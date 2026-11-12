“Tuve una relación con Martín Cirio”: Gabino Silva contó cómo fue su romance, por qué se separaron y cómo es su vínculo actual

Guardar

“Soy muy de amar fuerte, lo siento todo mucho y eso a veces es complicado”, reconoció Gabino Silva en Casino Deluxe, el ciclo de entrevistas de Infobae, al hablar de su manera de vivir el amor, las relaciones que lo marcaron y las decisiones que influyeron en su historia personal. Además, reveló detalles de la relación amorosa que mantuvo durante un año con Martín Cirio, con quien actualmente conserva una amistad y un vínculo de admiración.

El creador de contenido también repasó su adolescencia, una etapa atravesada por conflictos familiares, consumo de drogas, peleas callejeras y conductas autodestructivas. Contó que se fue de su casa a los 16 años, recordó los trabajos que tuvo que realizar para mantenerse y explicó cómo comenzó a descubrir otras posibilidades para su vida.

Gabino ganó popularidad en 2019 a través de YouTube y las redes sociales, donde se destacó por sus videos callejeros de humor provocador y estilo irreverente. Con el tiempo, orientó su carrera hacia el periodismo y se convirtió en cronista de América TV, con coberturas de conflictos sociales, movilizaciones y distintas situaciones de la realidad cotidiana. Su trabajo se caracteriza por el contacto directo con la gente y una mirada centrada en lo que sucede en la calle. También desarrolló una faceta musical: en 2025 presentó su primer EP, Quizás.

Gabino Silva es un creador de contenido, periodista y músico argentino, oriundo de La Plata, que ganó popularidad en 2019 a través de YouTube

— Lo que vos venís a hacer acá es pedirme un millón de dólares, que es lo que tenés enfrente. Te lo tenés que ganar en base a las respuestas que me des. ¿Te gusta jugar?

— Me gusta. Me he alejado un tiempo porque te hace vicioso. Tengo algunos familiares que están como muy metidos en el juego y tienen problemas, entonces como que lo miro de lejos. Es adictivo. Hasta las maquinitas en que agarrás peluches. Te dan ganas de meter plata y sabés que no vas a ganar. No importa, igual vos querés jugar, ¿viste?

— ¿Qué harías con un millón de dólares?

— Muy cliché lo que quiero: tener hectáreas, mucho campo, árboles, vacas, todo tipo de animales así. Tener mucho espacio para moverme y poder tener hijos ahí, no sé. Me veo viviendo ahí.

— Y te imaginás con hijos.

— Me gustaría tener hijos, pero bueno, más adelante.

— ¿Cerca de Buenos Aires o retirado en otra parte de la Argentina?

— En las sierras, en las montañas, algo de eso estaría bueno. Con aire puro, silencio. Destinaría todo a eso.

— ¿Te imaginás en pareja con esos hijos? ¿En familia?

— Sí, tal vez sí. Se va viendo. No tendría hijos solo, pero las vueltas de la vida uno nunca sabe. Si me separara no estaría bueno, pero estar solo tampoco sería un problema. Me gusta la soledad.

“No valoraba mi vida. Una vez, a los 19 años, me dieron una puñalada en la cabeza y en el brazo solamente por pelearme en la calle”, recordó el creador de contenido

Por cuánta plata

— ¿Por cuánta plata cerrarías tu canal de YouTube durante un año?

— No mucha. Tal vez, capaz que USD 50.000.

— ¿Vos ganás mucho dinero a través de la página de YouTube?

— Gano bien, estoy tranquilo. Pero esa sería como una cifra como para estar tranquilo. Lo he hecho gratis en algún momento. Pero si es solo YouTube no me preocupa porque puedo tener otros medios. Con ese dinero podría estar tranquilo y seguir haciendo otras cosas, entrenar, etcétera.

— Vos también sos músico. ¿Qué te genera en tu vida?

— Me da mucha tranquilidad, paz y me hace encontrarme conmigo. Cuando nosotros hacemos música con la excusa de ir a tocar a los lugares y ver a la gente que esté cantando nuestras canciones y el fuego que se genera ahí. La conexión está muy buena. Y arriba de un escenario me siento realmente yo. De chico siempre fui a teatro, iba a comedias musicales y después, en un momento de mi vida me tuve que alejar, por malas decisiones y por cosas que la vida te va llevando a lugares raros. Y ahora, de grande, es como que todo eso me quedó guardado ahí. Y hoy una amiga me dijo: “Parecés una Barbie, sos todo, sos todo lo que querés ser” (risas). Ahora estoy actuando también en una serie y hago muchas cosas, peleo, hago música.

— Sos una persona multifacética que ha pasado aparte por muchas cosas en la vida. ¿Eso es lo que volcás en el escenario, eso es lo que volcás en tus canciones?

— Sí, me gusta contar un poco todo eso y hablar mucho del amor, de las rupturas. Es un poco cliché en las canciones, pero es encontrar una forma, un sabor diferente a todo lo que vas mostrando.

— ¿Es fuerte el tema del amor para vos?

— Soy muy de amar fuerte, sí. A flor de piel. Lo siento todo mucho y eso a veces es complicado. También pelear contra uno mismo y contra el amor que tenés hacia otras cosas. El ego y todas esas cosas que te hacen ser una persona que tal vez no querés ser. Pero ahí está, porque estamos todo el día con nosotros solos.

— ¿Cuál fue la relación que más te hizo sufrir en el amor?

— No sé si una relación, sino las decisiones que uno toma. Yo me puse de novio muy de chico, a los 15 años o así. Entonces uno va saltando etapas que podías haber disfrutado haciendo otras cosas. Porque yo hasta esa edad cantaba, bailaba, si tenía juguetes, jugaba y de repente cambia todo. Pero también es algo de contexto familiar. Mi familia estaba transitando por un momento difícil con la persona con la que yo vivía, económicamente y todo eso. Entonces eso hizo que yo quisiera salir de ese hogar, de esa casa y encontrar refugio o reparo en otro lado.

— ¿Cuál fue tu reparo?

— Irme con otra familia, con una familia de una persona que no conocía e idealizar eso. Creer que estaba todo mejor ahí y en mi casa no. Eso te hace equivocar. Pero fue de rebelde. Yo tenía un techo, pero mi familia estaba transitando muchos problemas y la rebeldía me jugó en contra.

— Pero también te construyó quién sos.

— Sí. A veces digo: “Qué loco”, porque yo en algún momento le pedí a mi familia que me metan en un colegio militar. Yo sabía que me quería descarrilar tal vez.

— ¿Pero por qué lo hacías? ¿Porque querías una especie de autocorrección o autocastigo?

— Sí, el autocastigo.

— ¿Pensabas que un lugar así te podía enderezar?

— Sí, al principio lo quería como para enderezarme. Pero después salí a la vida. Viste que cuando sos chico tu mamá te dice: “Sos relindo”, tu papá te dice: “Sos el mejor, sos muy inteligente”, y después salís a la vida y te das cuenta de que todo eso que te dijeron tal vez no era verdad. La vida es linda, pero es difícil. Cuando sos chico creés que te comés el mundo y no es así. Yo empecé a trabajar de albañil. No tenía dinero, quise vivir solo a los 16 años y no me alcanzaba para nada. Ahí te das cuenta de que la vida no es lo que uno cree que es a esa edad. Después te vas autocastigando y te vas autodestruyendo.

— ¿Te arrepentís de algo?

— Justamente es lo que decías antes. Tal vez si yo no hacía todo eso que hice, hoy no estaría acá. Tal vez haber roto vínculos con algún familiar mío, no haber respetado en su momento, porque el respeto es fundamental en la vida. Tengo una hermana chiquita y me gustaría que sea respetuosa. El respeto te lleva a todos lados, te abre puertas.

— ¿Y tu hermana chiquita tiene cuántos años?

— Tiene siete años ahora.

— ¿Y estás muy cerca de ella?

— Sí, lo más que puedo. Me tiene como un referente porque le gusta cantar y bailar. Entonces ve que estoy haciendo shows y se sabe las canciones. Eso me hace sentir orgulloso. Es una de las cosas por las cuales también dejé como lo malo, por así decirlo, y me enfoqué en mí para poder estar bien yo y después poder ayudar a los demás.

— ¿Hay una escena en la que vos digas: “Acá toqué fondo”?

— Fueron varias las cosas, pero sí. Yo tuve esa adolescencia en la que empecé a quemar etapas y me empecé a meter en la droga, en andar todo el día en la calle y no tenía un rumbo. No pensaba en nada más que drogarme, salir a la calle y hacer cosas malas. Después me encaminé un poco, pude terminar la secundaria como a los 20 y arranqué la facultad. Cuando arranqué la facultad, los primeros meses me abrió la cabeza porque dije: “Claro, hay personas a las que les gusta lo mismo que a mí. Hay otro mundo”. Yo estaba encerrado en la calle, en la droga y en la noche. Y todo ese tiempo le hice muy mal a mi familia. Uno sufre, pero la familia también sufre. No es lindo eso. Pero uno en ese momento no piensa en nada, solamente pensás en autodestruirte. Después pude dar un vuelco en mi vida, pero durante unos años también seguí alcoholizándome, tapando otras cosas que uno no quiere ver, no quiere aceptar de uno mismo. Hace tres años que no tomo alcohol. No digo que el alcohol sea lo peor, sino que a mí no me hacía bien, me llevaba a lugares que a mí no me gustaban y ahora entendí que si me pasan cosas malas, las tengo que afrontar. No me voy a ir a alcoholizar, no me voy a drogar, las tengo que afrontar y tengo que bancarlas, porque es así. Pasan cosas malas, pasan cosas lindas, no todos los días vamos a estar bien. Acepto estar mal a veces, me hace sentir bien. Me da fuerza.

— Te da fuerza la autosuperación, sentirte capaz de sobreponerte, que vas avanzando.

— Sí. Claro, me gusta mucho eso.

Gabino y mantuvo una relación amorosa con Martín Cirio durante un año y al día de hoy siguen siendo amigos

Por plata o nada

— Bueno, esta pregunta un poco te la había hecho ya, que es: ¿cuándo sentís que tocaste fondo?

— Hay cosas que uno no valora cuando sos chico. Yo no valoraba mi vida. Una vez, a los 19 años, me dieron una puñalada en la cabeza y en el brazo, solamente por pelarme en la calle. Ahora no me entra en la cabeza y digo: “No puede ser”. Me da un poco de vergüenza también pensar en eso. Y si me da vergüenza es porque no quiero ser más esa persona que era. Ahora soy esta persona y quiero estar tranquilo.

— Siempre podés transformarte. Incluso en esos momentos de los que te avergonzás, quizás estabas buscando un límite o sentirte fuerte. No fueron situaciones buenas, pero tal vez de ahí surgió esa confianza y valentía que tenés hoy.

— Claro. Creo que esa es una de las cosas también que me hizo tocar fondo, que me la pasaba buscando problemas en la calle y no te lleva a nada.

— ¿Y qué quisieras construir en tu vida?

— ¡Qué linda pregunta! La tranquilidad, la paz, cuidar el tiempo, que es valioso. No tanto el dinero. porque sé que con el dinero se puede conseguir al menos estar tranquilo. Pero tener un poco de tiempo, que el tiempo, que es muy valioso.

“Me gusta contar todo lo que viví y hablar mucho del amor, de las rupturas”, confesó Gabino

Yo nunca, nunca

— Si lo hiciste, tenés que tomar. La primera dice: “Yo nunca, nunca tuve abstinencia heterosexual”.

— Sí, tomo. Pasa que tuve relaciones con hombres cuando era más chico. A los 19 años tuve una relación con un hombre mayor, como de 38 o 40 años, pero igual estaba con mujeres. Entonces como que...

— ¿Te considerás una persona bisexual?

— Sí, puede ser.

— ¿O experimentaste eso en su momento?

— Sí, experimentaba. También encontrar como un reparo ahí, un poco de daddy issue, todas esas cosas. Siempre dije: “Bueno, ahora quiero estar con una mujer. Ahora quiero estar con un hombre”.

— ¿La historia que tuviste con esa persona mayor fue la única relación que mantuviste con alguien con tanta diferencia de edad?

— No, después tuve una relación así con Martín Cirio, que sigo siendo amigo.

— Con Martín tuvieron una relación amorosa.

— Sí, un tiempo.

— ¿Cuánto duró?

— Un año. Ahora somos amigos.

— ¿Y por qué se disolvió?

— Mucho laburo, muchas cosas. También el tema de que se haga viral y todas esas cosas, no ayuda.

— Pero ¿a cuál de los dos le molestó un poco más eso de que fuera viral?

— No, no molestó. Solamente se dio así y ya está.

— ¿Y en qué cosas era muy lindo el vínculo entre ustedes?

— Teníamos momentos en los cuales podíamos estar solos, tranquilos y sin necesidad de estar hablándonos, como cada uno tenía su espacio, pero en el mismo lugar. Él valoraba eso de mí esto de que somos independientes, pero podemos igual compartir. Lo que te hablaba antes: la tranquilidad, el silencio.

— O sea, fue una relación linda, muy compañera y profunda. Pero trabajaban en el mismo espacio y se compartían su mundo independiente.

— Claro.

— ¿Había como una admiración mutua?

— Yo lo admiro a él, la verdad. Es una gran persona y me gustaría ser un poco como él, la verdad, de tener tanta disciplina, de trabajar tanto. Eso es bueno.

— ¿Fue como una guía para vos en ese momento?

— Sí, hasta ahora sigue siendo. Es una persona muy valorable, muy buena. Entonces eso es lindo.

— ¿Y siguen siendo amigos?

— Sí, obvio. Nos seguimos hablando.

— ¿Se ven, salen o se hablan?

— No estamos hablando ahora. Él está con mucho trabajo, pero nos seguimos hablando, nos compartimos cosas. Así que no va a faltar la oportunidad de que igual nos volvamos a ver.

— ¿Les molesta decir públicamente que tuvieron una historia?

— No, no molesta. Está todo bien. Él decía: “Capaz que te va a molestar a vos un poco”, pero a mí no me molestaba. Pasa que como tengo esa imagen de que soy un pibe que busca problemas o que se peleaba, entonces los pibes de mi edad o más chicos dicen como: “Este es put*. Se hace el malo, pero es puto”. Pero no tiene sentido.

— ¿Y sentís que la gente te tiene miedo en la calle?

— No, ahora no. Tal vez al comienzo sí, porque yo era más errático. Pero ahora no. Además, también trabajo en el noticiero y la gente grande, la tercera edad, me ve y me dice: “Ah, mirá, ahí está el periodista”, que es el nombre que te ponen ahí en el noticiero.

— ¿Te sentís que tenés ahí una referencia también en tu imagen de respeto hoy en día?

— La verdad que sí. Está bueno eso. Me abrieron la puerta y me gusta trabajar con gente grande. Así se aprende mucho. Estoy trabajando con Rolando Graña, que como que me acogió y estoy aprendiendo mucho de él. Soy muy ignorante, pero sigo aprendiendo cada día.

— Pero tenés una valentía enorme para salir adelante y tenés un empuje que es muy importante.

— Muchas gracias.

— Vamos a la segunda frase: “Yo nunca, nunca me arrepentí de mis tatuajes”.

— Uh. Sí, tengo tatuajes horribles. Tengo esta AK-47, que me la hice un día que estaba con un primo consumiendo estupefacientes. Eran las seis de la mañana, estaba como pasado y mi primo me dijo: “Che, ¿por qué no te hacés un arma?”. Y fui a esperar al lugar de tatuajes a que me lo hagan. Estaba pasado y en ese momento tenía la cabeza en cualquier lado. No tienen sentido las cosas que me hice. Me arrepiento de todos los tatuajes, la verdad. Quisiera no tener ninguno.

— Ahora te los podés sacar.

— Sí, con el tiempo lo voy a hacer porque veo fotos de cuando no tenía nada y digo: “Qué bien que me veía sin los tatuajes”.