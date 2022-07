Florencia Peña con María Laura Santillán: “Muestro el culo y soy mamá de tres pibes”

Entrevista completa de María Laura Santillán a Florencia Peña

No pasó, no pasa, ni pasará desapercibida. Es imposible resumir todos sus trabajos, todo lo que hizo. Lo que más recordamos: Poné a Francella, Son de diez, Moni Argento en Casados con hijos, La niñera, Hechizada, Flor de equipo. Hoy conduce La puta ama, está a punto de estrenar el jueves 14 Network en el Coliseo y en enero vuelve con Casados con hijos al teatro. A los 48 años tiene mucho por hacer y una gigantesca trayectoria en teatro y en televisión, aunque ella deteste la palabra “trayectoria”.

— Es una palabra antigua, vintage. Pero es verdad que he hecho mucho. Me gusta estar en muchos lugares y no estar en ninguno. Hay algo de mi curiosidad permanente que me hace ir a lugares todo el tiempo que necesito investigar. No quiero ser solo una comediante, aunque soy una comediante. Sí, soy curiosa y necesito salir de los lugares preestablecidos, y necesito salir de la zona de confort. Cuando pienso en el próximo proyecto es “qué me va a dar distinto” o “qué voy a poder hacer yo distinto” o “voy a hacer un upgrade”, “voy a poder crecer”. Necesito el rock and roll un poco, ya te diste cuenta.

— Recibís un montón de críticas de periodistas y en redes también. Agresiones, muchas veces. Me pregunto si tenés el cuero duro o sos de esas personas que después se va al baño a llorar fuerte.

— Tengo el cuero, tengo mucho cuero y también soy muy sensible, soy una artista. Aprendí qué me puede doler y qué no. Recibo muchas críticas pero también recibo mucho amor. Entonces me quedo con las críticas amorosas y constructivas, no me quedo con críticas de gente que no me conoce porque están proyectando sus miserias en mí, no sé ni quiénes. Menos me voy a quedar con críticas de trolls. Lo ideológico conmigo siempre está muy mezclado. Trato de separar la paja del trigo y de darme cuenta cuándo es real y cuándo es una cuestión de intolerancia ideológica. En el último tiempo he aprendido a separar las aguas y no hacerme cargo de todo.

— A ver… ¿Las críticas con qué “ideológico”?

— Muchas veces tienen que ver con gente que no piensa como yo o que tiene una ideología distinta y sus críticas están atravesadas por eso. Pero yo soy absolutamente respetuosa del pensamiento ajeno y nunca me vas a ver agrediendo a los demás, siempre hablo desde lo que me parece a mí, lo que pienso yo, entonces a esas agresiones las dejo pasar. Después, deben molestar algunas cosas mías y no me doy cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo fuera alguien que se mete en la vida de los demás o que trabaja de hacerle daño a otros o de revelar tu intimidad, lo entendería. O si yo fuera una política y en mis manos estuviera la vida o el bienestar de los demás, entendería que haya gente que no me conoce que me odie. Pero como yo soy una actriz que hago la mía y si no te interesa seguí de largo, hay algo ahí y no termino de entender bien qué es lo que pasa.

MUCHOS AMIGOS ÍNTIMOS PIENSAN ABSOLUTAMENTE DISTINTO DE MÍ.

— Más allá de tu postura ideológica tenés amigos actores y conocidos a los que no les importa nada eso.

— Absolutamente, y además muchos amigos íntimos que piensan absolutamente distinto de mí. Y para mí no es un problema. Y tampoco es un tema en mi vida. Pero bueno…

La conductora televisiva habló sobre cómo recibe las críticas en su contra

— Parece que a otros sí los atraviesa tu ideología.

— Sí, me parece que sí. Sobre todo a cierto periodismo. Me parece que soy un poco indescifrable, es difícil ponerme en algún lugar. Soy una actriz y también soy conductora, y también hago musicales, y también hago Divas Play. Pero… ¿dónde la ponemos? Todas esas cosas que me divierten a mí, bucear en lugares distintos, a algunos los altera un poco. Yo tengo una manera sexual de mostrarme y tengo una edad, y en realidad no debería hacerlo, hay toda una cosa de que mi libertad a algunos los interpela.

— ¿Vos decís que hay una edad para andar en bolas?

— No, para mí no, pero para cierta gente sí. Me parece que hay una deconstrucción en algunos aspectos y en otros aspectos actuamos que estamos deconstruidos.

JAMÁS HICE ALGO SÓLO POR EL DINERO

— Sos la dueña de un enorme talento y sabés hacer muy bien muchas cosas: actuar, conducir, bailar, cantar, y hacer humor. Tocás un montón de cuerdas. Pregunto, entonces, ¿por qué Divas Play? ¿Es negocio? ¿Te deja mucha plata?

— No, no lo hice por eso. Lo estaba haciendo en Instagram y se estaba poniendo un poco heavy, me lo cerraron en un momento. Y ese es un costado con el que yo me relaciono también mucho, sobre todo con las mujeres. Te pueden gustar o no, pero hay algo de mi sexualidad, de mi poder sexual, que yo asumí no hace tanto, que para mí es muy interesante y yo me relaciono mucho, sobre todo con las mujeres. Y la verdad es que pintó esa y cuando me aburra me voy. O sea, así. Jamás, jamás dejé de hacer o hice algo solo por el dinero. Soy una laburante. No estoy hecha ni mucho menos, ni soy una millonaria. Soy una laburante. A esta altura no quiero estar en ningún lado que no me haga feliz.

— Por eso pregunto, porque tenés muchas cosas que hacer. Tiene que divertirte o tiene que dejar mucha plata.

— Me re divierte. Me re divierte. Me re divierte.

— ¿Te gusta escandalizar, además?

— No, a mí me gusta hablar de las cosas de las que no podemos. O de las que pareciera que no deberíamos hablar, qué pasa con la sexualidad en una mujer de casi 50 años, por ejemplo. No hablo solo de política, no soy tibia, yo pienso esto, creo en esto. Soy mamá de tres varones y hay todo un tema con que cuando una es mamá no debería ya hacer determinadas cosas y yo voy contra eso. Voy contra eso. Yo soy muy libre en mi casa, a mis hijos los crie con mucha libertad. Hablamos de todo. Entonces, hay una faceta que va más allá de mí actriz o que va más allá de mí conductora, que tiene que ver con cómo yo creo la vida, cómo yo vivo la vida, cómo a mí me parece que la vida debería ser para mí. Entonces lo ofrezco, yo lo manifiesto. Y eso es algo que hay gente que lo recontra mil toma porque te juro que hay gente re linda que me banca y que me dice cosas muy lindas, sobre todo gente muy cercana, y después hay gente a la que no le va y la re banco. Porque yo dejé de querer ser unánime desde hace mucho, no creo en la gente unánime. Sí me parece que cuando es desmedido, hay algo del otro que estoy reflejando, entonces ahí no me hago cargo.

Florencia Peña creó un usuario en una página para adultos

YO MILITO LA LIBERTAD

— Lo hacés porque te divierte y ya que estamos, lo militás, lo mostrás y lo sostenés.

— Yo milito la libertad. Milito la sexualidad no desde hace tanto. Después de lo que me pasó con el video, y de empezar a entender para qué me había pasado eso. No “por qué” si no “para qué”. No me pongo nunca en una situación de víctima. Sí trato de entender lo que pasa alrededor, para saber qué puedo modificar. Entendí con lo del video que había una parte sexual que se había abierto sin que yo lo decidiera, fue traumático, pero como trato de tomar de lo malo lo bueno dije: “a ver, para qué vino esto”. Quizás sea para hacerme cargo de una faceta mía que estoy tratando de ocultar y que está buena que esté a la mano. No se habla del goce de las mujeres. Hay feministas que hablan y que escriben sobre eso, pero no es algo que podamos hablar libremente en la tele. Parece que las mujeres que gozamos somos mujeres que banquineamos.

— Pero tampoco se habla del goce en general en la tele. De la intimidad más íntima no se habla.

— Yo lo que sigo sintiendo es que el hombre tiene muchos más privilegios en ese sentido que las mujeres. Una mujer dice: “a mí me gusta el sexo, yo me acuesto con dos o tres tipos por semana”… se les empieza a dar vuelta la cabeza. En cambio, que un tipo diga: “yo soy un tipo libre, a mí me gusta, yo me acuesto con mujeres”. “Ah, qué genio, qué bien”. Cuando yo arranqué con La puta ama, después analizamos si te gusta o no el programa, mi manera de hablar, uf, es como si yo hubiera hecho o hubiera dicho algo terrible o hubiera…

ME LLAMAN PARA HACER GRANDES PAPELES, PERO TAMBIÉN MUESTRO EL CULO

Su vínculo con la sexualidad

— ¿Hereje?

— Claro. En cambio, cuando lo hacen los tipos…Peligro sin codificar es un programa que me encanta, me hace reír mucho, recontra mil mal hablados, pero son unos genios. Entonces, hay algo con lo que me peleo, y lo pongo todo el tiempo de manifiesto haciendo, más que diciendo. Si yo hablara de sexualidad, pero sólo me quedara en eso… No, yo me saqué un coso en Divas Play y muestro el culo. Pero no soy solo eso. Y es lo que un poco los perturba. Muestro el culo y soy mamá de tres pibes y soy una actriz que ha ganado muchos premios, y hago musicales, y he trabajado con los grandes directores de la Argentina y acabo de filmar Más respeto que soy tu madre que se está por estrenar, y estoy por estrenar una mega obra, y los directores me llaman para hacer grandes papeles, pero también muestro el culo. Hay algo de todo eso que a mí me recontra divierte porque evidentemente me gusta el rock n roll e invito a las mujeres a que se hagan cargo de las múltiples facetas que pueden tener en su vida sin que eso vaya en desmedro de nada.

— ¿Te falta una hija, Flor Peña?

— Pero yo creo que si existe un Dios, yo no soy católica, pero si existe un Dios creo que se dio cuenta de que yo una hija no podía tener (risas). Hubiera sido como… (Risas). No, ya una Florencia Peña elevada al cubo hubiera sido duro. Me siento madre de varón. Hay algo re lindo ahí, ¿sabés? Hay algo de mis hijos varones, de tener esta madre… Yo veo sobre todo al más grande, Toto, que es más del deber ser, tiene 19 y fue mi primer hijo, es un pibe mega libre y las mujeres que elige son mega. Yo amo que mi hijo tenga un respeto por la libertad de la mujer, que tiene que ver con su mamá. En mi casa se charla todo.

— ¿Cómo es la charla con adolescentes varones?

— Mi hijo del medio no me pide ningún tipo de explicación. Siempre es “mamá, por mí hacé lo que quieras”. Y me gasta en redes cuando estoy un poco más en bolas, me pone “terminala”, es un chascarrillo que tenemos, un sketch que hacemos. El más grande no tiene ningún problema con mis elecciones, simplemente que a veces necesita charlarlas. Y a mí me encanta eso.

La actriz contó cómo es la relación con sus hijos

— ¿Planteos? ¿Preguntas?

— “Ma, tal cosa por qué lo hacés”. “Porque tengo ganas, porque me gusta, porque me…”. “Buenísimo, era eso”. En casa se toca la puerta de todos los cuartos desde que son chicos, no entro al cuarto de mis hijos. Mis hijos tocan mi puerta. Tenemos mucho respeto por las individualidades. Siempre fue igual. Vivimos en una casa en la que transita mucha gente, nosotros decimos que vivimos como en un petit hotel, tenemos mucho respeto porque cada uno encuentre su lugar, pero no solamente la casa, su lugar en el mundo. Yo estoy ahí acompañando sus decisiones, bajando línea en el buen sentido, diciendo lo que me parece. En casa había una frase: “yo te lo digo porque sé lo que es bueno para vos”. En mi casa es al revés, les digo: “yo no sé lo que es bueno para mí, menos voy a saber lo que es bueno para vos. Vamos a intentar descubrirlo juntos”.

— ¿Y Felipe?

— Felipe es el rey. Él es el puto amo de la casa (risas). Felipe tiene 4 y parece que tuviera 45, es espectacular. Y en la escuela me dicen que él tiene humor de señor grande. Nosotros nos relacionamos mucho desde el humor. Ni hablar de los gastes que me pegan a mí. En esta libertad en la que nos encontramos como familia, Felipe tiene esa libertad de ser. Donde más se representa esa libertad hoy en mi casa es en Felipe, que vino a abrirnos un poco la cabeza. Yo fui mamá a los 43 de mi último hijo. Es muy distinto ser mamá de grande.

— ¿Sos como mamá abuela decís, más permisiva?

— Y, un poco, nunca castigué a mis hijos. Nunca necesité. Y son tres bombones, son tres pibes con un corazón hermoso, con un sentido de la responsabilidad, con un sentido de empatía, de que hay un ser que existe con vos que uno tiene que también respetar. Es algo que amo de mis hijos, que admiro mucho, nuestros hijos no son lo que nosotros decimos sino lo que nosotros hacemos. Hay algo lindo que construimos. Hablamos mucho, nos chequeamos, cómo estamos. “Hijo, ¿cómo estás?”. “¿En qué te puedo ayudar?”. “¿Qué necesitas de mí?”. Si tengo que pedir disculpas, las pido.

La vida con su familia

EN CASA MANDO YO

— Lo mejor de ser madre de varones debe ser que no se identifiquen con vos y entonces no haya tantas discusiones en la adolescencia.

— Quizás con una mujer me hubiera pasado. Soy muy fuerte yo como mina. En casa mandamos las mujeres, mi madre es mega fuerte, muy poderosa. Y en casa mando yo. No porque Ramiro no sea un tipo de carácter, sino porque yo decido cosas y es así y se entiende así. Y Rama me acompaña desde un lugar honesto, un lugar de amor, de no rivalizar en el poder. Él es tan seguro de él como hombre. En ningún momento alguien en casa me va a decir eso no te lo pongas, eso no lo digas, por qué dijiste eso. Todo lo contrario, es: sé vos, sé libre, se te ve feliz siendo así. No hace tanto que me viene pasando.

— ¿No pasaba antes?

— No. Me costó mucho ser yo. Por eso defiendo tanto ser yo. Me costó mucho aceptarme. Aceptar que yo iba a un colegio de monjas alemanas y que no pensaba como ellas.

— ¡Pero pasaron una pila de años!

— Sí, pero es fuerte criarte en un contexto mega católico con muchos mandatos y con muchas restricciones y con muchas prohibiciones y sentir que no cabes en ese saco. Que no te sentís cómoda. Creo que siempre estuve en una búsqueda. Siempre tuve las metas muy arriba, nunca fui alguien ni conformista. Me podría haber quedado con Casados con hijos.

— Te operaste las lolas cuando eras adolescente, porque eran enormes y tu espalda es chiquita. ¿Tenía que ver con esto?

— No, eso fue una excusa. Eso es verdad, pero ahora con mis 48 años te digo que no podía soportarlas psíquicamente. Me llamaban “la pechocha”, imaginate que eran una carga mis tetas. Sentía que nadie me iba a tomar en serio nunca, que siempre iban a estar por delante de todo lo que hiciera. Hoy, con esta cabeza, no me operaría ni en pedo.

— ¿Aunque no te gustaran? ¿Aunque fueran pesadas?

— A lo mejor sí, pero más adelante tipo “qué plomo”, me las saco. En ese momento lo viví como una liberación. Y estaba rebanando una parte de mi cuerpo, una parte que había venido conmigo. No era una boludez. Y era algo que me hacía distinta. Sin embargo, como quien sale a abrir la ventana y gritar, yo necesité operarme. Pero era mío el problema, no lo podía correr. Si lo hubiera podido correr no me hubiera importado el afuera. Podés estar o no de acuerdo con las cosas que hago y digo, pero yo hago más allá de lo que el afuera me marca.

La diva también recordó cuando se operó las lolas

— Cómo hacés para tener ese lomazo a los 48. ¿Entrenás?

— Entreno tres veces por semana, pero nada, 50 minutos. No soy una obsesiva. Me cuido, por ahí voy a mi dermatóloga, me pongo algún electrodo, pero no tengo una obsesión. Nunca la tuve.

— ¿Qué sabor amargo deja que no esté María Elena Fuseneco en la obra de teatro de Casados con hijos?

— Claro. Hay que entender que esto es una sátira. De hecho cuando debutamos con Casados lo tomaron literal. Después se dieron cuenta que esa escenografía era a propósito. Que nos estábamos riendo de la familia tipo. De hecho, Los Simpson están basados en Casados con hijos. María Elena siempre fue el personaje feminista, es el antagónico de Pepe Argento. El personaje más rico de la historia es el de María Elena y Érica lo hizo magistralmente. Creo que lo que pasa hoy es que hay discrepancias dentro del feminismo también, y bienvenidas. Es un movimiento heterogéneo el feminismo.

— La pregunta tiene que ver con la deconstrucción. ¿La gente se va a reír ahora de distintas cosas con el cambio de época o se va a seguir riendo de las mismas?

— Algunas cosas. Creo que es como quitarle la esencia a Los Simpson. Homero es un machista, Bart es un machista y se ríe de eso. Y nosotros nos reímos de eso, de que esta familia es una familia muy machista. Hay cosas que no vamos a hacer, de las que no nos vamos a reír, pero sí nos podemos reír de otras. Ella quizás se puso un poco más estructurada en determinadas cosas, no se lo critico, se lo acepto, cada uno tiene que estar en los lugares que lo hacen feliz. Creo que ella no se sentía cómoda con Casados con hijos. En el único lugar donde sí me duele lo que pasó es que nosotros hicimos mucho para que ella esté.

NO NECESITABA QUE ESTUVIERA ÉRICA RIVAS PARA QUE ME MARCARA QUÉ PUEDE SER Y QUÉ NO.

— Ella da a entender que la sacaron, que la echaron.

— Claro. Nosotros hicimos mucho para que ella esté y ella lo sabe. Y cuando ella dice que nosotros quedamos del lado del opresor yo le contesto: “no hay ningún opresor dentro de Casados con hijos”. Yo soy una mujer que vive la vida feministamente hablando y no lo hubiera permitido, no necesitaba que estuviera Érica Rivas para que me marcara qué puede ser y qué no, qué sí y qué no, porque la verdad es que soy una mujer inteligente y sé qué cosas no iba a hacer y qué cosas sí. Y había una real responsabilidad de las mujeres del elenco de no herir ninguna susceptibilidad. Le bancamos que muchas cosas no estuviera de acuerdo, chistes que no le gustaban, un montón de cosas que pasaron internamente que no voy a contar. Lo que sí te puedo asegurar es que hicimos mucho para que ella esté. Es como decir: pero pará, no necesitábamos tu mirada para hacer… Está tú mirada, está la mía, está la de Luisana. Y en esas miradas estaban hombres del grupo, autores que son varones y Guille y todos a favor de que hay cosas que no. Hay cosas que no y nadie había dicho lo contrario. Creo que es un momento de mucha conciencia, desnaturalizamos cosas que antes naturalizábamos. Si bien hoy estamos en un extremo, nos vamos a ir acomodando. Pero hoy necesitamos esto, hoy necesitamos volantear hacia otro lugar y ese otro lugar hace que nos pongamos rígidas las mujeres en algunas cosas. Esa rigidez yo la comprendo. Pero me parece que en el humor hay ciertas cosas…

Casados con hijos llegará al teatro, aunque sin Érica Rivas

— Ella no lo vive así.

— No, y la respeto. Pero nada más alejado de que el elenco no haya querido que esté porque me consta que todos nosotros hicimos todo lo posible. Yo creo que va a ser un mega evento que nos lo debíamos, nos dan muchas ganas de juntarnos a todos. Es como haber pertenecido a una banda de culto y que de repente esa banda se vuelva a juntar un ratito para jugar. Salimos a jugar

— Se viene tu casamiento. No sé si con fiesta, dónde, si la pagaste. Porque la crisis económica en este momento nos tiene sin precios.

— No hay precios. Estamos esperando los precios. Vamos a hacer dos fiestas. Nos estamos casando por la fiesta en realidad (risas).

— ¿Cuántos años llevan juntos?

— Vamos 9. Nos casamos en dos lugares: en Salta, porque él es salteño y vivió hasta hace no tanto en Salta y tiene mucha gente que lo ama. Y después nos venimos para acá y nos casamos acá. Vamos a hacer dos fiestas. Vamos a celebrar la vida, porque nos íbamos a casar cuando mi papá se enfermó. Fue muy difícil su proceso hasta que partió. Y estábamos todos un poco tristes. Nosotros tenemos una vida muy hermosa y la queremos agradecer y celebrar. Y con la gente que nos quiere además.

— Se vio en Instagram el momento en que Ramiro te propuso casamiento y te dio un anillo que te quedaba enorme.

— (Risas) Sí. Vio el anillo que yo usaba en el dedo gordo. Es muy nuestro eso, tenemos mucho humor y hay algo de Rama de looser que yo tengo también. Yo hice un espectáculo que se llamó “Casi diva” que produjo Rozín, en ese espectáculo hablaba de que si yo hubiese querido ser una diva como Susana y Mirtha, no me hubiesen dejado porque siempre me bajan de un hondazo. Mis anécdotas son: que no me dejan entrar al canal porque no me reconocen…

El detrás de escena de la entrevista

— Te quedas sin cuenta de Instagram…

— Me levantan el Instagram. No le pasa a nadie. ¿Qué pasa, mi culo no vale? Hay una seguidilla de anécdotas, que a mí me divierte contar, tengo una cosa muy looser en la vida. Con Rama nos divertimos mucho con eso

— Cuando te propuso casamiento te emocionaste.

— Yo me re emocioné porque nosotros no necesitamos casarnos, creemos en el amor de otra manera. Pero me pareció muy romántico porque no dejo de ser una Susanita puta como yo digo (risas). Perdón por la palabra. Hay algo de Susanita que viene de mis padres, 56 años juntos. Una historia que yo trascendí, pero por momentos me agarra esa cosa del mandato. Yo ya me casé con Mariano pero teníamos otra clase de relación. Pero cuando me lo ofreció, me gustó. Fui a un lugar de romanticismo que también tengo y me gustó.

— ¿Es un homenaje también a mamá y papá?

— Sí, recontra. Y yo sé que mi viejo, donde está, va a estar contento de que eso suceda.

— Hay que pagar avión, hay que pagar un hotel.

— Sí, sí. Pero vamos a manejarlo… Vamos a conseguir buenos paquetes de precios para los amigos, el que pueda pagarlo los pague. Al que no pueda le pagaremos el viaje.

— Pero hoy no hay precio.

— No hay precio, no hay precio de nada. Algunas cosas ya las reservé y el catering, estamos decidiendo si la mollejita o el choricito, hoy no sabemos cuánto sale la molleja.

— ¿Y luna de miel?

— Sí claro. Va a haber luna de miel entre una fiesta y la otra. Así descansamos de una y llegamos bien.

— ¿Le dedican meses a organizar todo?

— Le dedicamos, sí. Medio jugador de fútbol todo. Medio Tévez en el barco. De hecho en Salta nos quedamos tres días en un hotel en Cafayate entre la montaña y los viñedos. Nos quedamos la familia y los más amigos a pasar el fin de semana.

Su visión sobre la actualidad de la Argentina

— ¿Cómo te pega la crisis económica que en estas horas es tremenda?

— En estas horas es tremenda. Y… nada que no hayamos pasado los argentinos.

— Pero hace tiempo que no pasaba algo así, por ejemplo que no hubiera precios.

— Han pasado otras cosas. Yo qué sé, yo siento que los que vivimos en este suelo tenemos una práctica de resiliencia y paciencia, casi como vivir a pesar de. Entonces hoy es esta crisis de no hay precios, antes era…

PARA MÍ ES UNA CRISIS MÁS

— ¿Para vos es una más?

— Para mí es una más. Sí, para mí es una más. Porque me parece que hemos salido de muchas grandes, graves.

— Veo a la gente muy deprimida. La bronca, la indignación, el fastidio convertidos en bajón.

— La pandemia nos terminó de hundir en cuanto al estado de ánimo. Cuando entrás en una crisis con ese estado de ánimo es letal.

— ¿Seguís las noticias cada día?

— Yo soy muy lectora, sabés que me gusta mucho la política, pero los últimos días traté de no empaparme mucho porque si no hablo, y si hablo no me ayuda.

LA PASÉ MUY MAL DICIENDO LO QUE PIENSO

— ¿Por qué? ¿Te arrepentís después?

— Porque la pasé muy mal diciendo lo que pienso. Yo no he cambiado de pensamiento y podríamos hacer una nota entera hablando de lo que me pasa con la política, pero…

— ¿Cómo se ve desde tu mirada los bombardeos de Cristina Kirchner a Alberto Fernández? A mí me provocan mucha indignación.

— ¿Viste Borgen?

— Sí.

— Hay algo de entender la política del consenso muy importante, me parece que eso falta en la Argentina. Cuando ese consenso ni siquiera sucede dentro del partido que está gobernando duele, duele un poco. Pero gobernar la Argentina, no importa en qué partido te encuentres, es una tarea titánica. Para la derecha como para la izquierda o la centroizquierda, ahora podríamos decir que tenemos un partido de centro. Me parece dificilísimo. Me parece que hay muchos años de cuestiones que no hemos podido trascender. No es de ahora, no es de hace 4 años, ni de hace 10, ni de hace 12. Argentina siempre me duele. Y no tiene que ver con qué partido esté gobernando, ni si el partido con el que comulgo o simpatizo gobierna. Siempre me duele. Porque tenemos mucho ¿Viste cuando en Borgen dice que Dinamarca no sabe lo poderosa que es y lo que puede llegar a ser? Yo siento eso. Que somos una sociedad hermosa en muchas cosas y en otras no nos damos cuenta que tenemos el poder. De eso habla la obra que estoy por hacer, de estas crisis. Habla de qué pasa con las corporaciones, los países, la gente y los medios de comunicación.

"Yo no he cambiado de pensamiento y podríamos hacer una nota entera hablando de lo que me pasa con la política", sostuvo Florencia Peña

— Tiene adaptación de Juan José Campanella Network.

— De Campanella. Es genial que eso suceda. ¿Sabés por qué? Porque la obra puede ser utilizada según la mirada de dónde estés parado ideológicamente. Y está Campanella, que tiene una mirada absolutamente opuesta a mí y a quien admiro profundamente y con el que me llevo muy bien trabajando, no acordamos ideológicamente, pero nos encanta charlar. Y está Rago, está Coco Sily, está Eduardo Blanco. Somos actores poniéndole el pecho a una obra que está basada en la película de los años 70 que se llamó Network que acá fue Poder que mata. Parece que la hubieran hecho en la Argentina ayer.

— ¿Esto sólo pasa en el teatro? Que convivan felices personas con distintas miradas políticas.

— Totalmente. Por eso a veces cuando nos tratan de dividir decimos no, pará, si nosotros la pasamos bien juntos. Es más, has estado en cenas con nosotros, en el cumpleaños de Marley, con Susana, me divierto un montón cuando me dice cosas en lo que pienso opuesto, pero nos reímos como locas.

— Todo el tiempo se ríen.

— Todo el tiempo. Nos chicaneamos entre nosotras. Y así creo yo que deberían hacerse las cosas. El problema es cuando se mezclan otras cuestiones, “yo te anulo porque vos pensás así, vos sos mi enemiga porque pensás así, vos no existís porque pensás así”. Ahí es donde no podemos acordar nada, lejos de crecer nos vamos al tacho.

— Cristina Kirchner bajó al ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

— Por eso digo, tenemos que poder acordar.

A MÍ NADIE ME PAGA POR DECIR LO QUE PIENSO

— Me quedé pensando en esta decisión de no hablar de política que es exactamente lo contrario de mostrarte desnuda a pesar de las críticas. ¿Esto te duele más?

— Les duele a las personas que me aman. Les duele mucho. A mis hijos, a…Es que es más que una crítica. Han sido cuestiones de mucha saña. Y la padecí, la padecí, la padecí. De cosas que me han dolido porque no eran verdad. Porque no tienen que ver con quien soy. A mí nadie me paga por decir lo que pienso. Yo soy honesta con lo que pienso y cuando salí a contar cómo veía la Argentina, qué cosas me pasaban y dónde yo hacía pie fue tremendo, porque no se me perdonaba que yo fuera muy popular. Que tuviera mucha llegada a la gente es un lenguaje que no elegí, o sos popular o no sos. Uno no dice “quiero ser popular”, o “quiero ser graciosa”. Es algo que sucede. Periodistas muy serios y de muchos años empezaron a atacarme de manera desmedida.

La conductora de televisión explicó por qué decidió no hablar de política

— ¿Hablás de cuando fuiste a la quinta presidencial de Olivos durante la pandemia?

— No bueno, eso fue el sumun ya. Es desconocer quién soy y meterme en una bolsa de algo que no… Es utilizarme a mí para otras cosas. No, miles de cosas me han pasado desde que empecé a hablar de política. Si yo quisiera ser política sí, me mando. Si yo quería ser política era política, nada me hubiera… Pero yo vine a este mundo a otra cosa. Me encanta la política y la buena política creo que es una herramienta de transformación.

— Yo creo que ahora cuando arranque Network vas a soltar el pico.

— (Risas). Muchos quisieran porque siempre les doy muchos titulares. Me tienen corta. Florencia, Florencia.

— ¿En tu casa?

— Sí, en mi casa. Mis representantes, los productores. Pero por mí no censurándome ni mucho menos.

— ¿Cuidándote?

— Me cuidan. Me han visto sufrir mucho. Y es verdad lo que dijiste recién, yo no sufro por ser quien soy, pero la política la sufro. La política me hace daño porque juegan con herramientas que yo no tengo. Yo soy sola, soy yo con mi espalda. No tengo ni un diario ni un canal atrás que me banque. Me ha hecho mucho daño. Duele. Duele. Duele

— Cuántas horas dormís.

— Cinco.

— ¿Cinco?

— Seis cuando digo: “hoy duermo”. No puedo dormir más. Sabés que a mi mamá le pasa lo mismo. Es algo genético. Hago muchas cosas. Trabajo mucho. Pero como amo lo que hago me levanto muy temprano, nos levantamos muy temprano con Rama porque todavía tenemos chicos en edad escolar, tengo uno en la facu, otro en el secundario y el chiquitito en el jardín.

— ¿Por más que te relajes y no tengas nada que hacer?

— Por ahí nos acostamos tarde y yo igual duermo cinco horas. Es tremendo. Mi cabeza no para, no para. Estoy siempre carburando cosas y armando proyectos nuevos. Y entonces eso no me deja dormir se ve.

— ¿Mucha marcha?

— Mucha marcha.

