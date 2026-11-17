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“Soy un señor que es drag queen. Es un disfraz para mí”, expresó La Barby en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae, al referirse a la diferencia entre su identidad y su faceta artística. El humorista recordó sus comienzos como pastelero, cómo surgió la idea de transformarse para los carnavales y los prejuicios que debió enfrentar durante las décadas de 1980 y 1990.

Durante la charla, se refirió a su amistad con Ángel de Brito, compartió detalles de los acuerdos que mantiene con su pareja desde hace casi 30 años y contó cómo aborda sus dificultades con la alimentación junto a profesionales. También reflexionó sobre el lugar del humor en su vida y la sensibilidad que percibe en el debate público.

Leonardo Javier Veterale, conocido artísticamente como La Barby, es actor, humorista y artista drag argentino. Creó su personaje en 1995 y, desde entonces, desarrolló una trayectoria en teatro, televisión y radio, donde compartió proyectos con figuras como Moria Casán, Gerardo Sofovich y Fernando Peña. También formó parte de Pop Radio junto a Elizabeth Vernaci y, en los últimos años, se incorporó al panel de LAM. Su recorrido lo convirtió en una figura reconocida de la cultura drag en Argentina.

Leonardo Veterale definió su caracterización de La Barby como un disfraz y aclaró que mantiene su identidad masculina en la vida cotidiana

— ¿Cómo comenzaste? Porque tenés una trayectoria de muchos años.

— Desde el 90 y pico. ¡Cumplí 60 años! Yo no lo siento, pero decir 60 es como legendario.

— Arrancaste como Leonardo y eras pastelero, ¿no?

— Sí, empecé a laburar en mi época de pastelero. Estudié en una de las primeras escuelas de cocina, la de Alicia Berger, en ese momento en Belgrano. Después fui haciendo servicios de catering hasta que llegó todo esto (risas).

— ¿Cuándo decidiste empezar a vestirte de mujer?

— Era una asignatura pendiente que teníamos con unos amigos y un día dijimos: “Vamos al carnaval y nos disfrazamos de mujer”. Íbamos seguido, pero siempre nos faltaba el cinco para el peso. Un día dijimos: “Vamos a programarlo bien”. Nos compramos pelucas, zapatos de taco, todo...

— Ahí descubriste lo complicado que era caminar con tacos.

— Era complicadísimo. Y el primer día peor, porque tuve que caminar arriba de tacos. Pero era la fantasía de decir: “¡Dame el taco más alto! Quiero sodomizar a alguien” (risas). Pero después te das cuenta que es lo más difícil del mundo. Yo sentía que el taco se me clavaba en el talón y el metatarso se me fundía del dolor de pata que tenía. Después empecé a hacerme con plataforma y nunca más tuve ese dolor de pies ni nada por el estilo.

— Hoy en día es todo muy libre el tema del sexo y hay diferentes nombres para personas que gustan de diferentes cosas.

— Yo soy grande. Todavía me cuesta descifrar todo eso. Pero me imagino que para un heterosexual debe ser el triple de dificil.

— Siempre con respeto, trato de entender todas las visiones. Por eso mi pregunta es: ¿en qué casillero te ubicás vos?

— Yo soy un señor que es drag queen y cuando llega el momento de hacer de drag queen, me disfrazo de mujer. Es un disfraz para mí. Yo entiendo que lo hago muy bien, que me produzco de una manera que dicen: “Mirá la señora”. O se preguntan: “¿Es un señor? ¿Esa es La Barby cuando no está disfrazado?”. Yo sé que cuesta y lo hago bien el cambio de imagen. Pero soy un señor el resto de mi día. Solamente estoy vestido en notas, en los programas con Ángel y en la radio a veces. A la radio voy solo con la peluca porque me tengo que levantar a las 4 de la mañana para hacerme todo esto.

— Pero a veces también vas como Leonardo.

— Sí. Yo soy Leonardo Veterale, conocido como La Barby. No me da vergüenza si me tratan de él o de ella. Lo entiendo. Yo sé que, con esta dualidad de persona, creo confusión en la gente y a veces piensan que por ahí si me tratan en femenino me ofenden y si me tratan en masculino me ofenden más. Pero trátame como quieras y no te sientas mal.

— ¿Hay algo que te da vergüenza hacer como Leonardo que, cuando te vestís de La Barby, te animás a hacer? ¿O te da más vergüenza hacer ciertas cosas como La Barby?

— Me da mucha vergüenza cuando estoy de Leonardo y que me reconozcan por la calle porque yo creo que la gente que me reconoce por la calle quiere la imagen montada y producida. Me da mucho más vergüenza cuando estoy de Leonardo y me piden la foto. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Quiere una foto conmigo? Cuando otro vea la foto va a decir: “¿Quién es este señor?” (risas).

— Qué curioso cómo te despojás del personaje, al punto de sentir que, como Leonardo, no sos famoso.

— Y no. Mucha gente me reconoce por la voz porque yo no la finjo. Entonces, me escuchan y dicen: “¡Ay, La Barby!”.

— Sos muy querido por el público en general. ¿Tenés haters?

— Acá el hater es cuando hablás mal de la China o mal de Wanda. Ahí vienen de un lado y del otro y te matan. O cuando hablás de Flor Vigna. Viene un fandom que te mata y te hace percha. Pero no tengo hate. No me gusta meterme en problemas porque no me banco el después del problema. Me da mucha angustia. Yo sé que me mando muchas y que digo cosas, pero me da mucha angustia y después digo: “¿Para qué dije esto? ¿Quién me mandó a decir esto? ¿Para qué critiqué a esta persona?" Siempre va a pasar algo que no le guste al otro y vas a decir una opinión tuya en la radio o en la tele. También tenés que encontrar el punto de no ofender por las inclusiones, porque sino sos misógino, sos machista. Es muy complicado para una mente como la mía, por más que sea LGBT, tengo un formateo de los años 80 y 90, que me costó.

— ¿Cómo era tu formateo de esa época? ¿Estaban solo los héteros y los gays?

— Los héteros, los gays y casi rondando lo homofóbico. Porque en cierta forma, decías: “¡Uy! Ese maricón”. Lo hacíamos todos en los 80 esto de decir: “Uy, mirá a ese cómo se le nota”. Mucha gente hizo eso conmigo y yo también con otros: “Tenés mucha pluma, mejor me voy a un costado”. ¿Viste cuando querés tapar tu homosexualidad? Yo siempre fui amanerado y me ha pasado muchas veces que no se han querido juntar conmigo porque era un quemo. “Si me junto con este van a decir, van a decir que soy puto”, decían. En cierta forma yo lo viví más desprejuiciado, pero a veces me tocaba cada chico tan aplumado que yo mismo decía: “No llamemos tanto la atención, no hace falta ser tan bandera”. Porque en los 80 y 90, no es como hoy. Hoy salís con una pluma en la cabeza y nadie te dice nada.

Casi 30 años de pareja y los acuerdos que construyen

— A tu pareja la conociste hace muchos años, ¿no?

— ¡Hace 30 años! Una bocha de tiempo.

— ¿Es cierto que se conocieron en el lugar donde se encontraban los gays de aquella época?

— Sí, en la calle. Pueyrredón y Santa Fe era la autopista gay cuando no había redes ni nada por el estilo.

— ¿Era un lugar estratégico de juntada?

— Se sabía girar por Santa Fe de mano derecha yendo para Callao. Pero a la mano izquierda no. La mano derecha estaba gastada la calle de tanto maricón que pasaba por Santa Fe (risas). Era tremendo. En cambio Marcelo T. de Alvear ya era zona de gato. Era el que dio un paso más y lo comercializaba, ¿viste? El que vio la veta.

— ¿Y cómo fue ese encuentro con tu pareja?

— Él me vio. Yo llegué de Leonardo. Pero llegó un Leonardo con tres maricones amaneradísimos y escandaloso. En ese momento me decían: “Llegó la Barby de tipo”. Él me vio y flasheó conmigo con la imagen de varón. Pasaron las dos semanas y unos amigos le dicen: “¿Vamos a un boliche?”. “No, no tengo gana”, les dijo él. Pero ellos le dijeron: “En ese boliche está La Barby, el gordo que te gustó el otro día”. Y fue con los amigos, me encaró y yo estaba disfrazado de mujer, en ese momento trabajando para IV Milenio, que era en Palacio Alsina. Cuando me saqué la peluca le vino el alivio porque era el señor que había visto (risas). Él no quería levantarse a una trans ni a un travesti. Ahí le vino toda la memoria emotiva que tenía conmigo.

— Fue amor a primera vista porque se vieron ahí en la calle y no se soltaron nunca.

— Sí. En el boliche yo me lo trancé como quien se tranza a uno y le dejé toda la cara toda maquillada. La verdad que se fue como piñón fijo (risas).

— ¿Le parece divertido lo de La Barby?

— Le parece divertido y es uno de los pilares que yo tengo en todo esto. Me ayuda mucho a pensar qué se puede venir, qué contestar y qué es lo conveniente. Es una persona que si bien no está metido en este mundo, como por ejemplo Ricardo García con Adrián Aguirre. Igual no me lo bancaría eso. Pero él hace su actividad y yo hago la mía.

— ¿A qué se dedica?

— Redes y cosas que no se pueden decir. Pero siempre él me acompaña desde un consejo. Y nunca me frena nada de lo que tengo ganas de hacer.

— ¿Conviven hace cuánto tiempo?

— Y unos 28 o 29 años.

— ¿Y se llevan bien con la convivencia?

— Sí, como todas las parejas. A veces hay un maremoto y a veces hay bandera celeste.

— Hace un tiempo te preguntaron acerca de infidelidades y comentaste muy livianamente: “Sí las hubo, pero son acuerdos”. ¿Se puede tener una relación sana y cada tanto alguno tirarse una canita al aire?

— Es que son acuerdos. Hay mucha gente que tiene otros acuerdos y si te mandás alguna por detrás, te dicen: “No me lo cuentes”. Hay algunos que por ahí invitan a parejas o terceros a su habitación. Hay acuerdos. Uno no puede negar que a lo largo del tiempo al estar en pareja, por más que estés enamorado, hay gente que pasa por la calle y te atrae. Algo pasa. La idea es frenar el instito animal que uno tiene, pero cuando ves que no lo podés frenar, podés llegar a un acuerdo con tu pareja.

— ¿El acuerdo de ustedes cuál sería?

— En este momento: que venga alguien o una pareja. No estamos abiertos a todo...

— ¿Sería algo más swinger?

— Una swingeriada, más fiesta, cuando se da.

En diálogo con Rulo, el actor recordó los prejuicios y el ocultamiento que rodearon a la comunidad gay durante las décadas de 1980 y 1990

— ¿Es un poco más promiscuo el mundo gay que el heterosexual o sentís que es igual?

— A mí me parece que es igual porque el heterosexual se la manda por detrás. El heterosexual también vive caliente lo que pasa es que le cuesta. Mucha gente heterosexual me ha llegado a decir: “Qué ganas de ser como los gays porque tienen más libertad”.

— Se habla mucho de que van al frente de una.

— Pero la libertad también tenés que bancártela. Por ahí no te bancás que tu señora o tu marido esté haciendo cualquiera. Quizás los años te empiezan a enseñar a, por ahí, abrir la pareja. El primer, segundo, tercer o cuarto año es una luna de miel constante. Después ya vas viendo, lo vas hablando. Por ahí te enganchan en una macana, en una llamadita de teléfono o algo por el estilo. Pero después, a la larga, yo pienso que tenés que ir contándote todo con tu pareja y ser lo más sincero del mundo sobre lo que te pasa: “Me encantás, estoy enamorado de vos, pero me pasa esto con otras personas”. Hay concesiones.

— Me da la impresión de que se re quieren con tu pareja si me lo estás diciendo de esta manera.

— Nos re amamos, es un amor mutuo y hay compañerismo. Nos tenemos él a mí y yo a él. Hay una comunión entre nosotros que es más que la pareja, ya es un paso más.

— ¿Cómo hacés para que se mantenga encendido el amor? ¿Con esos jueguitos?

— Con juegos así. Tratando de mantenerme sexy en el sentido de la parte masculina.

— ¿Qué te hace sentir sexy?

— Un buen slip, verme lindo para él. Es una seducción. Estar prolijo con las cejas arregladas, las uñas cortadas. El abandono y la dejadez no le es sexy a nadie. El cuidado personal hace que te veas sexy, que te veas ganador vos y ganes más.

— El éxito que tenés también lo debe seducir en algún punto, ¿no?

— No lo hablamos y no es que hay una felicitación constante: “Qué bueno que te pasa esto, qué buen momento que estás viviendo”. Pero le voy a preguntar si lo calienta o le parece sexy el tema de que me vaya bien. Ahora que me lo decís, a mí sus logros me hacen bien. Sus emprendimientos y adelantos a mí me hacen sentir muy bien, me dan una plenitud. Creo que de parte de él hacia mí también. Le debe gustar verme, que me llamen para trabajar y todo eso.

El humorista acumuló más de cincuenta pelucas importadas para el vestuario y la producción de su personaje

— Y ahora con todo esto que vendieron la productora en la que trabajas, hay que tomar decisiones.

— ¡Ay! Dios. Yo soy muy amigo de Ángel desde hace como 15 o 20 años y yo voy donde vaya Ángel. No soy una figura por la que se pelean, al menos hasta ahora (risas). Yo tengo esa cosa con Ángel de que nos miramos y yo sé qué le pasa y él sabe por dónde ir o sabe qué decir. Está esa comunicación visual en la que ya está todo dicho. Entonces yo a él lo sigo a todos lados.

— ¿Sentís que sos, entre las “angelitas”, uno de los que más conocés a Ángel por esa relación de hace tantos años?

— No. Sé que formo parte de su círculo privado, pero no sé si lo conozco más. Por ahí la que lo conoce más es Yanina (Latorre). Por ahí tiene otra confianza. Yo con Ángel no hablo mucho de trabajo. Sabe que hay tres o cuatro temas que quiero saber y me dice: “Mirá lo que pasó con esta, con este”.

— En este tipo de programas, sé que le aportás una cuota de humor y que expresás tus opiniones con sinceridad. Pero también es importante contar con información. ¿Sos de buscarla por tu cuenta o te llega por otros medios?

— Todos los días de pe a pa, desde las 2 de la tarde hasta la hora que sea, me leo todos los portales de espectáculos que se te puedan ocurrir, aunque tenga que releer la noticia. No los estudio, pero los leo y de tanto leer ya sabés todo. Estoy al tanto de todo. Del famoso más random hasta el más estrella. Estoy al tanto de todo y me gusta saber lo último.

— Hace poco fueron los Martín Fierro y sé que solés hacer coberturas para tus programas caracterizado como La Barby. ¿En esos eventos entrás a los baños de mujeres o vas siempre al de varones?

— Yo entro siempre al baño de varones, porque siempre te encontrás en el baño de mujeres comentarios como: “¿Qué hace este señor?" Y en el baño de hombres te dicen: “¿Y esto qué hace acá?“.

— Pero sos varón. Tiene más lógica, para mí.

— Yo voy al de varones. En la radio, que voy todos los días, voy al baño de varones y me encierro en un cuartito, tampoco hay necesidad de que me ponga en un mingitorio. No da. Es fuerte pensarlo y es fuerte que alguien entre y me vea (risas). Pero una vez, hace muchos años, en un Martín Fierro que fui a cubrir para BDV, en esa época en Magazine, me mandaron con una camarita. Yo hacía para Ángel también el tema de La Barby Cam y todo eso. En un momento quería ir al baño y no me dejaron ni entrar ni al de varones ni al de mujeres. Me mandaron al de lisiados, al de discapacitados porque era un baño solo.

— Es fuerte que te digan: “Che, mirá, por tu caso, anda a este y terminamos con el tema”.

— Me mandaron al de discapacitados y no lo tomé mal, pero lo conté en todos lados después. Lo conté como gracioso porque le pongo humor a todo, pero entré al de discapacitados. Me mandó uno de seguridad que me dijo: “Usted no puede entrar ni al de mujeres ni al de hombres, usted tiene que ir al de discapacitados”.

— Viste que ahora con toda la nueva ley de identidad, vos podés cambiarte el sexo y hay algunos casos como, por ejemplo, Traniela, que es piloto y estuvo hace poco acá. Ella se cambió la documentación, pero a veces se viste de hombre aunque siga teniendo identidad de mujer. ¿Qué opinas de estos casos?

— Yo en este caso específico de la persona que me nombras no quiero hablar. Porque cuando uno tiene un pensamiento de esto, vienen y te dicen: “Transfóbico, homofóbico, no aceptás”. De Traniela me parece muy bien lo que hace y lo que sienta. Y de cualquiera, hasta el chico que sale de barba y minifalda. Gracias a Dios, después de muchos años de marchas LGTB y pedir mucho sobre nuestros derechos y las identidades, que cada uno haga lo que le plazca me parece bárbaro mientras no le moleste al otro. Eso es el pensamiento que tengo. Yo no quiero entrar en debate con nadie porque está todo muy sensible. Me pasó el otro día que me referí a esta persona porque había visto un reel que había subido y dije que me había parecido fuerte. Había subido un reel despidiéndose de su peluca y no me pareció bien, no me gustó. Me pareció fuerte que se muestre sin peluca. Está bien que era un chivo, pero no me pareció. ¿Para qué se me habrá ocurrido decir eso? Me trató de transfóbico y con tono amenazante. “Si quieren invítenme que voy a debatir”, dijo. No tengo ganas. Opiné como hablamos de cualquier chisme, de cualquier cosa. Y cuando estás en un canal de streaming opinás de todo, no solamente de espectáculo.

— Lo que yo digo es que cuando vos te cambiás a mujer con la ley de género, de la cual estoy totalmente de acuerdo.

— Sí, totalmente.

— Cambian los derechos...

— Sí. Yo no me empapé mucho de eso. Sé que hay derechos cuando estás en pareja y con el casamiento también, la reciprocidad, la herencia y todo eso...

— Pero cuando te cambiás de género, la ley te reconoce como mujer y, ante cualquier diferencia entre hombres y mujeres, te consideran como tal. Es un tema que todavía está terminando de madurar, ¿no?

— Se está armando el ovillo de todo esto. Se está tejiendo todo esto y todavía es una sociedad muy nueva.

— ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque cuando publicamos la nota de Traniela, leí los comentarios y encontré opiniones muy divididas: hay gente que la apoya y la quiere mucho, mientras que otros hacen observaciones como: “Se va a jubilar antes”. En materia de derechos, es un tema que genera cierta polémica.

— Había un caso de una persona en Salta o en Santiago del Estero que se había convertido a mujer por el tema de la jubilación.

— En una cárcel podés pedir que te cambien a una cárcel de mujeres. Es todo un tema.

— Pero también un tema importante porque hay un caso que dejó embarazadas a varias presas.

— ¿Hay una polémica que todavía no termina de cerrarse? ¿Qué opinás de esto?

— Yo en el caso de Traniela desconozco totalmente por qué lo hace. Será una sensación genuina de sentirse mujer como se siente. Y no tiene que estar atenta tanto al colectivo LGBTIQ+ si la aceptan o no la aceptan. Mientras él se mire su espejo y su familia que lo ama, lo acepte, está todo bien.

Culpable o inocente

— Tengo un role play que hago acá en el estudio. Vos me tenés que decir si te sentís culpable o inocente de esto que yo te acuso.

— A ver...

— Se le acusa de haber sido poco romántica al momento de pedirle casamiento a su pareja.

— Culpable.

— ¿Qué pasó?

— En 2014 teníamos que viajar a Europa. Era nuestro primer viaje allá y le dije: “¿Por qué no nos casamos? Capaz que te consigo la nacionalidad”. Así le dije. Fue lo más frío del mundo porque no hubo un anillo ni arrodillada. Fue un trámite. Le dije algo así como: “La verdad que tendríamos que casarnos, ahora que está la ley. Por ahí casados conseguís la nacionalidad”. Porque yo tengo la doble nacionalidad europea, entonces creí en ese momento que casándose conmigo la iba a conseguir y no. Nunca la conseguí.

— Le prometiste algo que nunca pasó. ¡Lo engañaste!

— No me empapé de información (risas). Como no me empapé hablando de las personas que me preguntaste recién, de las identidades y todo eso, tampoco me empapé sobre este tema de qué hacía falta y qué no.

— Se le acusa de tener más de diez pelucas.

— Culpable. Tengo más de 50.

— Pero la Barbie siempre tiene el mismo look, ¿no?

— Voy cambiando. Conocí hace dos años un peluquero que me hace unas pelucas del estilo de los años 60 que me encantan. Son estos peinados de señora de antes. Pero tengo una manía y una compulsión por comprar pelucas. Me meto en la aplicación y compro afuera porque están más baratas. Las consigo por 10 dólares y tengo pelucas que ni he estrenado todavía. Llegué a tal cantidad de pelucas que le dije a mi peluquero: “Te doy una bolsa grande de pelucas y fijate qué querés hacer. Vos le vas a dar más uso que yo”. Tengo un montón de pelucas de acumulador compulsivo.

La guerra de espuma con Andrea Rincón en Potrero de Funes

— Se le acusa de haberse agarrado a trompadas con Andrea Rincón en el carnaval de San Luis.

— ¡Culpable! Es que hubo una guerra de espuma, Andrea Rincón se hizo la pilla y yo le doblé la apuesta. Estábamos ahí y yo le hice ¡pum! (risas). Pero no de cachetazo o de tirarla al suelo. Un pum en el hombro y le dije: “¡Salí!”. Yo estaba ardida con los ojos, no veía nada. Y se enojó y me dijo: “¿Qué me pegás, gordo?”. Viste que Andrea no se come una. Si te tiene que embocar, te emboca. La amo a Andrea. Fue divina compartir esos tres días en ese hotel tan maravilloso en el carnaval de San Luis. Ahí estábamos con Ángel y estaba Mirtha. Fue en Potrero de Funes. Lo que me acuerdo muy bien aparte de ese forcejeo con Andrea, es que un día llegamos a las 5 de la mañana del carnaval y nos sentamos Ángel, Marina Calabró, Mirtha Legrand y yo. Mirtha estaba como en el almuerzo, pero a las 4 de la mañana tomándose un cafecito, un tecito con masitas. Eran las 4 de la mañana y ella estaba despierta, charlando contenta con Ángel porque la ponía al tanto de todo. Eso fue inolvidable. No hay foto, pero hay un recuerdo muy vívido de todo.

— Se le acusa de haber rechazado una propuesta para entrar en Cuestión de peso.

— Culpable.

— ¿No querés?

— No. Llamale resentimiento o como quieras. ¿Viste que hay gente que no dice que es resentida? Yo sí. Tengo resentimiento en algunas cosas de la vida y a veces me pregunto: ¿por qué no me llaman para tal lado? Si me ven gordo... Estoy en el programa BDV hace mil quinientos años. ¿Por qué no me llaman? Y yo deseaba estar ahí. En un momento lo deseé tanto y ya era amiga de Sergio Verón, que es de Cuestión de peso, de la clínica Cormillot y me dijo directamente: “Vení a la clínica”. Y de hace como 10 o 15 años tengo un control en la clínica. Eso fue lo que gané más que de Cuestión de peso, de la clínica, que me atiende mi nutricionista de toda la vida.

— Terminaste consiguiendo algo que te interesaba más que el programa.

— Conseguí algo que me interesaba y que me ayuda porque no es fácil.

— ¿Qué te pasa con la comida?

— Y tengo la adicción, como un drogadicto, un alcohólico, un adicto al juego. No es que digo: “¡Uy! Me comí un sandwichito de más y engordé”. Yo te puedo llegar a comprar o acumular comida y tenerla para morfar y no tener paz.

— ¿Qué te gusta más?

— Sandwiches de jamón y queso con mucha mayonesa, pizza y empanadas y budines de lo que se te ocurra. Me la puedo pasar morfando eso. Todo lo procesado, obviamente, lo que es aditivo, como las galletitas. Estoy en terapia y estoy con psiquiatra. Recién a esta altura del partido más o menos lo estoy manejando y entendiendo.

— ¿Pero es de ansiedad?

— Ansiedad y contestación a lo bueno y a lo malo. Si estoy aburrido, como. Si estoy contento, como. Son expresiones a distintos estímulos. Un día jugamos con Ángel a Cuestión de peso en LAM. Llevé una balanza y a los dos días me llamaron de Cuestión de peso y yo le dije: “No quiero saber nada de todos ustedes, ya es tarde. Ya lo estoy haciendo en LAM”. ¿Ahora me querés? No mi amor. No necesito. Tengo profesionales, una prepaga que me ayuda y voy a todos lados.

— Se le acusa de reconocer que no tiene amigos.

— Sí, culpable. Pero tengo amigos. Son seis, no son famosos, pero viste que a veces uno se imagina que el famoso está lleno de amigos. Yo no soy fácil par sembrar amistad. Soy bastante distante. Y a veces me quejo porque también estoy con mucho cansancio y no tengo ganas el fin de semana ver a nadie, ¿viste? Me reviento de lunes a viernes y antes de lunes a sábado y a veces no tengo el deseo de salir y entonces por ahí digo: “No tengo amigos”. En realidad no estoy con mucha más gente porque no quiero, porque tengo la cabeza reventada.

— No sos Roberto Carlos, pero tenés amigos.

— Sí, tengo 10 o 12 amigos que es un montón. De diez amigos, tengo más confianza con cuatro: Pampito, Ángel, una amiga que se llama la Tili y otro más.

— Se le acusa de ser extremadamente hot en la intimidad.

— Bueno, culpable e inocente. Tampoco soy una fogata, una antorcha, como decía el Diego (risas). Pero hay que ponerle ganas. Sino sos una momia y eso no va conmigo. Momia nunca. Vamos a ponerle ganas, a poner empeño.