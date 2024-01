Cande Molfese habló con el Pollo Álvarez: el vínculo con Mel Lezcano, el colegio de su perra y su mayor inseguridad

Casino Resort - ¿Qué pasó entre Mel Lezcano y Cande Molfese?

María Candelaria Molfese, conocida popularmente como Cande Molfese, es actriz, cantante, bailarina y presentadora. Saltó a la fama en 2012 por su papel en las telenovelas de Disney: Violetta y Soy Luna.

Además de series y películas, trabajó en programas de televisión, en teatro y realizó giras musicales que la llevaron a recorrer el mundo y grabar varios discos. En 2015 publicó su libro “Mundo Cande”.

En esos años se volcó a las redes sociales. Inició en YouTube con tutoriales de maquillaje y recetas vegetarianas; y luego conquistó Instagram donde actualmente tiene más de 8 millones de seguidores. “Es una fuente de ingresos en mi vida”, explicó.

Cande: "Soy una persona que quiero el reconocimiento y se lo exijo mucho al otro". Gustavo Gavotti)

En 2022 publicó otro libro titulado “Un año diferente”. Esta vez junto a su hermana Josefina Molfese, que estuvo a cargo de las ilustraciones. Luego, se sumó al equipo de “Antes que Nadie” en Luzu TV. Sin embargo, un año después dejó el programa para iniciar su propio proyecto. Actualmente, integra el equipo del programa radial Perros de la Calle conducido por Andy Kusnetzoff.

Está en pareja con Gastón Soffritti hace casi dos años. Se conocieron en un viaje de trabajo a Ushuaia y se comprometieron un año después en unas vacaciones en México el día de su cumpleaños. Conviven como una familia junto a Almendra, denominada por Cande como su “hija”.”La tengo completamente humanizada”, confesó.

Candela Molfese y Gastón Soffritti se comprometieron en abril del 2023.

El vínculo con Mel

En las últimas semanas mucho se dijo sobre el evidente distanciamiento entre Candela con Melina Lezcano, amigas inseparables que en las redes sociales compartían divertidos momentos de baile y anécdotas. Cande explicó cuáles fueron sus motivos personales para alejarse.

Pollo: —¿Qué pasó con Mel Lezcano? ¿Se pelearon? ¿Hay mala onda? ¿Hay buena onda?

Cande: —Se dicen un montón de cosas. Yo no considero que nos hayamos peleado. Creo que los vínculos van mutando, cualquiera sea el vínculo. Puede ser de amistad, como en este caso, de pareja, entre padre e hija... Creo que en este momento no nos estamos eligiendo, pero no pasó nada puntual. Yo a ella la quiero muchísimo, le deseo lo mejor de corazón y sé que ella para conmigo también. Pero simplemente no nos estamos eligiendo. No hay mucho más. Creo que es mucho más atractivo que yo te dijera que pasó algo, pero al menos desde mi lado no. Yo no sé si ella tendrá otra opinión al respecto, pero desde mi lado hoy no elijo ese tipo de amistad. Nada más

Pollo: —¿Fue gradual, de a poquito, que se fueron distanciando? ¿O fue de un día para el otro?

Cande: —Para mí Mel fue muy importante porque me acompañó en un momento en donde yo realmente la pasé bastante mal y estuvo muy presente y fue una gran amiga. Creo que las cosas no son tan abruptas o yo no me manejo así en la vida. De hecho, mis procesos son largos y fue como gradual que empezó a generarse una distancia, a no encontrarnos tanto. También nos mudamos. Ya no vivíamos en el mismo edificio, que eso era algo que nos caracterizaba en su momento. Sí existió una conversación en la que se decidió poner una pausa a ese vínculo de amistad.

Casino Resort - ¿ Cuál es la inseguridad más grande de Cande Molfese?

Inseguridades

Desde muy joven estuvo ligada al mundo artístico y su crecimiento fue quedando registrado en las series, películas y obras que fue haciendo a lo largo de estos años. Con ese avance también surgieron cambios y nuevas perspectivas desde las cuales mirar la carrera, la vida personal y el futuro. Introspectiva y buscando en constante equilibrio, Cande cuenta en qué cosas de su mundo interior continúa trabajando.

Pollo: —¿Cuál es tu inseguridad más grande? Si es que tenés alguna.

Cande: —Sí, obvio que tengo inseguridades. Que no me reconozcan las cosas. Por ejemplo, yo soy una persona que quiero el reconocimiento y se lo exijo mucho al otro. No me siento querida, entonces me pongo insegura.

Pollo: —Entonces, por ejemplo, tenés un acto de amor con tu novio Gastón Soffritti y necesitas que te lo exprese. Necesitas que te diga: “¡Gracias!” o “¡Qué lindo!”. Y sino sentís que…

Cande: —Que estuvo mal. Ya sé. Es heavy.

Pollo: —Bueno, se soluciona con terapia.

Cande: —Sí, lo trabajo. Lo trabajo…

Casino Resort - ¿Cómo es la relación de Cande Molfese con su perra?

Amor incondicional

Durante la pandemia, Cande abrió su corazón a adoptar a una mascota pero nunca imaginó que terminaría siendo un lazo tan fuerte. Almendra se transformó en una pieza fundamental en su vida. La cuida con dedicación y comparten sus aventuras en TikTok, donde sus videos se hacen virales.

Pollo: —¿Hace cuánto estás con Almendra?

Cande: —La adopté en mayo del 2020.

Pollo: —Es tu hija.

Cande: —Es mi hija. La tengo completamente humanizada. Se que a mucha gente le parece un disparate. A veces uno hace humor con eso, pero ”Almen” es el ser que me salvó en muchos momentos. Obviamente, hay mucho humor. Yo digo que la mando a un colegio, pero sé que es un paseador. Chicos, por favor. ¡No estoy tan mal!.

Pollo: —Yo vi un video de TikTok. Juraba que iba a un colegio. ¿No va a un colegio?

Cande: —Bueno, va a la escuela (risas). La pasa a buscar un micrito todos los días a las 8 de la mañana y se la lleva.

Cande sobre su perrita: "Almendra es el ser que me salvó en muchos momentos".

Pollo: —Y en vez de ir al cole, ¿a dónde va?

Cande: —Va al cole, Pollo (risas). Tiene clase de matemáticas los lunes…

Pollo: —Es mentira, ¿no?

Cande: —No (risas).

Pollo: —Esto es una charla de locos. ¿Y a qué hora vuelve?

Cande: —A las 12.

Pollo: —¿Qué beneficios tiene Almendra en tu casa?

Cande: —Tiene su habituación que no la usa. Usa la mía y ahora estamos en la transición de comer alimento natural. Yo soy vegetariana desde 2016, pero a la única que le cocino carne o pollo es a Almendra.

Pollo: —¿Y tiene novio?

Cande: —No, es muy chiquita (risas).

Candela: "Almendra es mi hija. La tengo completamente humanizada". (Gustavo Gavotti)

En números

Pollo: —Son cuatro preguntas y te voy a pedir que me respondas en número, lo más rápido que puedas. ¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Cande: —Cinco. Ah no, perdón. Me voy a retractar. Tuve ayer, ahora que me acordé (risas).

Pollo: —Pero no te habías acordado. Entonces no fue muy bueno. ¿Cómo no te acordás?

Cande: —Fue muy bueno. Es que fue de tarde…

Pollo: —Un rapidín (risas). ¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste en tu vida?

Cande: —10 mil dólares. Una cartera Fendi en 2019. Una gila.

Pollo: —¿Con un dólar a cuánto? ¿Te acordás?

Cande: —No, no quiero pensarlo.

Pollo: —¿La usas?

Cande: —Poco.

Pollo: —¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días?

Cande: —No, lloré hace un ratito. Antes de venir para acá lloré porque soy muy emocional. Tuve una conversación con una compañera de la radio muy hermosa. Lloré por algo lindo.

Pollo: —¿Cuántas bombachas tenés?

Cande: —30.

Pollo: —Es un montón. Y siempre usas 5 o 6. ¿No?

Cande: —Las que están a la vista.

Casino Resort - Por cuanta plata Cande Molfese

Todo tiene un precio

En este juego, el Pollo le propuso a Cande ponerle un valor económico a diferentes cosas que ella tiene o hace, sin importar qué tan disparatada pueda ser la cifra. En una charla a pura risa, estos fueron los resultados de la cotización.

Pollo: —¿Por cuánta plata dejarías a tu pareja?

Cande: —No, cero. No lo dejaría por plata, lo dejaría por otras cosas (risas).

Pollo: —¿Por cuánta plata no tendrías sexo por un año?

Cande: —¿Por un millón de dólares? Aunque por 500 también (risas).

Pollo: —¿Por cuánta plata te retiras?

Cande: —Por mucha plata. Es lo que amo. No sé si me veo sin hacer esto.

Pollo: —¿Unos 10 millones de dólares?

Cande: —Sí, ponele.

Pollo: —¿Por cuánta plata vendes a tu mascota?

Cande: —Nada, cero. No la vedo. No, no, no.

Pollo: —Me preocupa el énfasis que le pusiste a esta pregunta en comparación a la de “por cuánto dejás a tu pareja”. Es abismal (risas).

Cande: —Es que no, no vendo a Almendra. No vendo nada. Almendra es lo único que tengo. Esa es mi definición.

Pollo: —¿Por cuánta plata cerras tus redes? No las podés usar más.

Cande: —Y… es una fuente de ingresos en mi vida por lo cual debería resignar bastante. También por 10 millones de dólares. ¿Me estoy zarpando? Sino 5, la mitad.

