Carla Conte y el recuerdo del diagnóstico que la aterrorizó durante su último embarazo: “Era el pánico metido en las venas”

En El chat de mamis, la obra que protagoniza en la calle Corrientes, Carla Conte interpreta a una madre que se olvida de todo. Y aunque se ríe de las coincidencias con su personaje, reconoce que algo de esa mujer también está en ella. Entre la crianza de sus dos hijos, una carrera que tuvo que poner en pausa y una historia de amor con varias vueltas, la actriz repasa decisiones que la marcaron y momentos que hoy puede mirar con otra perspectiva.
A los 49 años, habla de su regreso precipitado al trabajo después de ser madre de Mora, de los miedos que atravesó durante el embarazo de Facundo, y de cómo logró reconstruir su camino profesional. También cuenta cómo volvió a enamorarse de Ezequiel Corbo, quien fue su representante durante años y con quien tuvo un primer intento de pareja que terminó cuando él la dejó por otra. Hoy comparten amor y trabajo y ella asegura que encontraron la manera de llevarse bien en los dos terrenos. “Estamos lindos”, dice entre risas, aunque aclara que no tiene ninguna intención de convivir.
En una charla con Infobae, recuerda sus comienzos en la televisión, una detención policial insólita cuando tenía 16 años y las peleas mediáticas que hoy elegiría evitar. También habla del cuerpo, del paso del tiempo y de la incertidumbre de una profesión en la que siempre hay que volver a empezar. “Me gustaría volver a conducir”, dice. Porque, aunque aprendió a mirar su historia con otros ojos, todavía tiene ganas de ir por más.
—¿Cómo te trata El chat de mamis?
—Estoy bien, contenta. El chat de mamis me trata increíble. Estamos desde marzo con la obra y ya está aceitadísima. Mi papel es el de Nuria, “la mamá que se olvida, la que es medio hippie”. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia (risas).
—Pero hoy son más grandes tus hijos, ¿se autogestionan un poco?
—Mora tiene 17 y está terminando quinto año. Ella puede resolver absolutamente todo en la vida. Facu tiene 12 y todavía estoy ahí llevando, trayendo, todo, y olvidándome de las cosas.
—¿Quién te rescata a vos cuando sos esa mamá que a veces no puede o se olvida?
—Tengo mi red siempre en todos los grupos: una mami amiga que siempre me rescata. En el caso de Facu, tengo a una mamá que es una genia total que le mando un mensaje: “Che Lucre, ¿te lo podés llevar a Facu con vos porque no llego?” y siempre me salva.
—Yo tengo a Jose, una mamá que claramente es la mamá de mi hijo, que me recuerda el disfraz o que hay que firmar alguna cosa.
—Por eso cuando me dicen que los chats de mamis son un horror yo los agradezco con la vida. Nosotras que tenemos laburos que van cambiando todo el tiempo, con distintos horarios, y tenerlo es fundamental. Hay gente que vive una vida más estructurada, no es nuestro caso. En la obra jugamos muchísimo con eso y yo en lo personal lo vivo así, igual uso mucho el paralelo para no contestar en el chat de mamis original.
—¿Cuántos paralelos tenés?
—Esta vez no tengo tantos, solo una mami amiga. En el grupo de Mora sí tenía más, con la primera hija es distinto y teníamos una red de madres más grande y contenedora.
—¿Qué red tenías cuando nació Mora y volviste a trabajar tan rápido?
—No tenía tanta red, sino capaz la hubiera pasado mejor de la mente sobre todo. Estaban las abuelas y tenía una cuñada que me ayudaba, pero yo estaba medio como un puercoespín, no me entraba ninguna bala. Estaba en guerra. No estuvo bueno y nada evitó el colapso.
—¿Tenías ganas de volver a trabajar tan rápido o era solamente una necesidad?
—No hubo un planteo de ganas, tenía que salir a trabajar porque bancaba la casa. Un día el Chato Prada me preguntó cuándo iba a volver y le respondí que a las dos semanas, como si nada. Había trabajado durante todo el embarazo, haciendo teatro y televisión, ni siquiera sabía lo que era una licencia por maternidad paga. Me acuerdo de que la partera me había dicho que me tomara un mes, pero no lo pensé. Terminé de parir y a las dos semanas estaba de nuevo en un vestuario, maquillándome y peinándome. Fue una demencia.
—¿Estaba la fantasía de que vos tenías ganas de volver a trabajar tan rápido?
—Un poco de inconsciencia, de no tener la menor idea de lo que significaba que esa criaturita saliera de mi cuerpo y dependiera de mí 24/7 a ese nivel. La primera vez no te lo imaginás, es un cambio muy fuerte y de repente: “¿Qué pasó? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cuerpo?”.
—¿No te pagaban si no ibas al trabajo en ese momento?
—No lo sé, capaz que sí, pero ni siquiera lo pensé. Tampoco lo hablé con Ezequiel, que era mi representante en ese momento, ni para preguntarle.
—¿Con Facundo fue distinto?
—Te diría que fue peor. Seguía siendo yo la que bancaba todo, pero el embarazo fue diferente porque se complicó. Alrededor del sexto mes nos dijeron que algo no venía bien. No estás preparada para recibir una noticia así cuando estás embarazada, me dio muchísimo miedo.
—¿Era una situación que ponía en riesgo el embarazo?
—Algo en su cerebro. No sabíamos qué significaba ni cómo podía evolucionar. Yo googleé, enloquecí y dije que nunca más iba a hacer eso. Por ejemplo, nos dijeron que probablemente no pudiera succionar y tomó la teta durante dos años y medio. Pero también estaba la incertidumbre de si iba a hablar, caminar o cómo iba a desarrollarse. Fue bastante traumático.
—¿Cómo atravesaron ese momento?
—Terminamos en el Garrahan y, gracias a Dios, fuimos. Nos explicaron que podía haber mucha gente con esa misma condición llevando una vida normal sin siquiera saberlo, siempre que no estuviera asociada a otras cosas. Nos dijeron que había que hacerle una ecografía del corazón cuando naciera y nos agarramos de eso. Facundo hace una vida completamente normal y está todo fantástico, pero nosotros no lo supimos hasta que fue creciendo. Era el pánico metido en las venas.
—Cada etapa del desarrollo era una prueba.
—Totalmente. Cuando escribió “mamá” lloraba como que se recibió de abogado (risas). Te juro que era así. También tuve que trabajar mucho para no trasladarle esa presión a él. ¿Qué culpa tiene? Si tiene algún problema, no tiene que sentir que está siendo observado todo el tiempo. Yo estaba pendiente de si se movía, si hacía algo, si no lo hacía, era agotador.
—¿Pudiste soltar ese temor?
—Creo que eso no se suelta nunca, se trabaja constantemente. Hoy tiene 12 años, está en sexto grado, juega al fútbol y hace su vida. Ya no existe aquel miedo de los primeros tiempos, cuando esperás que haga las cosas que hacen todos los bebés. Pero algo te queda adentro. A veces metía un gol y yo me ponía a llorar. Él me decía: “Dale, mamá, qué boluda sos” (risas). Ahora solo toma una medicación para la epilepsia, que al lado del panorama inicial es nada, como si tuviera una gripe.
—Y en ese contexto, con esos miedos, en pleno puerperio, también había que volver a trabajar. ¿O ahí pudiste tomarte un poco más de tiempo?
—Lo que hice fue renunciar a todos mis trabajos (risas). Estaba haciendo televisión y radio y dejé todo. Ni siquiera fui a preguntar si alguien podía esperarme o darme un tiempo. Por ahí me decían que sí, que me tomara lo que necesitara y volviera cuando quisiera, pero no lo pregunté. Y tampoco tenía un sostén económico ni ahorros.
—¿No había un equipo, una pareja que pudiera sostener económicamente ese momento?
—Económicamente no. A la distancia me enoja y me da angustia cuando me pienso en esa situación. También me abrazo y me perdono por las decisiones que tomé. Era mi carrera, mi trabajo, algo que había construido y que no me había regalado nadie. Podría haber hablado, haber pedido dos meses o haber manejado las cosas de otra manera. Hubiera sido más liviano para mí y más respetuoso con todo lo que había construido.
—¿Sentís que tuvo un costo profesional?
—Sí, creo que sí. Después, con los años, se fue acomodando y pude reparar algunas cosas. Pero a veces pienso qué hubiera pasado si hubiera seguido trabajando. Son esas preguntas que una se hace.
—¿Alguna vez quisiste ser Susana Giménez?
—No. Cuando empecé a conducir me preguntaban si quería ser Susana y yo decía que no, porque pensaba que no podía salir a ningún lado. Me parecía un montón. Siempre me gustó trabajar y el descubrimiento de la televisión me resultó fantástico.
—En Call TV llegaron a hablar hasta tres horas seguidas. ¿Cómo hacían para sostenerlo?
—No teníamos rutina. Solamente nos decían los números que teníamos que nombrar y después hablábamos sin parar de lo que se nos ocurriera. No teníamos videos ni temas preparados. Para mí fue una universidad, una escuela espectacular para todo lo que vino después. Hoy, si estoy en vivo y pasa algo, me quedo hablando con la cámara o con los que están detrás. Nunca me pasó de sentir que no tenía nada para decir.
—¿A qué trabajo dijiste que no y después dijiste qué mal que estuve? ¿Cómo me equivoqué acá?
—Iba a hacer Mañanas informales. Llegué a tener una reunión con Jorge Guinzburg y me moría de miedo. Cuando fui a renunciar a Call TV, por algún motivo no se pudo. Yo tampoco resolvía bien esas cosas. Después fue un exitazo y Ernestina Pais fue una genia con Jorge.
—¿Y a cuál dijiste que sí y te gustaría borrar de tu Wikipedia?
—Es que todo lo que hice, cada cosa tuvo algo. Me pasa más con las fotos. Hay una producción que hice antes de aparecer en televisión, en un garage, con ropa interior, que era todo feo: la ropa, la producción, me maquilló la verdulera. Y cuando googleás son las primeras fotos que aparecen. Decís: “¿Por qué me persiguen?”. Las haría desaparecer (risas).
—¿Cómo empieza la historia con Ezequiel Corbo?
—Nosotros tuvimos una relación laboral de unos diez años. En el segundo puerperio, cuando renuncié a todos mis trabajos, Ezequiel me dijo: “Gracias por todo, hacé tu vida, no te represento más”. Me dejó abandonada (risas).
—¿Pero no tuvieron un primer acercamiento?
—Sí, pero no durante esos primeros 10 años de laburo. En 2016 tuve como un despertar. Volví del más allá después de los dos puerperios y dije: “Yo conducía programas en Canal 13, hacía esto y lo otro. Quiero volver”. Entonces lo llamé. Nos reencontramos y empezamos a compartir también cosas personales, algo que durante todos esos años de trabajo no habíamos hecho.
—¿Ya estabas separada?
—Me separé unos meses después, pero quiero aclarar que Ezequiel no tuvo nada que ver. Cero. De hecho, el papá de mis hijos me dijo que quería separarse. Ni siquiera fui yo la que tomó esa decisión.
—¿Cuándo pasó de ser una relación laboral a algo más?
—Nos empezamos a juntar mucho y la cosa fue creciendo. Pero para mí era Ezequiel, no lo podía ver como un tipo con el que podía tener algo. Hasta que una noche nos encontramos en Tequila. Estábamos bebidos, yo estaba divorciada y tenía 40 años. Estaba nueva (risas).
—¿Ahí arrancaron y no pararon nunca más?
—No. Tuvimos una primera etapa de unos meses y salió muy mal, terminamos bloqueados, no le hablé por mucho tiempo.
—¿Qué te hizo?
—Me dejó por otra (risas).
—Lo quiero preso.
—Bueno, podía pasar. Después volvimos a hablar porque nos conocíamos desde hacía muchos años. Si hubiera sido un ex cualquiera, probablemente no me habría vuelto a acercar. Además, yo extrañaba muchísimo la parte laboral. Toda la vida le había mandado mis contratos y mis cosas, era mi persona de confianza para hablar de trabajo.
—¿Cuándo volvieron a estar juntos?
—Nos reencontramos en 2017 y estamos juntos desde febrero de 2025. En febrero vamos a cumplir dos años.
—¿Sigue siendo tu representante?
—Ahora es todo porque también produce la obra. Lo cargo y le pregunto cuánto voy a cobrar y cuál es mi porcentaje (risas).
—Qué difícil, novio, representante y productor. Es un montón.
—Pero trabajar juntos es algo que hicimos toda la vida y nos sale bien. Al principio me costó acomodar la pareja con el trabajo, pero enseguida encontramos la manera. Hacemos un equipo que funciona.
—¿Conviven?
—No. Tengo dos criaturas y mucho movimiento adolescente que entra y sale, y él tiene una hija de 29 años, Luli. Este fin de semana pasamos tres días juntos en su casa y fue espléndido, pero no tengo ganas de convivir. Su casa es divina, de revista Living. La mía es un caos, están las gatas, los chicos... No, no, no (risas).
—¿Cómo fue tu vida antes de llegar a la televisión? También trabajaste en una casa de cambio.
—Me echaron (risas). Fui recepcionista y telefonista. Trabajé desde siempre, probé estudiar varias carreras, pero ninguna terminaba de cerrar. Mandaba currículums para secretaria, recepcionista y terminé en una casa de cambio, atendiendo un conmutador con unas 500 llamadas por día. El trabajo estaba buenísimo, pero tenía unas jefas bastante rompe. Una me odiaba y terminó echándome: “Carla Conte, te vas”, me dijo.
—¿Así?
—Fue una escena de peli divina. Y yo le contesté: “Vos me odiás porque nunca vas a poder ser como yo”. Ella me recordó que era recepcionista y que ganaba 700 pesos (risas). Pero me había agredido y yo estaba defendiendo mis derechos. Me fui, me indemnizaron y con esa plata seguí estudiando teatro musical, canto y danza. Pobre, pero con dignidad.
—¿Cómo eras en la adolescencia?
—Creo que bastante bien, aunque era varonera y me gustaba el quilombo. A los 16 años me llevaron detenida a una comisaría.
—¿Por qué?
—Fuimos con dos amigas a La Hacienda, un boliche que estaba en Libertador. Yo era más del rock, pero esa noche cambiamos de target. En esa época había razzias: entraba la policía, pedía documentos y, si eras menor, te llevaban. Estábamos como unas boludas en el guardarropas cuando empezaron a pedirlos, nos subieron al patrullero y terminamos en la comisaría 33. Fue un caos igual esa época.
—¿Tuviste miedo?
—Muchísimo. Había pasado lo de Walter Bulacio y era una época en la que realmente teníamos miedo. Yo lo único que pedía era que me dejaran llamar a mi mamá antes de que saliera a buscarme al boliche. No tenía celular y, si ella llegaba a las cuatro de la mañana y yo no estaba, se iba a desesperar. Finalmente la llamé y vino a buscarme. No se enojó porque sabía dónde estaba y que me iba a buscar. Mi mamá es tremenda: siempre fue de defenderme.
—¿También te defiende en las redes?
—¡Con todo el mundo! Se pelea con cualquiera que diga algo de nosotros. Es de esa generación a la que no le importa nada. Si ve que alguien critica a mi hija, salta enseguida y les dice: “¿Vos viste tu cara?”. Yo la amo, pero también pienso que hay que hacer terapia para que esas cosas no te afecten.
—¿Les afectó a tus hijos en algún momento?
—A los chicos no porque no viven esa movida. Y la verdad es que yo hace rato siento que no estoy ahí como en el ojo de la tormenta. He estado alguna vez, a mi vieja le tocó más otras épocas. No soy esa misma, me escucho en esos años enojada y tirando para todos lados, y me entiendo, me abrazo, pero hoy no diría ni el 10% de las cosas que dije, y mucho menos de esa manera. Ya sé cuál es el rebote y no tengo ganas de todo lo que viene después.
—¿Igual te divierte el quilombo ajeno?
—Sí, el del puterío (risas). Estoy siempre al día. El año pasado trabajé con Ángel de Brito y fue un máster. Después de pasar por Infama y Confrontados entendí la dinámica. Al principio, cuando me tocaba protagonizar algún conflicto, tenía pánico y me encerraba. Después entendí que, si decís algo y al otro día contestás otra cosa, no se muere nadie. Siempre que estemos hablando de cosas que no sean graves.
—Dame tu ranking de quilombos preferidos.
—Ahora estoy fascinada con Prandi- Ortega. También el de Moyano y Candela. El de Elina con los extraterrestres es buenísimo (risas). A veces me dan ganas de estar en un panel y hablar de todo eso.
—¿Tini y el papá?
—A Tini la amo, no la conozco, pero quiero decirle que la amo. No tengo idea si los padres la traicionaron o no, pero claramente algo hay porque ella está de un lado y ellos están del otro. La veo casándose, más fuerte en algunas cosas, y por el otro lado pienso pobre piba.
—¿Vos tuviste aplicaciones de citas con pseudónimos?
—¿Perdón? ¿Yo? ¿Eu? (Risas). Tuve una un ratito para jugar y no fue divertida. Usé una foto mía en bikini, de lejos y otro nombre. Los hombres me preguntaban cuál era mi cara y me decían que estaba ocultando algo. Yo soy medio boluda para esas cosas (risas).
—¿Qué nombre usabas?
—No te lo puedo decir porque es el que uso para otras cosas. En realidad, a veces uso mi segundo nombre, Isabel, para no exponerme. Por ejemplo, cuando pido un auto, en lugar de poner Carla Conte pongo Isabel. Después me dicen que no soy Isabel y les explico que también soy Isabel (risas).
—¿Cuál es el canje más bizarro que aceptaste?
—Hace poco me escribieron para mandarme maples de huevos comunes. No eran huevos de gallinas felices ni nada especial. No llegué a hacerlo (risas). Me gustaría tener ese talento de conseguir canjes para todo, desde un vaso de agua hasta un viaje, pero después me angustia tener que hacer diez videos y once fotos mientras intento disfrutar una cena. Entiendo que es trabajo, pero a veces se me mezcla todo.
—¿Y con el entrenamiento cómo te llevás?
—Estoy trabajando bastante en eso. Tengo 49 años, estoy haciendo tratamientos con un médico y suplementación. Él me dijo: “Yo te pongo nafta, vos tenés que entrenar”. El problema es que hace una semana y media que no entreno (risas). Venía bastante bien, pero me cuesta. Lo hago en casa, con aplicaciones o con mi amiga Lucre Fitness, que es mi mami amiga del cole y da clases online. Si tengo 20 minutos, hago 20. Si transpiré un poquito, siento que ya entrené, es para la mente.
—¿El cuerpo te pide entrenar? A mi ese gen no me vino.
—No, a mí me pide helado, carbohidratos y chocolate. A veces sí necesito estirarme, eso me gusta. Pero entrenar no es algo que me salga naturalmente.
—¿Sexo a los 49?
—Hermoso. Para mi es re importante en un vínculo y es un gran momento en el sentido de la conexión, de la comunicación, de la confianza. Estamos lindos con Ezequiel. Es un vínculo hermoso.
—¿Y con el paso del tiempo cómo te llevás?
—A veces mejor que otras. Tengo mis rollos con el cuerpo y con esa sensación de querer volver a ser algo que ya no voy a ser. Estuve muy expuesta físicamente y tuve un lomazo. Entonces pienso que podría haberlo disfrutado un poco más, porque no me daba cuenta de lo que tenía. También hay algo de querer sostener algo que ya no está. Estoy trabajando en cómo cambian el cuerpo y la cabeza.
—¿Te querés?
—A veces sí, a veces no. Y no hablo solamente de lo físico. Me encantaría decir que acepto todo, pero no sería verdad. Con el paso del tiempo no me llevo tan mal. Me dejé las canas en algún momento y no tengo demasiados problemas con las arrugas. Tengo 49 años y soy una afortunada, porque mi abuela murió a los 96 y no tenía arrugas, pero el año pasado tuve un tema hormonal y el cuerpo se me agrandó muchísimo. Era mirarme y pensar: “No entro, ¿qué soy?, ¿qué es esto?”. No reconocerte y hay que reencontrarse, es un proceso.
—Te odiamos, perimenopausia.
—¡Vete, perimenopausia, vete de aquí! (risas). Siempre algún quilombo: si no es el puerperio, es el síndrome premenstrual. ¿En qué momento llega el respiro? A los 65.
—Estás de miércoles a domingo en el teatro con El chat de mamis.
—Sí, estamos en el Multitabaris y la estamos pasando hermoso. La obra funciona incluso si no sos mamá, porque habla de situaciones que le pasan a toda la familia. Vienen muchas madres con sus hijos y también maestras que se sienten muy identificadas. Al final siempre hacemos un ida y vuelta con el público y está buenísimo.
—¿Van a hacer temporada?
—No vamos a hacer temporada de verano. Ezequiel dice que la obra es para el año lectivo: cuando estás de vacaciones, leés un chat de mamis y no querés saber nada (risas). A partir de marzo vamos a volver, seguramente con funciones en Buenos Aires una vez por semana y una gira por todo el país.
—Qué bueno ya saber lo que vas a estar haciendo el año que viene. ¿Te cuesta convivir con esa incertidumbre?
—Muchísimo. Siempre pienso que tengo que construir otro universo laboral que no dependa tanto de que me llamen o me elijan. Me cuesta mucho la suba y la baja. Y el conflicto de fondo es el económico: tener la tranquilidad de saber que podés vivir. No soy buena ahorrando, nunca fue lo mío. Ahora mi viejo dejó algunas cosas así que lo tengo a mi hermano que me está ayudando a ver si puedo tener un poco de calma en ese sentido.
—¿La ansiedad te generó problemas?
—Siempre genera algún conflicto. Por suerte nunca tuve ataques de pánico ni necesité medicación, pero es un trabajo constante de convencerme de que está todo bien.
—Hoy parece que tenés varios frentes encaminados: tus hijos, el amor y el trabajo. ¿Qué te gustaría que venga ahora?
—Me gustaría volver a la televisión, tengo ganas de volver a conducir.
—¿Y te gusta más la tele que el streaming?
—Me gusta mucho el streaming. Me hace acordar a mis comienzos y me parece un medio espectacular. Cuando digo que quiero volver a la televisión, también hablo de volver al medio de comunicación, de estar ahí, de conducir y tener ese ida y vuelta. Me encantan las dos cosas.
—Entonces, a manifestarlo para 2027.
—Sí, totalmente.