado algún prejuicio de colegas que dicen: “Este es recontracompetitivo, te come el hígado”.

—¿Te ha pasado?

—Sí. Y soy todo lo contrario. Pero cuando me conocen ven todo lo contrario y dicen: “Ah, che, sos super relajado en un montón de cosas”. Quiero ganar, quiero hacer la mejor nota, quiero destacarme, pero vuelvo a esto de autoestima y no del ego. La autoestima te permite que haya un otro y aplaudirlo cuando hace las cosas mejor o igual que vos. El ego solo quiere acaparar todo. He trabajado con muchos compañeros que por ahí tenían este prejuicio y después me dicen: “Ah, te lo tomás super distinto”. ¿Sabés por qué? Porque me repito siempre: hay lugar para todos. Si vos hoy estás brillando y rompiéndola en lo tuyo, hagas lo que hagas, no va en detrimento mío. Probablemente, en un tiempo sea mi momento y después le tengamos que dejar espacio a otro, y después vuelve a ser mi momento y después vuelve a ser el tuyo. Yo me lo tomo así y sinceramente creo que tengo una vida también personal más sana y más equilibrada. Te lo digo ahora a los 40 años. Probablemente si entrevistabas al Nacho de los 20 años, estaba con cuchillo y tenedor tratando de querer hacer las mejores cosas posibles todo el tiempo, sin mirar al de al lado. Este medio me ayudó a no perderme en el ego y, a la vez, a tener esa empatía con el que está del otro lado.

—¿Sentís que este cambio estuvo relacionado con una transformación en tu mirada, tus objetivos y tu propósito, o tuvo más que ver con haber alcanzado una mayor seguridad y confianza personal?

—Creo que por ahí cuando arrancás a laburar tan temprano, el propio oficio te va dando las herramientas para decir: “Voy bien por este camino. Tomé este camino más largo, otro tomó este atajo, pero a mí ese atajo no me hubiera gustado y sigo por acá”. Creo que hay algo también de maduración personal, de crecimiento y, si se quiere, de oficio y alguna cana que te va enfocando lo verdaderamente esencial. Después a veces te perdés. No digo que sea un maestro zen porque después todos los días arrancás. Nosotros hacemos un programa diario, todos los días hay que salir a ganar, te comes una puteada de alguien y se ponen en juego un montón de cuestiones. Pero creo que si te mantenés en ese carril, después las cosas llegan. Hay que estar tranquilo.

—Al entrevistar a otros periodistas, encontré una experiencia recurrente: muchos reconocen haber postergado aspectos de su vida personal por las exigencias de la profesión. ¿Por qué creés que quienes trabajan con la actualidad terminan relegando etapas importantes de su vida?

—Porque me parece que esta carrera es full life y no full time. Es la vida entera y la actualidad no respeta tiempos. Yo hoy estoy en Infobae, pero vengo de haber sido uno de los conductores de la medianoche de Telefe o fui conductor internacional en CNN en Español y no le decís a Donald Trump o al presidente de turno: “Che, mirá que yo entre las ocho y las doce de la noche trato de estar con mi familia, tengo un cumpleaños”. La actualidad no respeta nada y todos tenemos un montón de anécdotas de haber hecho locuras por nuestra profesión. Yo alguna vez desayuné en Buenos Aires y cené en México porque en el día estaba yendo al laburo y me dijeron: “Pasó esto, subite al avión y tenés que salir desde allá”. Pero creo que también, más allá de los sacrificios personales, después el otro, sea un amigo, una pareja o tu familia, también descubre que vos sos eso. ¿Quién no ha tenido una pareja que diga: “Estás todo el día laburando”?. Primero, me conociste así. Segundo, yo después me permito mis espacios personales para disfrutar. Y si me sacás esto, yo me marchito como una margarita. Sí, voy a estar todo el día en casa sería como un muerto en vida. Dejame ser feliz.

—Bueno, por ahí ni tanto ni tampoco. Se puede transitar un gris.

—Ese es el tema.

—Antes dijiste: “Hice muchas locuras por mi trabajo”. ¿Has hecho locuras por otra cosa?

—Yo creo que las principales locuras fueron por trabajo. De locura te estoy hablando de que un jefe me pregunte: “¿Querés ir a cubrir una guerra o un conflicto donde por ahí no volvés?”, y decir que sí totalmente entusiasmado. Por ejemplo, zafé un montón de tiempo y me agarró coronavirus justo el día que tenía que embarcar un avión a Ucrania para ir a cubrir la guerra. Me puse a llorar por no haber ido a esa guerra. Y me agarró un amigo y me dijo: “Vos sos bolud*, ¿cómo te vas a poner a llorar porque no vas a la guerra?”. Pero es uno de los sueños de mi vida, ir a donde están pasando las cosas.

—¿Sentís que el destino pudo haber intervenido de alguna manera? ¿Que, por alguna razón, no estaba previsto que estuvieras ahí?

—Sí. De hecho, después me autoconvencí, porque no tengo ningún tipo de prueba, de que volví de muchos otras coberturas difíciles, peligrosas y de algunas situaciones donde casi pierdo la vida, y que de ese no volvía. Yo me convencí. Me deja más tranquilo, duermo en paz, diciendo: “Fue el destino”. No me había contagiado coronavirus y me contagié el día que tenía que irme a Ezeiza a un conflicto armado. Fue otro compañero, la rompió, le fue bárbaro y volvió. Por ahí yo no volvía. En eso re confío, ¿eh?

—¿Y sentís que hay algo irracional en eso? Porque contás que en otras coberturas y viajes estuviste en peligro, incluso en situaciones en las que podrías haber perdido la vida. Sin embargo, ante la posibilidad de volver a vivir una experiencia así, algo en vos se enciende, más allá de cualquier instinto de supervivencia que debería hacerte frenar.

—Yo le deseo a todo el mundo que tenga una vocación, pero sé que no pasa siempre. Lo he hablado con amigos y con familia. Si tenés vocación por algo, pasión, amor, tenés un montón de aspectos ya ganados en la vida, porque sabés a dónde tenés que apuntar la máquina. Yo tengo una foto de cuando tenía dos o tres años, con un diario al revés, haciendo como que leía. Escuchaba una radio infantil, que después terminé trabajando ahí, en Radio Panda, y me quedaba en la radio embobado. Antes que los dibujitos prefería escuchar la radio. Es como que nací periodista. Desde ahí tuve mil remadas que las sigo haciendo, pero es una parte de la vida solucionada que me tocó. No sé si es suerte o el destino, llamalo como quieras. No lo tengo tampoco tan en claro, pero hay una parte que no tuve que hacer -por ejemplo- utest vocacional y esas cosas. Hoy estoy más tranquilo en un estudio, pero cuando se presenta la actualidad o lo peligroso ni dudás que lo tenés que hacer. “Che, ¿querés o tenés que ir a una guerra?“ o ”Tenés que trabajar 24 horas sin parar para tal proyecto”. Obvio, me encanta.

—Está buenísimo encontrar un propósito, sobre todo si está ligado a tu vocación. Pero, a los 40 años, cuando mirás hacia la segunda mitad de tu vida, ¿tenés la misma pasión puesta en tu trabajo o también te gustaría depositarla en un vínculo o en el proyecto de formar una familia?

—Sí. De hecho, a veces mi autocrítica es que no se me terminó pero se me pasó un poco. Yo, por ejemplo, tengo 40 y no soy padre.

—¿Se te pasó un poco qué cosa?

—El momento más dulce para hacer algunas cuestiones más vinculadas a lo personal.

—¿Y te arrepentís?

—No me arrepiento porque soy con esto.

—¿Te lo han reprochado?

—Si alguien me lo reprochó, no sé quién fue (risas).

—No lo escuchaste.

—No, porque también se va dando así. No por ser taxativo o matemático y decir: “Yo hasta los 40 me voy a dedicar a mi profesión y después...”. No es así. Se fue dando de esa manera. Evidentemente, nadie me convenció en el pasado de poder darle menos bola a mi profesión y más bola a otra cuestión personal. Y se dio así. No llego hoy con un remordimiento de no haberlo hecho. Sí a esta edad, a la mitad de la vida, y con algo más de madurez, también acomodando bien qué va en cada estante, me parece que uno se puede permitir algunos espacios para planificar la vida desde otro lugar que no es estrictamente el profesional. Eso no quita la pasión y el compromiso con lo que hacés. Pero esto lo estoy descubriendo ahora. Antes pensaba que sí. O sea, si vos me preguntabas 10 años atrás, te decía: “Tengo que estar enfocado todo el día laburando o me pasa el de atrás, no voy a tener laburo o no me van a ofrecer qué hacer el año que viene”. Ahora siento que, en un montón de cosas, estoy más tranquilo, con pie de plomo y es lindo.

—Más allá de lo vincular, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Qué añorás?

—Me sale automáticamente lo laboral primero, perdón. Es como que digo: “Bueno, si ya hice tantos años...”.

—Me voy a tomar un atrevimiento. ¿Sabés por qué te sale lo laboral? Porque hay una parte de tu vida que todavía no te tocó vivenciar. El día que conectás genuinamente con alguien y ni hablar si tenés la dicha de ser papá, hay algo que te atraviesa y te cambia.

—Totalmente. De hecho, yo estoy en pareja ya hace tiempo y es una charla recurrente de a dos y super espalda contra espalda esto de: “Che, está al caer algo así”. Después la vida dice si se da o si no se da.

El periodista utiliza un calendario estructurado por colores para coordinar su trabajo y su vida personal. (Maximiliano Luna)

—Pero te gustaría.

—Sí, recontra y super abierto. Las veces que hemos tenido charlas o planificaciones alrededor de eso, es una sonrisa genuina que es muy parecida, o te diría igual, a las sonrisas que me generan las cuestiones vinculadas al periodismo o a alguna de mis pasiones que tienen que ver con el deporte, como cuando me hago el tenista (risas).

—Dijiste en alguna nota que sos organizado y que hasta llegaste a tener una especie de cronograma para el trabajo y la vida personal. ¿Me podés explicar cómo funciona? Porque ahora estás felizmente en pareja, pero no creo que alguien que haya tenido una cita con vos se tome muy bien que le plantees organizarse a través de una calendario.

—Bueno, tenemos una vida intensa nosotros. Entonces, mi manera es tratar de ser organizado.

—¿Cómo se llama tu pareja?

—Manu.

—¿La sentaste a Manu y le dijiste: “¿Hacemos un Excel?”?

—No, salió solo. Se fue dando cuenta de que yo era bastante organizado y ella un poco menos. Un día me dijo: “Che, ¿qué tenés que hacer mañana?“. ”Unas 15 cosas”. “Pero eso no te entra en el calendario”. “Ah, ¿no? Mirá. Color uno, color dos, color tres, color cuatro”.

—¡¿Es con colores?!

—No quiere decir que esté planificado: hoy charlamos de 20.30 a 21.30. Claro que no. Pero quiero decir que, para mí, esa organización más vinculada a lo profesional te permite después tener más y mejores espacios libres.

—Nunca lo había escuchado y es un tip interesante. Pero ese calendario se arma con un otro. ¿En qué momento se sientan a organizarlo? ¿Mate de por medio? ¿Usan el domingo para planificar la semana?

—Sí o a veces en los momentos de la cena. En algún momento del fin de semana nos agendamos cosas uno a otro. Puede ser compartida o decís: “Che, mirá que yo tengo torneo tal día”. Por ahí se lo aviso para que pueda disponer de su tiempo o viceversa, o agendamos cosas juntos.

—¿Sentís que eso mejoró la calidad y la cantidad de tiempo entre ustedes?

—Siento que, como los tiempos libres son acotados por el estilo de vida que decidimos tener, ayuda a tener mejor calidad, siempre y cuando sea una organización abierta al descontrol.

—Porque, de lo contrario, no habría lugar para la improvisación.

—Yo laburé toda mi vida en noticieros. Si hay algo que aprendés haciendo este tipo de oficio es que el día está planificado de una manera y nunca se va a cumplir. A mí me encanta ser organizado, pero sé que hay imprevistos. Hoy mismo, viniendo para acá, ya me cambiaron dos cosas. ¿Me ves nervioso? Cero.

—Pero tu chica, si te cambia algo del cronograma, ¿te desquiciás o lo llevas bien?

—No, cero. Si tenemos algo planificado, por ejemplo, un viaje que organizamos durante seis meses, y surge algún imprevisto injustificado que nos obliga a cancelarlo, no está bueno.

—Pero depende mucho también de la persona que tengas enfrente. ¿Ella es periodista también?

—Productora y está vinculada al mundo de la comunicación.

—O sea que puede entender tu mundo.

—Sí. De hecho, sinceramente, por eso creo que me quedé acá y no prosperé en otras historias.

—¿El tema del Excel lo has propuesto en otros vínculos?

—Más que el Excel es el hecho de entender al otro y vos también entender al que está enfrente con lo que viene.

—Voy a jugar a ser abogada del diablo porque una cosa es decir: “Che, organicémonos”, sobre todo si estás en pareja con alguien que tiene hijos y vos no, porque el croquis es tremendo. Pero otra muy distinta es sacar la computadora durante la cena o mientras tomamos mate y ponerte con los colores para definir las actividades.

—Sí, meto colores y aviso, y tengo muchos colores que no comparto con el otro.

—Como hay chat paralelo, ¿existe un un color oculto? (risas).

—Vos hoy estabas en un color. Es un aviso a mí mismo.

—¿Y qué color tenía?

—Verde de laburo.

—¿Verde es laburo?

—Verde oscuro es laburo, verde claro es deporte. Hay amarillo, violeta, rosa, hay de todo...

—Es espectacular.

—Pero es una planificación que está completamente abierta a la desestructura. Soy organizado y puedo ser un poco cuadrado, pero te van pasando cosas que te desestructuran y te cambian, y otro poco la profesión que elegí, donde ahora si me llaman y me dicen: “Che murió tal, pasó tal cosa o hubo un escándalo”, te cambia todo. Entonces estás completamente adecuado a cambiar todo el tiempo. Esa vida con un orden, con un rumbo, es más fácil y le sacás más jugo. La vida sin un orden, es un caos. Si ya el caos me lo da la actualidad y mi laburo, si no le pongo al menos un corsé es dificil, pero después lo rompemos. Está hecho para romper, pero a mí me funcionó mucho.

—¿Y la emocionalidad dónde entra ahí? Porque sos hiper organizado, pero no sos un robot, sos un ser humano y te atraviesan cuestiones...

—Me agendo cuándo llorar (risas). No, mentira.

—No me sorprendería, ¿eh? Me estoy encontrando con un Nacho...

—¡No soy un robot! (risas).

—Pero por ahí me decís: “Tengo una especie de coraza, no me desestabilizo, no me atraviesa ningún tipo de emoción y tengo el espacio para charlar con mi mujer tal día, tal hora, y me permito”. Porque uno se puede gestionar eso.

—No es tan así. Sí te admito que esta vida que llevamos nosotros te pone una coraza. Yo creo que es necesaria porque en esta profesión podés enfrentar un día a una mamá que perdió a su hijo, ir a una guerra o hablar con un político que te quiere bajar una idea de campaña. Si no te ponés coraza frente a eso y no te la sacás cuando llegás a tu casa, yo que fui a tantos conflictos y demás, no sobrevivís. La coraza no se puede aplicar para toda la vida. Creo que a mí me ayudó mucho terapia en ese sentido: dónde abrían las emociones y dónde no.

—Claro porque sino no hay un registro de tu emocionalidad.

—Vos lo entendés mucho más que yo porque estamos expuestos. Por ahí publicás una historia de Instagram y hay gente que te tira buena onda, otra te tira hate y otra envidia. Me parece que está bien activar modo coraza en esos casos. Pero me ha pasado que un amigo ha tenido un gran problema familiar o mi propia pareja. Así como te digo tengo siete colores en la agenda o más, rompo toda la agenda y estoy para mis amigos. Y yo creo que mis amigos, mi familia y mi pareja, pueden decir: “Es una persona que no sabés cómo, porque tiene 100 laburos, pero siempre está”. De hecho yo, sin agendármelo le mando un mensaje espontáneo a un amigo: “Che, ¿cómo rendiste? ¿Qué pasó con tu mujer, que me habías dicho tal cosa?”.

—O sea, tenés registro de la gente que te importa.

—Sí y volvemos al inicio de la charla. Elijo la organización como un rumbo, pero después lo humano siempre está primero. Además yo viví un par de cosas en la vida que me marcaron que el orden es una estructura y después te pasan cosas. Alguna vez lo conté: tenía la vida organizada, encaminada y tengo una hermana más chica que tiene una discapacidad y le dedicamos un montón de tiempo, que no estaba en la agenda, para abrir el corazón y estar con ella. Cuando tenía 17 años, tenía la vida planificada de tal manera que tenía que ir a una cobertura y después al otro día era otra cosa. Me tocó estar muy cercano a la tragedia de Cromañón y me salvé de segundos. Y yo a los 17 años me di cuenta de que podía morir, que como un pibe sentís que tenés toda la vida por delante, pero realmente podía morir como estaba muriendo el pibe que estaba tirado ahí en la calle y que acababa de salir del boliche. Si eso no te rompe las estructuras... Para mí está buenísimo tener algún orden, porque te maximiza la vida, le sacás mucho jugo y a mí me gusta todo: estar con mi pareja, con mis amigos, jugar al tenis.

—Claro. Querés hacer todo.

—Voy dos o tres veces por semana al gimnasio y hago tres veces por semana tenis y en el medio conduzco un programa todos los días. Y me gusta que entre todo. Al de al lado capaz que lo estresa. Pero la vida me ha enseñado: mirá que mañana te podés morir, un amigo por ahí te necesita o tu pareja te dice: “Quiero hacer un viaje espontáneo”. Hay que darle bola a esa situación porque por ahí les puede hacer bien. Es abrir la posibilidad de que la vida te cambie.

—¿Cuánto te condiciona o sentís que te condicionó tener desde tan adolescente ese registro de la finitud?

—Muchísimo. Es como el tema que más me toca en la vida.

—¿Te toca desde un lugar de angustiante o desde la aceptación?

—Hoy es aceptación racional. En el momento, yo tenía 17 años cuando fue la tragedia de Cromañón. Soy super rockero, aparte de fanático de la política. Iba a recitales todo el tiempo. Era medio periodista de rock porque, sabiendo que no me iba a dedicar a eso, iba a muchas coberturas de recitales y me encontré con una tragedia que marcó a toda mi generación. Yo me considero generación Cromañón, los que tenemos 40 y que en su momento teníamos 17, 18, 19 años. Y para mí darte cuenta tan tempranamente de que tus viejos pueden enterrar al hijo y no los hijos a sus padres, me marcó para siempre y me conectó con lo esencial. Después uno, a veces de bolud*, se marea y se preocupa por alguna taradez que realmente no es esencial en la vida. Pero a mí me marcó. ¿Sabés por qué? Esos días de Cromañón, yo fui a cubrir el recital anterior y estaba yendo a cubrir el recital de ese día de la tragedia. Siempre iba a un mismo lugar dentro de Cromañón. En ese lugar, te lo juro por mi familia, no sobrevivió nadie. Si yo llegaba dos minutos antes o el incendio o la tragedia se producía el día anterior, yo hoy no estaba charlando con vos. Y darte cuenta de eso a los 17 años te da mucho dolor. De hecho, a mí me agarraron un montón de miedos de otras cosas que no tenía. Y también te da un empujón de madurez y de decir: “Che, te quedaste acá, ¿por qué el de al lado no?”.

—Es como cuando no te subiste al avión con el coronavirus para ir a la guerra. Hay un orden, ¿no? Hay alguien que tiene un Excel arriba y va marcando.

—Pero esa pregunta que te toca la puerta y te dice por qué vos sí te quedaste y el de al lado no, es re fuerte.

—¿Y le encontraste propósito a eso?

—Sí. Por ejemplo, en el tema Cromañón dije: “Si yo me quedé es para tratar de empujar que haya justicia sobre este tema. Es para hacer lo mejor posible en mi profesión. Para acompañar a mi familia en todo lo que le toque”, hasta que la vida me diga que ya está.

—Y si te quedaste acá también fue para enamorarte porque estás re en pareja con Manu. ¿Te consdieras un buen novio, una buena pareja? ¿Del uno al diez cómo te calificas?

—Es difícil decirlo uno. Yo creo que estoy en un promedio alto.

—¿Aprobado?

—Sí.

—¿Hace cuántos años están juntos?

—Cinco.

—¿La conociste laburando?

—Me pasó lo que a mí más me gusta que es nadar en mi propia contradicción. Yo dije: “Nunca voy a estar con una compañera de laburo”. Y lo cumplí bastante bien.En CNN, un día entro a la redacción y la veo a ella con barbijo.

—En la época de COVID.

—Sí. No le pude ver la cara. Unos ojazos...

—Fue instantáneo. ¿Hubo un match?

—Sí. Y yo me decía a mí mismo: “Pero tu regla es laburo no”, y la cumplí bastante. Pero bueno, un chat me llevó al otro y nos empezamos a pasar algunas canciones.

—¿Encaraste vos?

—Hubo onda. Un ida y vuelta profesional y en un momento inventamos una salida colectiva de todo el laburo para vernos. Y de ahí pasamos a decir: “Che, ¿uno de estos días tomamos una birra?”. Y acá estamos.

—¿Y qué pasó?

—Estoy feliz. No porque diga que los médicos tienen que estar con médicos y los periodistas con periodistas. Siento que alguien que tenga una locura parecida a la tuya, te entiende un poco más. Yo sufrí alguna otra pareja, por ejemplo, y sus celos. Yo soy cero celoso, cero controlador y super libre. Ando liviano por la vida y no ando desconfiando.

—¿Y te tocaron parejas celosas?

—Recontra. Una vez me pasó que a la una de la mañana me sonó el teléfono y me dijeron: “Te tenés que venir a tal lugar”. Y te gustaría una persona al lado que te diga: “¿Te preparo un café?”, en vez de cuestionarte. No sé, por decirte un ejemplo. O si mañana me tengo que juntar con cuatro flacas que me tienen que contar una historia, que me digan: “Ok Perfecto” y no me pregunten: “¿Quiénes son esas flacas?”. Para mí hay algo de la conexión profesional que se valora muchísimo.

—Si Nacho del futuro puede venir a contarte cómo y dónde vas a estar de acá a cinco años a nivel personal, familiar, vincular, ¿qué te gustaría que te cuente?

—Creo sin lugar a dudas que hay un deseo genuino donde no se me va ni se nos va toda la vida, pero que está dando vueltas, de hijos.

—En plural. ¿Varios?

—Por la edad, salvo que sean mellizos, quizás un hijo o una hija. No sé si dos. Ojalá. No lo descarto.

—¿Y cómo te imaginás como papá? Ahí no hay Excel que ayude, ¿eh? (risas)

—Sí, exacto. Ahí se vuelan todos los papelitos al caraj*, ¿no?

—No hay ningún color.

—Me imagino muy feliz porque a mí me gusta amar intensamente. Me imagino hasta equilibrando y balanceando mejor la vida. Sinceramente soy mejor persona y periodista en pareja que solo, porque me desbalanceo y me voy a laburar todo el día. En cambio, tener a alguien que vos querés, que querés cuidar y demás, te balancea. Obviamente, del otro lado se van a reír y decir: “Pero igual laburas todo el día”. Sí, está bien, pero podría ser peor.

—Decís: “Me gusta amar intensamente”. ¿En qué sentís esa intensidad?

—En tratar de que la vida sea divertida, de tener momentos espontáneos y de romper la rutina. A mí me gusta mostrar esa pasión. La pasión que puede ser el entusiasmo por ir a un recital, ir al cine o hacer algo. No es que fui a la punta de la Torre Eiffel porque no se puede vivir constantemente en eso. Soy una persona esencialmente feliz. Creo que el sagitario ahí en mi vida influye bastante. Me levanto así como me ves y por ahí hoy tuve un recontra problema y puteo y me enojo, pero al toque me olvido. Es tan lindo ver la vida desde el prisma del vaso medio lleno. Después ya hay otras cosas para sufrir.

—Y si podemos hacer el mismo ejercicio de cerrar los ojos y que el Nacho del futuro de acá a cinco años venga y te diga que lograste cambiar algo que no te encantaba, ¿qué sería?

—Te voy a decir una seria y una pavada. La seria es: creo que desde la perspectiva de hoy me cagarí* a ped*s por pasarme un poco de responsabilidades y obligaciones. De querer cumplir con todo el mundo. Creo que un buen consejo que yo me diría del futuro es igual compromiso, pero no hace falta cumplirle a todos. Hay gente que no vale la pena cumplirle. No pasa nada. Y después creo que, para ser un hombre más completo, debería cocinar más. Esa es la pavada.

—Cocinar más es un desafío.

—Me hice más especialista en cosas vinculadas al fuego. Me gusta la parrilla y ahora me empecé a incursionar en el disco. Todo lo que tenga leña, me gusta. Soy un queso en todo lo demás y me parece que me haría mejor persona.

—Cuando termino las entrevistas, me gusta preguntarles qué pasaría si pudieran tomarse un mate con ellos mismos de hace unos años. Te mencioné antes los 30, pero también hiciste referencia a tus 20. Si pudieras sentarte con el Nacho de 20 años, desde tus 40 actuales, ¿qué le dirías?

—Le diría: “Te va a costar y vas a putear, pero a los 40 vas a ser razonablemente feliz”. Y me parece que en esta vida con tantas complejidades está más que bien. No es que me quiero quedar con este nivel de felicidad. Siempre vamos por más.

—¿Razonablemente feliz?

—Para mí es realista. Porque si yo te digo: “Soy la persona que ves en Instagram”, o que todos somos en Instagram, todos buscadores de likes, felices cien por ciento, ¿vos estás feliz? Yo tampoco. Aunque veo el vaso medio lleno de la vida, es imposible. Siempre hay un problema laboral o en la casa, siempre hay un disgusto que te hace mal en tu familia o alguna enfermedad. Entonces digo: “Razonablemente feliz”. No te estoy diciendo que soy infeliz ni tampoco la mentira de Instagram de que somos todos felices en la playa. La verdad que llego a los 40 entero, haciendo deporte, haciendo lo que a mí me gusta como pasión, con la vida organizada, con lindas perspectivas y sueños por cumplir. No siento que haya hecho todo ni mucho menos. Me planto en mi razonablemente feliz.

—¿Le dirías: “Va a estar todo bien. Dale para adelante y seguí así”?

—Sí, dale para adelante y dale menos bola a los bolud*s.

—¿Le has dado bola a muchos bolud*s?

—¿No te ha pasado en las redes que tenés 90 elogios y una crítica y te quedás con la crítica? Eso a mí me ha pasado en algún momento. Me da la sensación de que ahora me pasa menos, pero en el camino, como me estoy tomando un mate conmigo mismo, me diría: “Seguí”.

—Nacho, muchas gracias por haber venido.

—Qué lindo hablar con vos en este espacio que veo y lo consumo siempre.

—Te conocimos un poco más y yo me voy con herramientas. Que se prepare el próximo, porque le saco el Excel (risas).

—Ahora te paso colores.