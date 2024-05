Juli Savioli: cómo inició su carrera en las redes, qué tipo de entrenamiento realiza y qué compraría con un millón de dólares

Casino Resort - Juli Savioli

Juliana Savioli, más conocida como Juli Savioli, se presenta como actriz, bailarina, doblajista, cantante, creadora de contenido, modelo, deportista y dibujante. Así, multifacética, con tan sólo 22 años conquistó en las redes por su humor y su estilo particular para divertir al público con situaciones de la vida cotidiana y algunas locuras.

Cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, casi 8 millones en TikTok. Su popularidad fue en aumento y en 2022 se convirtió en la argentina con más reproducciones de video en el mundo. El año pasado se lanzó como cantante, con su EP Perfección que mezcla el pop, con R&B, ritmos funky y experimental.

Como sucede con muchos de los artistas del momento, su carrera inició desde pequeña en las redes sociales. A los 11 años subía contenido a YouTube y tenía más de 80 mil seguidores, aunque su popularidad llegó años más tarde con la frase “¡Que se repita”, que surge de un video que se hizo viral y se convirtió en meme.

“Nunca dije que quería ser humorista, simplemente me expresé desde mi cuerpo, jugando”, confesó Juli.

Es oriunda de Mar del Plata y al terminar los estudios secundarios llegó a Buenos Aires para formarse y trabajar, aunque no tenía bien en claro hacía dónde estaría orientado. “En la pandemia había dejado danza y empecé a estudié medicina, porque siempre quise ser psiquiatra. Hice el curso de ingreso de 200 entramos 60, pero duré un mes en la facultad”, contó.

“Me gustaba como yo me veía en el personaje de una estudiante, pero me di cuenta que no era para mí. Hice cursos de actuación, doblaje, etc, pero ahí supe que me quería dedicar a hacer videos porque sabía que por ahí se me iban a abrir muchas puertas”, explicó.

Juli: “Me venían como una loquita en los videos, le di más contexto al personaje y ahí fue mi evolución en redes”.

Las redes

Como ocurrió con muchos otros artistas surgidos de las redes sociales, Juli empezó a tomarse en serio las redes sociales y a crear contenido durante la pandemia y allí dio un salto a la fama. Pero en medio de los aplausos y halagos, también están las críticas y el desafío de aprender a lidiar con los haters.

Pollo: — ¿Cuál es el objetivo de tu contenido, además de hacer reír?

Juli: — Yo lo que quiero es acaparar gente, humanos reales, que se paren a ver el contenido y que al principio digan: “¿Qué le pasa a esta loca? Es una esquizofrénica, está demente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso?”. La pregunta por qué es lo mejor que te puede pasar.

“Al principio me hacía muy mal el hate en los videos, siempre duele y afecta”, admitió la actriz.

Pollo: — ¿Con eso ya tenés una reproducción en los videos o un like?

Juli: — Más que nada para sacar un poquito a la gente de lo que está acostumbrada a ver y a escuchar. “Tomá, te doy esto. Fijate qué te pasa”. Y la otra persona te responde: “Mmm. Es medio raro”. Entonces, yo en mi cabeza me decía: “Ya van a ver, ya van a ver. Que me sigan teniendo como loquita”. Yo lo agarro porque no te podes hacer el boludo con los comentarios que están, siempre los tenés que aprovechar de la mejor manera posible. Si me ven como loquita, les voy a dar más contexto y ahí está la evolución de los videos en redes.

Pollo: — ¿No te duelen las críticas? ¿Te llevás bien con el hateo?

Juli: — No, obvio al principio me hacía muy mal. Todo siempre duele, siempre afecta. Esta gente que te dice: “Que te chupe un huevo Juli. Tus videos son buenísimos”. No es tan así.

Pollo: — ¿Y qué te decían por ejemplo?

Juli: — Comentarios como: “¿Qué le pasa a esta enferma?”, “No me la banco más”, “Es insoportable”, “¿Qué hace?”, “No me da gracia”. Y yo nunca, pero nunca dije: “Quiero ser humorista o quiero ser graciosa”. No, yo simplemente expresaba desde mi cuerpo, desde el jugar, que es el juego el que siempre te mantiene activo, aunque no este tipo de juego (risas). Yo quiero revolucionar desde cualquier cucharita que le ponga al mundo.

Juli le dedica tiempo todos los días al entrenamiento, aunque a veces también lo utiliza para hacer reír a su comunidad en las redes.

Sus rutinas

Pollo: — ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

Juli: — Entreno cinco veces a la semana. El primer día hago piernas, sentadillas, subiendo siempre el peso. Claramente , antes hago precalentamiento y movilidad. Hago estocadas para atrás, prensa, sillón de cuádriceps, gemelos y camino rápido un poquito. Después los otros días hago boxeo, que ahí también hago abdominales y tren superior combinado con cardio, que es lo mejor.

Pollo: — ¿Acompañas ese entrenamiento con una alimentación especial?

Juli: — Sí igual tengo un problema con lo dulce y con las galletitas y no va para nada con el entrenamiento. Yo como barritas proteicas, huevo, pollo y hasta ahí (risas).

Pollo: — ¿Y en qué día viene el empacho de cosa que gustan?

Juli: — Yo elijo más el empacho en el postre. Yo si como rico y sano me gusta comer pollo, me gusta lo contundente, pero en el postre sí me puedo clavar un pote de dulce de leche, una chocotorta, chocolate, gomitas, lo que sea… Me encanta.

Números

La actriz se atrevió al cuestionario y reveló sus intimidades en relación al sexo, el dinero y los sentimientos. ¿Qué dijo?

Pollo: — ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Juli: — Creo que 7 días.

Pollo: — ¿Estás en pareja?

Juli: — No, no estoy en pareja.

Pollo: — ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

Juli: — Tres pesos (risas). La plata que puse de diferencia para cambiar el celular. No sé. Mil dólares. Nada. No hago compras caras.

En 2023 hizo su debut musical con el lanzamiento Perfección, su EP. (Franco Pettinari)

Pollo: — ¿Cuántas veces lloraste los últimos 30 días?

Juli: — Puff. Yo soy de llorar mucho porque mi angustia es la que me lleva a vivir todos los días.

Pollo: — ¿Qué quiere decir eso?

Juli: — Tengo muy presente a mi angustia. Ponele que 10 veces lloré en los últimos 30 días.

Pollo: — ¿Cuántas bombachas tenés?

Juli: — Tendré como 20, 25. No tengo idea si es mucho o poco. Sí voy eligiendo los colores.

Pollo: — ¿Cuál es el color picante?

Juli: — Un rojo, un azul o negra.

El juego del millón

El Pollo invitó a Juli a comprar todo lo que desee con un millón de dólares ficticio. El único requisito es que el dinero no puede ser guardado o donado, sino que tiene que utilizarlo por completo. Puede ser en una compra o en varias.

Pollo: — ¿Qué te gustaría comprar?

Juli: — Podría tener un auto manual para tirar cambios. Una Jeep.

Pollo: — Calculamos unos 100 mil, ¿qué más?

Juli: — Compraría una casa enorme en la cual puedan quedarse a dormir mis amigos o gente que quieran invitar. Algo como muy aglomerante de gente que puedan hacerse un millón de cosas, que la gente pueda grabar ahí, que se pueda usar como estudio. Una casa que tenga todo.

La entrevistada se atrevió al juego del millón y reveló qué le gustaría comprar y para qué.

Pollo: — Como la casa de Rusher, FMK y toda esa banda. ¿En dónde te gustaría?

Juli: — No muy alejado. En Belgrano.

Pollo: — Vamos a separar 500 mil dólares para eso. ¿Qué otra cosa te gustaría?

Juli: — Gastarlo en viajes con mi familia, con amigos. Con mi familia me gustaría recorrer algún destino en Europa. Somos cuatro. Me iría 10 días con ellos. No me gusta irme muchos días de viaje.

Pollo: — Te quedan 300 mil dólares.

Juli: — Yo lo que haría sería una productora enorme que pueda hacer películas, cine, que tenga las mejores cámaras, los mejores equipos para poder ir por todo el mundo y grabar cualquier cosa. Ir desde un helicóptero hasta un avión y que todos los escenarios sean posibles.

Pollo: — ¿Usarías esos 300 mil dólares hasta donde dé?

Juli: — Sí, hasta donde dé.

