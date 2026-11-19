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“Soy muy culposa y creo que es necesario tener límites”, reconoció Juariu en Casino Deluxe, el ciclo de entrevistas de Infobae, al referirse a su trabajo como investigadora de la vida de los famosos en redes sociales. La influencer explicó cómo detecta romances, separaciones e infidelidades a partir de likes, seguidores y publicaciones, reveló algunos de sus métodos y contó por qué prefiere reservarse ciertos datos.

Durante la charla, recordó cómo descubrió el romance entre la China Suárez y Mauro Icardi cuando acababa de dar a luz, habló de las amenazas que recibió para eliminar publicaciones y de cómo su incorporación a la televisión cambió su relación con los secretos del ambiente. También repasó su pasado celoso y la anécdota que la llevó a dejar de revisar el celular de su marido.

Victoria Braier, conocida popularmente como Juariu, es periodista de espectáculos, influencer y diseñadora gráfica tucumana. Alcanzó notoriedad por sus investigaciones en Instagram y luego trasladó ese perfil a la televisión, con participaciones en Intrusos, Bendita y MasterChef Celebrity, donde llegó a las semifinales. También formó parte de Cortá por Lozano y de las coberturas digitales de Gran Hermano.

Victoria comenzó su carrera como diseñadora gráfica y alcanzó notoriedad tras revelar novedades de celebridades en redes sociales (Adrian Escandar)

— Acá sobre la mesa tenemos 1 millón de dólares.

— Es mi sueño. Si me preguntarán: “¿Qué te gustaría ser?" Yo diría: “Millonaria”.

— Es que podés resolver muchas cosas y disfrutar de todo lo que te gusta.

— Sí. Aparte es como una paz mental. Pienso eso, pero después veo millonarios que no tienen mucha paz, entonces tal vez por ahí no es.

— Uno entiende que se pueden solucionar muchas cosas con dinero, pero no es todo en la vida.

— Por supuesto que no.

— ¿Qué harías con un millón de dólares?

— Me gusta mucho viajar y tengo un problema: soy derrochadora. Me gusta mucho gastar plata. No soy agarrada ni ahorrativa. Me gusta saber que me puedo comprar cosas, viajar y no tener la preocupación de que me falta. Así que haría un viaje grande en el que invitaría a toda mi familia. Después haría otro con amigas a algún lugar que no conozco. Por ejemplo, no conozco Nueva York así que me iría una semana por ahí. También le dejaría a mi hijo una parte para que vaya juntando plata con los intereses y con otra parte me compraría una casita en la playa. Para mí viajar es la mejor manera de invertir.

— ¿En qué playa te gustaría la casita?

— Si es en Argentina, podría ser en Mar de las Pampas. Si me pongo a soñar en grande, en Aruba. Me gustaría una casita en el Caribe. Porque si sos millonaria, cuando hace frío acá te vas a la playa.

Juariu detalló que emplea cuentas alternativas de Instagram para detectar interacciones y modificaciones en los perfiles de los famosos. (Adrian Escandar)

Por cuánta plata

— Te voy a decir unas preguntas y vas a tener que poner un monto sobre lo que harías o no harías, según lo que te proponga la pregunta. La primera dice: ¿por cuánta plata dejarías de stalkear por tres meses?

— ¡Uf! Es difícil porque es mi trabajo, pero también es una pasión o un vicio. Me genera placer encontrar y ver quiénes se dejaron de seguir o lo que está poniendo uno del otro. Tendría que ser por una buena plata. Igual yo soy medio barata, soy accesible. No pienso en grande porque pienso ¿quién va a pagar eso? Así que sería por USD 10.000.

— Igual podés agarrar una cuenta fake y nadie se da cuenta.

— A la que le gusta meterse en la vida de los demás por Instagram, se las ingeniaría para hacerlo. Olvidate.

— Vos tenés un enfoque específico en buscar romances, infidelidades o temas relacionados con los vínculos de pareja de personas públicas. ¿Alguna vez lo hiciste conmigo? Decime la verdad.

— Creo que no. Debés haber estado en mi radar en algún momento, pero nunca te dejaste ver (risas).

— Soy muy buena con eso. Muy íntima.

— Los famosos para mí se dividen en tres: a quienes cuesta muchísimo encontrarles algo porque son muy cuidadosos y no se dejan de seguir nunca; los más escandaloso y el que tira la bomba. Pero hay famosos que no les vas a encontrar muchas cosas. Vos sos una. No recuerdo haber encontrado nada o decir: “Mirá este like”. Sí puedo haber visto muchas personas que te likeaban, como jugadores de fútbol, exjugadores, cosas así.

— Pero a veces no los veo porque si no los seguís, no te aparece quiénes te dan like. A veces me entero por amigas que me dicen: “Che, te likeó tal”.

— Bueno, aparte te likean un montón de personas. Es más difícil de identificar.

— Yo no entro a mirar mucho quién me likea. Por ahí, alguna vez sí.

— Si yo me gano USD 1 millón, ¿cuánto me saldría agarrar tu teléfono un ratito para ver quién te mandó mensaje privado? (risas). Te deben mandar un montón.

— No, mensaje privado más o menos. No tanto.

— ¿Reacciones?

— Es que si vos no lo seguís, no te enterás.

— Pero hay muchos famosos que me enteré que mandan mensajitos y después lo borran. Muchos jugadores...

— Puede ser, pero vos viste que tenés tres columnas en Instagram: los mensajes de tu carpeta principal, que son los que vos seguís, una general y una de no sé qué. Yo te juro que a esas no entro. Ahí es donde te llegan todos los mensajes que no tengo ni idea.

— Pero ahí tenés que poner los verificados y te va a aparecer solo verificados que te mandan mensajes.

— No lo tengo administrado eso, ¿ves? Entonces, de muchas cosas no me entero.

— Si yo gano este juego, ¿cuánto me cobrás?

— Te contrataría el día que quisiera saber un poco más de eso, pero por ahora estoy muy bien.

— Está perfecto.

— ¿Scrolleás desde otras cuentas?

— Claro. Tengo como tres cuentas más o menos, que las voy diferenciando según el famoso que quiero ver.

— Tíranos un tip que nos sirva.

— Si vos, por ejemplo, querés saber el movimiento de una persona en particular porque te gusta tal persona y querés saber si alguien le puso like o lo primero que sube, por ejemplo, te hacés una cuenta trucha y seguís solamente esa persona o al universo de esa persona. Entonces, vos vas a ver todo lo que hace esa persona en Instagram: si le puso like a alguien o no, etc. Porque te aparecen las publicaciones, aunque vos sigas a esas personas.

— ¿Cómo te aparecen las publicaciones?

— Porque es como que te las sugiere. De repente te dice: “A Pepito le gustó esto” y ahí empezás a ver.

— ¿Podés ver los likes que dio esa persona?

— Claro. Y es el primero que te va a salir porque es el único que seguís en tu cuenta.

— ¿Te contrató alguna persona particular para que hagas esto?

— No, pero sí me escribieron para contratarme. No agarré porque generalmente la mayoría de los seres humanos tienen cuentas privadas y ahí ya te cortan las patas. No te puedo cobrar, hermano.

— Pero tu universo de tus amigas, tu gente cercana, ¿te preguntan cómo hacer?

— Sí y he ayudado. Hemos descubierto cada cosa con una amiga. Supimos que uno había venido a Buenos Aires de juerga con los amigos, pero descubrimos que en realidad era su fiesta de despedida de soltero y tenía su vida paralela en otro lado. Ella lo conoció ese fin de semana, pero le resultó extraño.

— Igual era muy reciente...

— Sí, pero le decía: “¿Nos volvemos a ver?”. Ella quiso seguir en contacto y él dijo: “No tengo Instagram”. Eso ya es raro. Y ahí tuvimos que empezar a buscar a dónde estaba la mentira. Es muy fácil: empezás a seguir a los amigos y en algún momento llegás al Instagram. Y ahí ves la foto con la novia (risas).

— ¿Tu marido te tiene miedo con todos esos recursos que tenés?

— Yo creo que no. Igual casi no usa las redes sociales, así que...

— ¿Hace mucho que están juntos?

— Hace un montón. Nos conocemos desde jardín. Hicimos jardín, primaria y secundaria juntos, pero éramos solo compañeros del colegio. Estamos juntos desde el 2010. Somos muy compañeros. Crecimos mucho, vivimos muchas cosas juntos y está bueno eso. Llegar a un punto en el que somos muy compañeros y ya nos conocemos hace tanto tiempo que hay un cariño que trasciende cualquier cosa. Yo lo quiero bien y él me quiere bien, más allá de todo.

— ¿Te imaginás la vida sin él al lado? Porque después de tantos años es como impensable.

— Me la puedo llegar a imaginar, pero la verdad es que me gusta compartir la vida con él.

La inlfuencer afirmó que prefiere no difundir sospechas de infidelidades para evitar consecuencias perjudiciales en la vida privada ajena. (Adrian Escandar)

— ¿Alguna vez una persona pública te pagó para callarte o para que no publiques algo?

— No. Pero me han amenazado. Igual podría ser. Me hubiera gustado que me ofrecieran.

— ¡Ese es el camino para ser millonaria en tu caso!

— Claro, ¿querés que me calle? (risas). En realidad me han presionado. No apretado literal, pero...

— ¿Con qué te amenazaron?

— Que baje alguna cosa, pero muy enojados. Me ha pasado tres veces capaz esto de que se enojaron, pero la mayoría se divierte, se ríen. Pasa que también quedás en evidencia si vos lo subiste a Instagram, qué sé yo.

— ¿Y qué es lo más osado que has hecho para conseguir algún tipo de información o primicia en tus investigaciones?

— Fueron muchas madrugadas buscando cosas y desayunando frente a la computadora. Porque antes podías abrir Instagram en la computadora, buscar a la persona y te aparecían las últimas personas que había empeazado a seguir. Ahora ya no se puede hacer eso. Instagram me fue cortando todos los recursos porque cambió mucho. Al principio básicamente era como la policía porque te decía: “Emilia Attias puso este comentario” o “le dio like a tal cosa”. Te contaba todo. Ahora ya no te cuenta nada y te jode.

— Y cuando empezás a buscar, ¿es porque algo te llamó la atención en la declaración? ¿Viste algo raro? ¿Por dónde arrancás?

— Olés algo. Antes sucedía mucho más cuando el famoso no tenía tan presente que había una persona loca del otro lado capturando todo. Estaba más libre. Pero cuando aparecen las frases del tipo: “Nunca confíen en nadie” o cosas así, te das centa de que ahí hay algo. O está entrando en una secta o se está separando. Entonces a ver los últimos likes, decís: “Uy, en las últimas tres publicaciones no hay likes de ella ni en la de él tampoco. ¿Qué pasó?”. Ahí empieza.

— ¿Y alguna vez le mandarías un mensaje a una persona a la que estás stalkeando para contarle algo que descubriste y que probablemente no sepa?

— Cuando veo infidelidades o me mandan mensajitos con capturas y me dicen: “Mira quién me chatea” o “mirá las fotos que me manda”, eso yo no lo pongo. Tampoco le aviso a la otra persona, a menos que sea una amiga. Sí me pasó de avisarle a algún famoso que iba a subir algo. Por ejemplo, una expareja está de novio o mostrando fotos en un asado con otra persona. Como lo voy a poner, es para avisarle. La otra persona seguramente ya lo sabía, pero le aviso: “Che, voy a poner esto”. Es de buena onda hacer eso. Pero también me ha pasado que me digan que no lo suba. Era un chico con otro chico y yo iba a poner que estaban juntos. Uno de ellos me dijo: “Che, no. Él no blanqueó que es gay”. En esos casos, no se pone.

— Tenés límites.

— Soy muy culposa y creo que es necesario tener límites. Yo he consumido toda mi vida Intrusos porque amo los programas de chimentos. Me crie a base de eso y lo consumo, pero no me sentiría cómoda contándolo o diciéndolo. Yo trato de mantenerme en lo que el mismo famoso sube a las redes sociales y que creo que no pueda generar ningún tipo de daño. Si una persona casada sube que está en un sillón rojo de otra chica que es conocida no lo pongo, pero intuyo que también en algún punto queres que se sepa. Es raro.

— ¿Y contarías algo que escuches en un pasillo de un canal?

— Depende del peso que tenga. Si le va a hacer daño a alguien, a mí me cuesta mucho. Soy muy culposa.

— ¿Qué es lo más insólito que hiciste por un chisme?

— Lo que los chimenteros callamos. Cuando había parido, estuve cinco días internada, vuelvo a mi casa y a la noche me entero todo el quilmbo de la China con Icardi, que en ese momento estaban juntos, cosa que no nos imaginábamos. Yo estaba recién parida escribiéndole a todo el mundo, llamando por teléfono para que me tiren alguna data. Eso creo que fue lo más extremo. Recién parida, con el bebé durmiendo en brazos, buscando información y poniendo en Instagram todo eso. Me acuerdo que buscaba las casas a ver si compartían la misma reja de madera, etc. Pero me divierte. Y cuando empiezo a encontrarle el sentido a la investigación, me da paz. Yo en ese momento lo puse y toda la gente me decía: “¡Estás loca! No va a estar la China con Icardi”. Pero tengo un 90 o un 95 por ciento de efectividad.

— Te diría que tenés que abrir una consultoría porque te contratarían muchas personas.

— Puede ser. Con la plata que me gane acá (risas).

— Si te llega un chisme de alguien con quien tenés onda o es muy cercano a vos, ¿lo contás igual?

— No, les consulto primero.

— El vínculo genera un cambio, ¿no?

— Sí, totalmente. A mí me cagó mucho empezar a trabajar en la tele. Me acuerdo que lo mío, aparte, fue muy rápido. En un momento yo estaba en MasterChef Celebrity, donde estaba con un montón de famosos y hay un montón de cosas que yo me fui enterando, trabajando en la televisión, que no las puedo decir.

— Es que tenés que tener código porque ya formás parte de la industria.

— Sí. Me comí mi propia trampa. Ahora ya no puedo hablar mucho de los famosos porque hay algunos que te empiezan a caer bien y no querés decir nada. Ya cuesta ponerlo en Instagram y que te lo vea. Me cuesta más si tengo buena onda. Ni en pedo lo digo, que lo diga otra persona. ¿Qué gano yo con eso?

— ¿Y te pensás en algún momento haciendo otra cosa?

— Sí, me gustaría. Soy bastante curiosa, movediza. Me gustan los desafíos y hacer cosas nuevas me entusiasma. Si me gusta el proyecto en sí, voy para adelante. No me importa lo que sea.

— Pero si el día de mañana, te hacés muy amiga de todos los famosos y ya no podés hablar más de nadie. ¿Te vas a otro país a hacer lo mismo o harías otra cosa?

— Haría otra cosa. A mí a las cosas me gusta darle cierre y continuar con otra. Me gusta probar.

— ¿Pero qué harías? ¿Tendrías un programa de tele de entrevistas o qué?

— Me gustaría meterme en la cocina y estudiar para ser chef, por ejemplo. Me encanta la cocina y después de MasterChef quedé bastante tocada, no sé vos.

— Yo también.

— Si te muestro mi lupita es todo cocina. Me gustó mucho la cocina y nunca le di la oportunidad. Me gusta también el stand up. Empecé a estudiar, pero después vino la pandemia y dejé. Siento que tengo muchos quioscos, pero al mismo tiempo no me metí de lleno en ninguno.

— ¿Te da miedo la incertidumbre?

— Muchísimo. Odio la incertidumbre, odio los cambios (risas).

— Con todo lo que me estabas diciendo, pensé que no.

— Es que hay algo atractivo en el cambio y en la incertidumbre, pero al mismo tiempo me da mucho pánico. Hay algo que me llama de eso, pero me da mucho miedo a lo que me voy a enfrentar. Igual siento que la incertidumbre me cuesta, pero sé que la voy a pasar. Lo voy a resolver. Me cuesta mucho pensar que esa incertidumbre me puede llevar a un lugar más abajo o peor para mí mentalmente, para poder levantarme. No me gusta para nada. Sufro los cambios. El momento de esa bola la sufro hasta que me acostumbro. Soy sufrida.

— ¿Con qué herramientas superás esa incertidumbre? ¿Respiración? ¿Fe? ¿No pensar mucho?

—Yo tengo un problema de que pienso demasiado, todo, mucho. Pienso mucho y me hago mucho problema, pero al mismo tiempo es como que voy muy para adelante y digo: “Bueno, ya está”. Como que lo bajo todo. Si tengo que hacer drama digo: “Es ahora, después vamos para adelante”. Con lo que tengo, veo qué hacemos.

Juariu se sinceró y contó un episodio en el cual su marido advirtió que le revisaba el celular a escondidas. (Adrian Escandar)

La anécdota que la hizo dejar de revisar el celular de su marido

— Me imagino que habrás jugado varias veces a “Yo nunca, nunca”.

— Sí, obvio.

— La primera dice: yo nunca, nunca fui la tóxica de la relación.

— Sí, por supuesto. Fui tóxica.

— Contame lo más tóxico que has hecho en tu relación.

— Mi marido es médico y viste que se habla mucho de los ámbitos de la medicina y las guardias. Yo era muy celosa y lo máximo que hice, que me hizo hacer el clic para dejar de ser tóxica, es esta anécdota que siempre la cuento. Él llegó de una guardia, de estar todo el día, y cuando entraba al baño yo le revisaba el celular. No hay que hacerlo, pero yo lo hacía. Habrá sido en el año 2015 o 2016. Miraba con quién hablaba, qué hacía. Era terrible. Un día cuando él entra al baño, yo agarro el celular y veo que había muchos audios. Pero yo ponía play y el audio no se escuchaba, no se escuchaba, no se escuchaba.

— ¿Eran audios en un chat con una mujer?

— Sí, con una compañera. Pero no andaban y digo: “¿Qué es esot? ¿Un código entre ellos? ¿Audios que no significan nada?” Y de repente escucho: “¡Ey!” de adentro del baño. Él tenía puesto los auriculares con bluetooth. En mi defensa, en ese momento no eran tan comunes. Entonces, yo ponía todos los audios de la conversación y él escuchaba todo lo que yo estaba poniendo en su celular (risas). Con eso se dio cuenta que le estaba revisando el celular y se enojó muchísimo. Yo asumí mi error y que estaba muy mal.

— ¿Pero cómo fue?

— Él se enojó y se fue. Porque íbamos a ir anda en bicicleta ese día y yo me quedé. Me da gracia, pero al mismo tiempo digo: “Bueno, ya está”.

— ¿Y eso fue antes de que te hicieras conocida por stalkear a los famosos?

— Sí, mucho antes.

— ¿Por eso empezaste con eso? ¿Para desquitar tus ganas?

— No (risas). Yo creo que antes ya era medio loquita de mirar qué hacían mis amigas o amigos.

— ¿También es con amigos?

— Sí, soy muy atenta.

— ¡Tóxica!

— Muy tóxica (risas). Pero yo ya no soy así. Se puede cambiar, chicas.

— ¿Y en esa época eras muy tóxica con tus amigas también?

— Sí. Si salían y no me invitaban o no me decían y se juntaban, me enteraba.

— ¿Sos vengativa?

— No, pero soy muy memoriosa (risas).

— ¿Y sos de decir lo que pensas?

— Sí, yo soy explosiva. Si algo no me gusta, lo elimino de adentro y digo: “No me gustó esto”. Después pido perdón si estuve mal o entendí mal. No tengo problema en pedir perdón, pero sí soy explosiva.

— Me encanta que fuiste muy sincera. Te llevaste todo el millón completo.

— Bueno, Emilia. Tomá (le ofrece un fajo). ¿Cuánto querés? Dame tu celular (risas).

— Para que yo te dé el celular, por lo menos me vas a tener que dar el millón.

— Te hago una sola pregunta: ¿Famosos, muy famosos te han escrito? ¿Alguien que decís: “Si se enteran de este famoso que me escribió, sería mortal”?

— Uno o dos que yo me haya enterado o que haya visto.

— ¿Famoso que decís: “Si te enterás, no lo podés creer”?

— Pero no, ya está.

— ¿Le contestaste? ¿No daba? (risas).

— Gracias por venir.

— (Risas).