Marcelo Bonelli con María Laura Santillán: “Cristina ejerce un poder psicológico sobre muchos dirigentes”

Marcelo Bonelli es sinónimo de información de economía y política, es uno de los columnistas más leídos del diario Clarín desde hace muchos años. Esta entrevista, sin embargo, está atravesada por Racing, que es mucho más que un club de fútbol para los hinchas. Marcelo además conduce uno de los noticieros de la mañana de la tele, el ciclo de debates A dos Voces y un programa de radio que está entre los más escuchados. Es periodista a tiempo completo. Pero lo más importante para él no es nada de eso, lo más importante…es Racing. Y no es chiste. También su mujer es importante, Susana Tabares, que es oriunda de familia racinguista, claro.

— Bien, muy bien. Prioridad número 1. Es la pasión ¿Viste la película El secreto de sus ojos? Hay una escena que es muy reivindicativa del hincha de Racing. Francella está en un bar un poco tomado y elucubra dónde podría estar el asesino. Dice: uno puede cambiar de mujer, de religión, de trabajo, pero no puede cambiar de pasión. Y yo no puedo cambiar de pasión.

— ¿Desde cuándo?

— Desde siempre. Desde chico.

— Me consta que pedís el día en el trabajo si juega Racing. Y además lograste que tus tres hijas mujeres te acompañen a la cancha ¿Cómo fue ese trabajo?

— En 2001 Racing se salvó del descenso, y cuando terminó el campeonato le dije a mi mujer: te quiero avisar que el próximo campeonato voy a ir todos los partidos a ver a Racing. Susana es de familia racinguista, me dijo que me acompañaba y empezamos a ir. Salimos campeones. Las chicas eran chicas y las llevábamos.

— Vos ya sabías que tu mujer, era de Racing cuando la conociste ¿Te enamoró que fuera de Racing?

— Sí, sí, me gustó. Cuando la conocí me gustó. (Risas). Sabía, porque era un apellido importante Tabares en Racing. El tío abuelo fue integrante de la comisión directiva cuando salió campeón del mundo y además integraba la AFA.

— ¿Y eso hacía las cosas más fáciles?

— Y sí, hacía las cosas más fáciles con la familia. Yo entré a la casa de Susana con el argumento de que iba a estudiar inglés. Y no aprendí mucho (risas). Traspasé la puerta.

YO CREO EN EL AMOR LIBRE, SI APARECE OTRO AMOR…

— ¿Qué es lo que tiene Susana que no tiene nadie?

— Es el amor, el amor de mi vida. Es leal. Me entiende perfectamente. Es la otra cara de mi moneda.

— Desde siempre.

— Hoy cumplimos aniversario de casados, así que 42. Más 7 de novios. Así que imaginate. Toda la vida.

— Se acompañan todo el tiempo.

— Sí. Estamos muy pendientes el uno del otro.

— ¿Siempre fue así?

— Sí, sí, siempre fue así.

— Están entre las parejas más sólidas.

— Igual yo creo en el amor libre.

— ¿En serio?

— Y sí, porque uno tiene que renovar todos los días ese vínculo. Sino sería aburridísimo, frustrante. Yo creo en el amor libre. O sea, la elegí, la elijo y hasta hoy la sigo eligiendo. Ahora, si aparece otro amor… Ahora me mata cuando lea esto (risas). Pero uno nunca lo sabe.

— Estás casado con porque cada día querés estar con ella ¿Si no fuera así, te vas?

— El amor libre es así.

— No sé si estás haciéndome un chiste o lo estás diciendo…

— No, de verdad. De verdad.

— ¿Se lo dijiste?

— Lo digo en serio. Sí, claro. No es por obligación. No es el acostumbramiento. No es que estuve todo este tiempo, toda la vida, porque firmé y hay que estar. O porque el cura dijo “hasta que el amor los separe’'. No, yo creo que todo esto se renueva todos los días. Es como el minuto a minuto (risas).

POR RACING FUI CAPAZ DE HABLAR CON PERSONAS CON LAS QUE JAMÁS HUBIERA HABLADO

— Quiero volver a Racing porque existe un chat de muchos hinchas que son figuras importantes y que están de los dos lados de la grieta. Melconian, Larreta. ¿Estuvo Néstor Kirchner?

— No, pero algunos ministros de Néstor Kirchner sí. Esta Alak. Está Ginés Gonzáles García.

— ¿Intercambian información sobre Racing?

— Obvio, sí. No hay grietas, no. Ahí está Racing por siempre. Es una lista de difusión. Generalmente yo me comunico cuando Racing gana. Cuando empata o pierde, no. Los hinchas de Racing tienen un gustito por los momentos difíciles. Pasamos 35 años sin ser campeones y algunos se enamoraron de andar mal. Porque al andar mal el equipo, más importante es la hinchada. Yo prefiero ganar y disfrutar.

— ¿Qué fuiste capaz de hacer por Racing?

— En el momento en que Racing estaba muy mal fui capaz de hablar con personas con las que jamás hubiera hablado. Y hablé y me reuní.

— ¿Por ejemplo?

— Grondona. Humildemente hice una gran contribución a la normalización de Racing. Racing estaba muy mal, estaba por irse a la B de vuelta y hablamos con Grondona, hablamos con Néstor Kirchner, hablamos con todos para intervenir el club y normalizarlo.

— En ese momento no te importaba quién era quién.

— Todo por algo superior.

PUSE LA FORMACIÓN DEL EQUIPO RIVAL EN EL FREEZER. Y FUNCIONÓ

— ¿Racing está arriba de todo de verdad? Yo lo digo en chiste y parece que es en serio.

— Sí, es así.

— Es inexplicable para los que no somos de Racing.

— Y para los que no siguen la pasión del fútbol también. Pero es así. No me avergüenzo ni nada. Al contrario, para mí es una virtud.

— Las hijas ya están. ¿Y los nietos?

— Los nietos Fido y Ciro son de Racing. El papá es de River pero sabiendo nuestra insistencia en el primer embarazo de mi hija Sol nos dijo: quédense tranquilos. Después vino Ciro y no puede un hermano mayor de Racing y el otro de otro club. Los dos tienen que ser. Y está Indy, Indira, que está peleada.

— ¿Es verdad que congelaste al equipo rival en el freezer?

— Sí.

— ¿Y más de una vez también?

— Y… si da resultado, vamos por eso. Cuando Racing salió campeón del rival que venía, ponía la formación del equipo en la heladera.

— ¿Una foto?

— La formación. La cortaba del diario.

— ¿Funcionó?

— Sí, funcionó. Hasta que dejó de funcionar. Las cábalas son así, son la ropa que usas, mientras funcionan hay que hacerlas.

LOS INSTRUMENTOS QUE TIENE EL GOBIERNO HOY SON MEJORES QUE LOS DEL 2001

— El país vive un momento muy complicado. De un deterioro importante. Inflación imparable, pobreza altísima, deterioro del salario, cada vez está peor ¿Te parece que puede compararse con otros momentos que hemos vivido?

— No tiene nada que ver con el 2001. En aquel momento había una convertibilidad, el gobierno no podía emitir. Son realidades totalmente distintas. Los instrumentos que tiene el gobierno son mucho mejores que los del 2001. Se puede comparar en el tema inflacionario con Alfonsín. Antes del Plan Austral había una inflación del 30% mensual. El Plan Austral la redujo a un dígito, a un 2, 3%. La situación estructuralmente hoy está mucho peor. Con Alfonsín teníamos 7% de pobreza. Pegamos el salto con Menem a 17, 18, 20 %. Después de la híper y después del 2001, a 52%. Después bajamos a 25. Terminamos con Cristina con 30 y pico. Después Macri subió. Y ahora estamos arriba. Entonces es un problema estructural, gravísimo. Es muy difícil la democracia con una situación social tan dispar.

SUBISTE LOS PLANES Y SUBISTE LA POBREZA: EL PEOR FRACASO

— Hay cada vez más pobreza y más gente que vive de la ayuda del Estado.

— La pobreza de hoy no es culpa ni de Alberto, ni de Macri ni de Cristina, es culpa de todos, porque fue hacia arriba, más allá de que algún gobierno la haya bajado …es una gran frustración política. A su vez, cuando Duhalde asumió, los primeros planes sociales, eran 200.000. Ahora estamos en asistencias totales de 20 millones. Subiste los planes y subiste la pobreza, la peor combinación. El peor fracaso.

— ¿Se puede salir de esto?

— Sí. A mediano plazo soy optimista. Primero hay que bajar la inflación para resolver la pobreza. Lo lograron Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. No me comparo con España ni con Francia, ni con Inglaterra ni con Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a poder lograrlo nosotros? La profundización del deterioro se da con la profundización de la grieta. El problema político está antes que el económico. La grieta hace imposible tomar medidas con cierto consenso en temas elementales.

NO HAY GOBERNADORES PERONISTAS QUE APAREZCAN, TODOS TIENEN MIEDO, NO SÉ A QUÉ.

— Hay un antes y un después de la foto que mostró que el presidente con su mujer festejaban un cumpleaños cuando no podíamos salir.

— Sí, para Alberto Fernández sí. Fue un mazazo a su credibilidad. La pandemia fue tan dura para todos que ese tipo de cosas no se perdonaron. A partir del 12 de agosto del 2021, no se pudo recuperar más. La designación de Alberto Fernández candidato a presidente fue una jugada política genial de Cristina. Pero eso que fue bueno para ganar la elección fue pésimo para gobernar. Y Alberto no se animó a tomar el liderazgo cuando lo tuvo con la pandemia.

— ¿Podría haberse plantado?

— Yo creo que sí. Es el presidente de la Nación. Pero Cristina ejerce una dominación, no política, psicológica sobre Alberto. Es muy raro lo que pasa, porque según las reglas no escritas del peronismo, el que gana derrota incluso al que lo llevó a ganar. El caso más concreto Kirchner con Duhalde. Acá no ocurrió. Y cuando hay liderazgos débiles aparece un liderazgo fuerte hacia el futuro. Menem versus Cafiero, ponele. Acá no ocurrió, no hay gobernadores que aparezcan. Todos tienen miedo, no sé a qué.

— Entonces Cristina Kirchner decís que ejerce un poder psicológico sobre muchos dirigentes?

— Sobre muchos dirigentes. Ese poder y a su vez un nivel de votos, que no es el que tenía antes, pero que le permitiría ganar eventualmente como pasó en 2019, aunque hoy es muy difícil. Fijate en el último tiempo, Cristina estaba en desacuerdo con Guzmán. No con sus políticas porque en definitiva Massa las ha profundizado, sino porque le mintió, porque no le informó, vaya a saber por qué. Cristina fue un elefante en un bazar, para sacarlo a Guzmán generó un problema de gobernabilidad fenomenal que lo afectó a Alberto, la afectó a ella.

— ¿Alberto Fernández no se animó o no está a la altura de las cosas?

— Yo creo que no se animó. Él siempre fue un operador político hábil. Y ser presidente es otra cosa.

— Le hiciste un reportaje junto a Edgardo Alfano en el que dijo una frase tremenda: “Nisman se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani” ¿Qué pensaste cuando la dijo?

— Me generó un ruido terrible. No tomé la magnitud en el momento de lo que estaba diciendo. Era una pregunta de forma, ¿está garantizada la seguridad de los fiscales? Vos qué supones que va a decir que por supuesto está asegurada, pa, pa… ¿no? Es obvio. Y aparece esa frase que me generó un ruido terrible. No pensé que iba a tener la repercusión que tuvo.

— Lo que dijo era brutal.

— Brutal. Brutal. Me quedé muy conforme con esa entrevista. Le hicimos muchas preguntas, repreguntas. Cuando él dijo “Luciani no tiene pruebas’' le dije: no, las pruebas son estas. Me quedó un sinsabor porque le tendría que haber dicho algo. Justo la cámara me enfocó, mucha gente me dijo que esa cara valió más que mil preguntas.

POR QUÉ VA A VENIR A INVERTIR ACÁ LA GENTE?

— Se está hablando de la posibilidad de que compitan Macri y Cristina en 2023, a favor y en contra ¿Existe para vos esa posibilidad?

— En política nunca hay que decir nunca, pero veo pocas probabilidades. Creo que Cristina no va a ser candidata a presidenta. A Macri le encantaría. Él dice no, no, no, pero está esperando y de paso hace un juego para desgastar a los eventuales candidatos. Creo que va a decidir en marzo. Si las PASO se eliminan los tiempos se amplían. Es decir, en junio, falta un montón. Macri tiene una imagen negativa muy importante y tiene un problema en el Conurbano también importante de intención de voto. Pero él dice: si logro ubicarme como candidato los votos van a aparecer. Por otro lado, en Juntos por el Cambio dicen: ganamos. Entonces se pelean para ver quién es. Pero es lamentable. Vos dijiste ¿sos optimista? Sí, a mediano plazo sí, porque Argentina tiene grandes potencialidades. Entre otras cosas, el capital humano. Pero para que eso ocurra hay que dar señales a mediano plazo de que somos, no te pido genios, normales.

— Y que nos llevamos bien.

— Normales, sí, tratar de cerrar la grieta. Asumen Alberto y Cristina, se neutralizan y el gobierno es malo en definitiva por los dos. Decís: esto termina el año próximo, puede ganar, Juntos por el Cambio. Ves que se están peleando como locos, sos inversor y decís, espero. Va a venir a invertir ¿por qué? ¿Porque somos lindos?

— No viene nadie.

— No, no viene nadie porque cometemos muchos errores. Si hiciéramos cosas normales, racionales, no creo en genios. Argentina tuvo muchos genios tipo Cavallo y las cosas no anduvieron. Creo en equipos y en gente razonable. Gente que vaya a laburar todos los días, lo digo por los funcionarios. Y que tome decisiones normales.

— Hablás con todos. Tenés todos los contactos. ¿Qué pasa cuando publicás y te dicen “no, yo no dije eso”? Te pasó más de una vez.

— Muchas veces. Hay fuentes que te cuentan cosas y después o no se acuerdan o no se quieren acordar cuando ven el impacto. Y hay puteadas. Uno es periodista, todo lo que recibe lo chequea y si es noticia, para adelante. Esas son las reglas del juego.

NOS RESPETAMOS MUCHO CON GUSTAVO SYLVESTRE. PENSAMOS MUY DISTINTO EN ESTE MOMENTO.

— Hay un espacio afectivo donde no hay grieta entre periodistas? Tenés buena relación con Gustavo Sylvestre y ambos están en lugares ideológicos enfrentados.

— Sí, yo tengo buena relación. Trabajamos mucho tiempo juntos, después él se fue del canal, blanqueó una posición digamos. Yo soy un periodista conservador en cuanto a mi posición del periodismo. Él es más militante por sus ideas, lo cual respeto. Yo creo que hay que separar. Si estoy contra la grieta política no puedo estar con la grieta personal. Además nos respetamos mucho. Él me respeta a mí, él siempre ha hablado bien de mí, yo siempre he hablado bien de él.

— Vos decís que hay puntos de encuentro que deberían salvarse.

— Sí, hasta personales. Por ahí no ideológicos, no en la forma de pensar. Pensamos muy distinto en este momento. Por ahí en otro momento pensábamos más parecido. Por ejemplo la figura de Cristina. Él considera que es una figura importante y yo creo que le está haciendo un mal horrible a la Argentina.

— No hablan de eso.

— No, obvio. Hablamos de cosas más divertidas. La vez pasada me llamó. Hablamos de la película 1985. Habíamos hecho juntos un informe muy bueno sobre las juntas militares, juntamos al tribunal y a Strassera. Estuvimos hablando de eso. Hará tres semanas, cuatro.

— No es común que hoy entre periodistas siga existiendo vínculo cuando están en posiciones ideológicas tan distintas.

— Pero trato de hacerlo. Si alguien me hizo un daño personal o me quiso… Chau, terminó y a otra cosa. Damos vuelta la página y no existe más.

— A los que somos de la vieja guardia cuando llegamos a la tele nos quisieron cambiar algo. ¿A vos qué te pasó? De periodista de gráfica a periodista televisivo, ¿qué te sugerían? ¿Qué tuviste que cambiar?

— Mi voz tiene una forma particular. Trato de hacer lo mejor posible.

— Ah, el fonoaudiólogo.

— Claro, el fonoaudiólogo.

— Para la dicción.

— Pero eso lo tomé yo. O por ejemplo cuando empecé en Arriba argentinos tenía el vicio (tengo el vicio) de la primicia. Pero después me di cuenta que era más importante ser buen conductor que traer una primicia. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Siempre veo la parte negativa.

— ¿Cuánto tiempo estuviste tomando clases?

— Mucho hasta que la fonoaudióloga me echó (risas).

— No puedo con vos, dijo.

— No, no pudo.

PIENSO EN DÉBORA TODOS LOS DÍAS QUE VOY AL NOTICIERO. UN MINUTO, UN SEGUNDO, CUANDO VOY EN EL AUTO.

— Tuviste una relación intensa con Débora Perez Volpin, fueron conductores de un noticiero y se llevaban realmente bien. Siempre la recordás.

— Sí. Pienso en ella todos los días que voy al noticiero. No es una frase hecha.

— ¿Todos los días?

— Sí, sí. Casi todos los días. Un minuto, un segundo. Cuando voy en el auto. Fue una gran compañera. Gran persona. Un ser de luz. Y además se fue de una manera muy injusta. Y eso la verdad que dolió. La recuerdo con mucho cariño. Estoy en contacto con la mamá. Con Quique Sacco. Acompañé mucho todo el proceso judicial, Quique Sacco lideró de alguna manera una sentencia que era muy difícil. La mala praxis es muy difícil de comprobar y ellos lograron un fallo importante. Ella falleció un martes y hasta el sábado anterior estuvimos intercambiando chats porque venía el tema de la lucha de género.

— Está presente en tu vida.

— Sí. Fueron muchos años y tuvimos una relación… Desde el 2005 hasta el 2018. Había mucho cariño.

— ¿Qué harías si no trabajaras? Porque trabajas de sol a sol.

— El periodismo es una forma de vida, son 24 horas siete días a la semana. Me pasó ahora que hacía muchos años que no veía a mi hermano que vive en Europa. Viajé. Estaba en un pueblito en Italia. Me llega un mensaje: en 10 minutos anuncian que Sergio Massa es ministro. Yo podría haber dicho mucho gusto y seguir, pero llamé, salí y di la primicia. Es así.

— ¿Susana no te aguantaría todo el día en tu casa?

— Mucha gente me dijo: pero tu mujer te quería matar en Europa. Y no. No porque sabe que es así. Hace muchos años. Yo he suspendido viajes a Disney porque…

— ¿Pasaban cosas?

— Pasaban cosas (risas). El periodismo es así. Yo no concibo verlo de otra manera. Además vivimos en la Argentina donde hay muchos problemas. Donde cambian las cosas drásticamente. Creo que el periodismo está para dar testimonio.

