Daniela Christiansson: “La primera Navidad con Maxi le regalé tazas con fotos de sus hijos, nunca lo vi llorar así”

María Laura Santillán con Daniela Christiansson

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Daniela, la mujer de Maxi Lopez, ya está viviendo en la Argentina. Está definitivamente instalada en su casa junto a sus hijos Elle y Lando, y los hijos de su marido, Valentino, Benedicto y Constantino. Nació en Suiza hace 38 años, trabajó como modelo en Europa, vivió entre otros países, en Suecia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil. Cercana y muy amorosa, hoy es activista ambiental, se involucró entre otros proyectos, en reciclaje y comercio justo.

– También estamos con la perra y con mi mamá que no quiere irse.

– ¿Tu mamá también sigue en tu casa?

– Está con nosotros, mañana justo vamos a ver casas para mamá y papá. Es un cambio enorme para ellos, pero se enamoró y no quiere irse.

– ¿Quieren venir a vivir a Argentina?

– Sí. Quieren, hay que ver con el trabajo de mi papá, pero quieren.

– Una mudanza es todo un tema, se tarda en organizar.

– Sí, pero no es la primera vez que lo hacemos, estamos esperando que lleguen las cosas en la casa. Hay de todo, estamos bien.

– Fuiste modelo muchos años, hoy tu tarea se ve en tu compromiso con el medio ambiente. Estás asociada, por ejemplo, a marcas Cruelty Free

– Cuando tenía 15 empecé como modelo y eso me llevó a viajar y a hacer muchas cosas. Hice un poco de televisión en Fashion TV, Fashion Channel. Siempre me gustó cuidar el medio ambiente, así que hice muchos proyectos. Lo busco también para mi estilo de vida, me parece importante por ejemplo cuidar lo que ponés en tu piel y la de los niños, hay que prestar atención. Empecé con un negocio mío a vender muchas cosas, pero después que empecé a ser mamá eso cambió, no estoy en la misma dirección. El trabajo siempre lo elijo si me encanta.

“MUCHAS VECES TRABAJO DE NOCHE, CUANDO LOS CHICOS DUERMEN”

– ¿Ahora hay tiempo para trabajar con dos bebés?

– Siempre encontrás el tiempo, es una cuestión de organización. Yo muchas veces trabajo de noche, cuando ellos duermen, edito un video, respondo los mails, lo que tenga que hacer. También, cuando mi hija va al jardín y mi bebé duerme, hago todo.

"Siempre me gustó cuidar el medio ambiente, así que hice muchos proyectos. Lo busco también para mi estilo de vida", destacó Daniela Christiansson (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ¿En cuántos países viviste?

– Viví en muchos, pero viajé mucho más por trabajo. Suiza, Suecia, donde están mi papá y mamá, Alemania, Italia, Francia, Norteamérica, porque trabajé en Nueva York, New York, España, United Kingdom, Brasil y ahora Argentina, diez países.

– ¿Cuáles de todos esos idiomas hablás?

– Francés, que es mi lengua, inglés, italiano, español, alemán porque en Suiza hay que aprenderlo, sueco y portugués. Tenés que aprenderlos desde chiquito.

– Hablás los tres idiomas de los cantones suizos.

– Sí, desde chiquita. Y también como mi papá y mamá son suecos, siempre hablé inglés y sueco, desde niña sabía muchos idiomas. Lo mismo pasa ahora con mis hijos, yo le hablo en francés, pero mi hija, que entiende todos los idiomas y responde en inglés. Pero entiende perfectamente lo que digo. A veces hablo con mi mamá en sueco para que ella no entienda, entiende todo y me responde en inglés

– ¿En qué idioma hablás con Maxi?

– Nosotros hablamos en italiano, nos conocimos en Italia. Cuando lo conocí le dije: quiero hablar y aprender el italiano. Y lo aprendí con Maxi.

– Quedó así como el idioma del amor.

– Sí, me encanta.

“CUANDO CONOCÍ A MAXI NO SABÍA QUE ERA FUTBOLISTA”

– Enamorarse de un futbolista es toda una aventura.

– Es que yo cuando conocí a Maxi no sabía que era futbolista, me contó que jugaba a la pelota y no me di cuenta. No entendía yo el mundo del futbolista. Y claro, es un mundo aparte, es como el mundo de la moda, son mundos distintos. Al final estuvo bien porque yo viajaba, él viajaba y nos encontrábamos en Milán.

“PENSÉ: LO DEJO, TENEMOS UNA RELACIÓN A DISTANCIA O ME VOY CON ÉL”

– ¿Hubo muchas separaciones por trabajo?

– Sí. Llegó un momento en mi vida en que quería quedarme en Milán, después encontré a Maxi. Como él siempre estaba cerca de Milán por el tema de los hijos, era fácil, los primeros cinco años podíamos vernos fácilmente cada semana como queríamos. Yo viajaba por un tiempo, pero siempre nos volvíamos a ver. Cuando él me contó que tenía la oportunidad de irse a trabajar a Brasil, a los cinco años que estábamos en pareja, yo pensé: o lo dejo, o hacemos una relación a distancia, ¿pero qué sentido tiene? O voy con él. Y dije, ‘voy’. Sentía dentro de mí que era él el hombre de mi vida.

María Laura Santillán con Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López “pensé: lo dejo o hacemos una relación a distancia o me voy con él”

“TODAVÍA ESTOY ESPERANDO LA BODA, EL MATRIMONIO”

– ¿En qué momento se comprometieron?

– Era mi cumpleaños de 30. Hace ocho años. Pero todavía estoy esperando la boda, el matrimonio.

– Hubo compromiso y no vino la boda después.

– Claro, porque yo creía más en el compromiso que en la boda, porque él me decía que con el divorcio no quería saber nada de esto. Yo estaba tipo tranquila, empecé a tener ganas a mis 28 años de tener familia, hijos. Y él me decía “no estoy listo para eso”. Lo entendí, no iba a forzar nada. Días antes de mi cumple me preguntaba “qué queres para tu cumple?” Odio esa pregunta, no quiero decir lo que quiero pero eran mis 30 años, un número especial, y le dije ‘algo significativo’.

“VI QUE ERA UN ANILLO PERO NO CREÍ QUE ERA DE COMPROMISO, YA NO LO CREÍA MÁS”

– ¿Le diste alguna pista de tus ganas de que hubiera un compromiso?

- Nada, no. Unos días antes, estuve buscando uno de mis anillos, no lo encontraba. Estaba muy triste porque es un regalo de mi hermana. Y el día del cumple entendí. Abrí el regalo, vi que era un anillo, pero no creí que era de compromiso, pensé que era por mis 30, un regalo hermoso. Y vi a mis amigas y a la mamá de Maxi llorando, filmando. Mis amigas decían: ¡Daniiiiiiiiiii! ¡Te está proponiendo! ‘¿Qué? Decía yo, no, imposible. Me di vuelta hacia Maxi y me dijo, ‘sí, es un anillo de compromiso’. Yo no lo podía creer porque ya no lo creía más. Y me dijo ‘pero bueno, en diez años’. Vamos a ver, ya pasaron cinco años.

María Laura Santillán con Daniela Christiansson y el compromiso con Maxi López: “vi el anillo y no lo podía creer, ya no le creía más. todavía estoy esperando la boda”

– El tipo quedó medio lastimado. No la pasó bien.

– No, no es algo que le importa, está súper feliz y estamos súper felices ahora con los nenes, estamos bien así. A mí es algo que me gustaría, para mí es algo muy tradicional, muy importante. Quiero que mi papá me lleve, quiero todo eso, pero entiendo lo que dice él también.

– La unión entre ustedes no depende de eso, pero entiendo que la experiencia fue mala porque le costó divorciarse. Muchos disgustos. ¿Y vos pensás ‘qué culpa tengo’? ¿Querés una fiesta?

– Si, pero no me importa, lo que me gustaría realmente es sentir ese amor, juntos con la familia. Quiero regalarlo a mis papás también, es algo muy tradicional, muy fuerte. Vamos a ver, seguramente va a pasar.

– Entiendo que para vos no fue una decisión fácil venir a vivir a Argentina, en Suiza estaban tus padres cerca, están tus raíces.

– Claro, fue una experiencia linda volver a Suiza, fue hermoso. Yo le decía, cuando estábamos instalados con Maxi, ‘ahora nunca me sacás más de acá’. Y la vida es así, nosotros siempre tenemos esa cosa de mudarnos.

“ACÁ HAY UNA COSA MUY CARIÑOSA, MUY CÁLIDA DE LA GENTE, QUE NO ENCUENTRO EN OTROS PAÍSES”

– ¿Qué te parece vivir acá hasta ahora? ¿Qué es lo divertido y qué no?

– Yo he venido acá con Maxi, hace 13 años que estamos juntos. Me encanta porque la gente es muy amable, muy amorosa, nos quiere realmente y eso es hermoso, también a mis hijos. Acá hay una cosa muy cariñosa, cálida de la gente que no hay en muchos otros países.

"Nosotros siempre tenemos esa cosa de mudarnos", contó Daniela Christiansson en entrevista con María Laura Santillán

– Hay más amigos y están cerca.

– Eso también, la vida social a mí me encanta. Nosotros somos muy sociales, eso es hermoso. Llegás y sentís algo, no quiero decir ‘vacaciones’, pero te sentís muy bienvenida. Y hay siempre sol en Argentina. Es la atmósfera que hay acá que no hay en otro lugar, hay que experimentarla. Ustedes que son argentinos lo saben, para nosotros es algo que hay que experimentar para entender esa parte muy cálida.

- Se hizo súper famoso Maxi este último tiempo, hoy es una figura muy popular, todos lo queremos. ¿Te das cuenta del cambio?

– Sí, todos miran y también ven a mis hijos, que son famosos. Para mí él siempre fue famoso.

– Ahora me parece que la gente lo quiere más, lo conoce más.

– Claro, sí. Es muy bueno, se lo merece.

– ¿Cómo es Maxi?

– Es tranquilo, es muy bueno, muy generoso. Siempre quiere hacer sentir placer. Eso es algo que veo de los argentinos, todos quieren hacer sentir placer, eso muy lindo.

– ¿Están todos los chicos viviendo en tu casa?

– Si, hay días que estamos todos, es muy lindo eso también. Es increíble, la casa está viva. Mi hijo tiene diez meses, pero mi hija está enloquecida, los chicos también, son muy amorosos. Está súper, súper feliz ella con sus hermanos.

“MAXI PONE ORDEN EN LA CASA, TODOS TIENEN QUE AYUDAR”

– ¿Cómo se organizan en la casa? Son siete más el perro y ahora tu mamá.

– Tenemos ayuda y cada uno tiene que hacer sus cosas. Siempre Maxi pone orden, cada uno tiene que ayudar. Lo que me cambió fue pasar de ser tres o cuatro personas para armar la comida a diez. ChatGPT es mi salvador, porque crea el menú y me dice que hay que ir a comprar.

– ¿Vos organizás todas las comidas?

– Sí, Maxi también. Los dos. Lo hago con placer ahora porque somos muchos. Si tengo que hacer rapidito algo no me gusta.

– ¿Maxi cocinó en tu casa después del final de Masterchef?

– Si, cocina re bien, menos mal. Yo siempre que empiezo con la comida le digo que le ponga el toque porque sino queda feo lo que hago. Siempre cocina, es el cocinero de la familia. Tengo mucha suerte.

– Hubo días de distancia entre ustedes por trabajo. ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Cuándo estaba por nacer Lando?

– Sí, fue un año en total. Qué locura.

– Pero no sin verse.

– No, menos mal. Pero desde que él se fue de Suiza hasta que nosotros vinimos pasó un año.

"Lo que me cambió fue pasar de ser tres o cuatro personas para armar la comida a diez. ChatGPT es mi salvador", explicó Daniela Christiansson

– Un año de idas y vueltas. ¿Hubo interregnos largos sin verse?

– Dos meses y medio el más largo.

– La sensibilidad que uno tiene en el embarazo es intensa.

– Cada vez que se iba era muy difícil. Pero una vez que te acostumbrás, volvés a tu rutina. Tenía a mis amigas, a mi familia y también a mis hijos. Te dan todo lo que necesitas.

– Hay a grandes rasgos, dos experiencias contrapuestas de embarazos, las que lo disfrutan, la pasan bomba y dicen que es el mejor momento de la vida y las que están muy sensibles, lloran, tienen miedo.

– Yo la pase re bien. Obviamente las hormonas pueden cambiarte así, pero pase los dos embarazos muy bien.

– Y después el postparto.

– Fue lo más difícil. Obviamente quería que estuviera allá con nosotros, pero la pasamos al final bien. Creo que sufrió más Maxi al no estar con los chicos, con Landito. Tan chiquito viste, no ver crecer a tu hijo cada día es difícil.

– Debe haber sido difícil. ¿Y vos? Yo andaba llorando por los rincones en el postparto.

– A mi eso me pasó con mi hija, pero diez meses después del parto. Ahora vamos a ver, estamos a diez meses desde que nació Lando. Ahora ando bien.

– A tu hija se la ve muy seria en las fotos, parece tener un carácter fuerte.

– Muy fuerte, sí, es muy sociable, tiene mucha alegría, pero el carácter es fuerte. Salió a los dos.

“ELLE ES IGUAL AL PAPÁ, TIENEN UN CARÁCTER MUY FUERTE, SON IMPULSIVOS LOS DOS”

– ¿Los dos tienen carácter fuerte?

– Si, pero es igual al papá. Tienen un carácter muy fuerte los dos, son impulsivos los dos, sí. Pero Maxi es tranquilo, mi hija es más fuerte.

– Cada vez que alguien le preguntaba a Maxi por los hijos, se emocionaba, lloraba, se ponía muy triste.

– Acá es fácil, pasó por un momento muy difícil. Ahora estamos todos juntos.

– Cuando extrañaba a los grandotes o cuando extrañaba a los chiquitos.

– Sí, es un tema que le toca mucho.

- Maxi me contó en la entrevista que le hice, que cuando te conoció tardó en contarte todo el lío que estaba atravesando, que tardó como dos años.

– Sí, es verdad. Ya pasaron muchos años, pero yo al inicio no me enteré de nada, no sabía nada y creo que estaba bien así.

“LA PRIMERA NAVIDAD JUNTOS LE REGALÉ TACITAS CON LAS FOTOS DE SUS HIJOS. FUE LA ÚNICA VEZ QUE LO VI LLORAR ASÍ”

– Él dijo que quería que vos fueras un lugar seguro y tranquilo y además no intoxicarte. ¿Siempre fue así de ‘emocionable’ Maxi?

– No, no, es un lado nuevo. Se abrió mucho, ¿viste? Antes no lo hacía. Yo lo vi una vez llorar. Era Navidad, la primera Navidad juntos no la pasaba con sus hijos. Yo le regalé tacitas, cada una con fotos de sus hijos. Y se puso a llorar.

María Laura Santillán con Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López: “la primera navidad juntos le regalé tacitas con las fotos de sus hijos y se puso a llorar, fue la única vez que lo vi llorar así”

– ¿Era la época en que no los podía ver?

– Creo que sí, y no me di cuenta. Yo tenía 22, 23, no me di cuenta. Creo que fue la única vez que lo vi llorar así. Después lo vi llorar por otra cosa, pero re poco.

– Él contó también en la entrevista que vos fuiste una contención muy importante siempre con todo lo que iba atravesando.

– Estoy contenta de saber eso, me hace feliz.

– Sos ‘la sueca’, así te decían en Masterchef. Una sueca que nació en Suiza en realidad.

– No sé, puede ser.

– ¿O será Wanda que dice ‘la sueca’?

– No tengo idea.

– ¿Cuánto te afectan los rumores cuando dicen cosas de Maxi? ¿Los leés? ¿Seguís los programas de chismes?

– No suelo leerlos, pero hay momentos que obviamente la gente te cuenta o leés. Me afectó una vez cuando yo estaba embarazada, estás más sensible. Y desde ese día me dije ‘ya está, no quiero saber más’. La verdad es que estoy siempre en contacto con Maxi, así que le pido que me cuente. No hay que prestar tampoco mucha atención.

– ¿No le das bolilla? Los separan, los juntan.

“A VECES ME SORPRENDO, ¿ESTAMOS SEPARADOS? ¡NO SABÍA!”

– A veces me sorprendo. ¿Estamos separados? ¡No sabía!

– Wanda tiene una vida muy expuesta, lo contrario de lo que sos vos.

– Sí, sí, pero ella hace su vida, nosotros la tenemos más cerrada en ese sentido.

“CON WANDA NO NOS CRUZAMOS, TODOS ESTAMOS MUY OCUPADOS”

– ¿Se tienen que ver Wanda y vos ahora que viven con los chicos? ¿Se cruzan?

– No, no nos cruzamos. No la vi, pero no porque no hay que hacerlo, es que no hubo la oportunidad. Creo que cruzó a mis hijos, pero todos estamos muy ocupados.

"Los chicos ayudan mucho con los más chicos, con mis hijos. Cuando están juntos yo estoy como de vacaciones, juegan con ellos", contó Daniela Christiansson

– ¿Sucederá en algún cumpleaños?

– Seguramente, eso sí. A veces viene a buscar a los chicos, así que está todo bien.

– ¿En algún momento con tantos chicos la casa es un desastre?

– No, son grandes, son muy tranquilos. Cada uno tiene su lugar. Y la verdad, los chicos ayudan mucho con los más chicos, con mis hijos. Cuando están juntos yo estoy como de vacaciones, juegan con ellos.

– ¿Aunque cada uno tenga su espacio propio están todo el tiempo juntos y comparten?

– Sí, siempre, sí. Eso es lindo.

– ¿Cuánto se conocen los chicos y vos?

– Creo que el más chiquito tenía dos años, casi tres, era súper chiquito. Son 13 años. Habíamos vivido juntos de vacaciones.

- Tenés un familión ahora.

– Sí, es muy lindo. Son grandes y son muy independientes y es muy agradable tenerlos alrededor. Yo me reí siempre con ellos.

– ¿Son divertidos?

– Son muy divertidos. Cuando hacen cosas y el papá se enoja, tengo que poner una cara seria aunque me esté por reír, porque es muy divertido. Son muy buenos.

– Daniela sos un amor. Estás muy dispuesta a acompañar a pesar de tener muchas actividades e intereses, una vida en Europa.

– Claro, porque no tiene sentido estar separados cuando tenemos hijos. Lo que hago yo lo puedo seguir haciendo desde donde estoy, así que obvio.

"Cuando los chicos hacen cosas y el papá se enoja, tengo que poner una cara seria aunque me esté por reír, porque es muy divertido. Son muy buenos", expresó Daniela Christiansson (Fotos de Gustavo Gavotti)

“LO QUE MÁS ME GUSTA DE MAXI ES SU MANERA DE SORPRENDERME”

– ¿Qué es lo tiene Maxi? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Por qué estás tan enamorada?

– Hay muchas cosas para decir. Creo que me sorprende siempre. No hay una monotonía entre nosotros. Me encanta su presencia, es muy bueno. Pero creo que lo que más me gusta es su manera de sorprenderme, eso es muy lindo.

– ¿Cómo va a ser esta Navidad? ¿Quiénes vienen para acá? ¿Quiénes van a estar?

– Espero que puedan venir mi mamá, mi papá. Mi hermana no va a estar, mi hermano tampoco. Pero vamos a estar todos juntos con la familia de Maxi, vamos a ser muchos. Es lindo para Navidad ser muchos.