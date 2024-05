Lo que no sabías de las acusaciones de abusos contra Kevin Spacey: infancia violenta y testimonios inéditos de acoso

Las acusaciones de índole sexual marcan la caída de la carrera de Spacey. (Crédito: Max)

Kevin Spacey vuelve a ocupar un lugar central en la esfera mediática, esta vez, debido a la difusión del documental Desenmascarando a Spacey (Spacey Unmasked) en la plataforma Max, tras su estreno previo en Channel 4 del Reino Unido. Este trabajo busca arrojar luz sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el actor, mediante testimonios de hombres que no se habían pronunciado públicamente hasta el momento. “Desenmascarando a Spacey: un grupo de acusaciones sobrias, poco sensacionalistas e implacables”, resaltaba The Telegraph, sugiriendo que, a pesar de las polémicas, el tratamiento del tema busca evitar el morbo.

En julio de 2023, Spacey fue absuelto de nueve cargos relacionados con agresiones sexuales que supuestamente ocurrieron entre 2001 y 2013, un hecho que el documental destaca para no parecer un acto de cacería de brujas. Sin embargo, el foco no solo recae sobre las acciones del actor, sino que también intenta explorar sus orígenes, sumergiéndose en una infancia tumultuosa marcada por la figura de un padre abusador y simpatizante nazi (formó parte del partido Nazi americano), Thomas Geoffrey Fowler, que sometió a la familia a un régimen de terror. Abusos, violencia, maltratos eran comunes en la casa de la infancia del actor.

Actores y empleados ofrecen testimonios sobre su interacción con Spacey. (Crédito: Max)

Conocido por su destacada trayectoria en Hollywood y dos premios Oscar por Los sospechosos de siempre y Belleza americana, Spacey vivió una abrupta caída de su carrera en 2017 a raíz de las graves acusaciones que surgieron en su contra, lo que resultó en su despido de proyectos significativos y su exclusión de la industria cinematográfica.

El documental, dirigido y producido por Katherine Haywood, ofrece una mirada detallada a las acusaciones contra Spacey, iniciando su relato en 1981 y presentando testimonios exclusivos de hombres que interactuaron con él a lo largo de su carrera, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Estos testimonios provienen de actores y empleados que tuvieron contacto con Spacey en diversos entornos profesionales, incluyendo el teatro Old Vic en Londres y en sets de filmación.

Max presenta un nuevo documental sobre Kevin Spacey. (Crédito: Max)

Desenmascarando a Spacey ofrece una visión emotiva de testimonios hasta ahora desconocidos, incluyendo relatos que varían desde un extra en uno de los programas de televisión más populares de Spacey hasta jóvenes actores y ex-marines que buscaron comenzar sus carreras en Hollywood.

Estas voces, hasta ahora mantenidas en silencio por diversas razones, encuentran aquí un espacio seguro para ser escuchadas, contribuyendo al necesario debate sobre abusos y poder en el espectro del entretenimiento.

El documental cubre el periodo desde 1981 hasta la actualidad. (Crédito: Max)

El testimonio del hermano del actor

Randall Fowler, hermano mayor de Spacey, comparte entre lágrimas una cronología de abusos cometidos por su padre, detallando que la violencia comenzó cuando él apenas tenía 12 años. Según sus declaraciones, la casa familiar era conocida como “la casa de los horrores”, donde la presencia de un progenitor maltratador dejó cicatrices imborrables en ambos hermanos. En una entrevista al Daily Mail analizó cómo su hermano encontró en la actuación un lugar de “refugio”. “Kevin intentó evitar lo que ocurría encerrándose en una burbuja emocional. Se volvió muy astuto. Estaba tan determinado a evitar los ‘latigazos’ que se preocupó por sus propios asuntos, hasta que ya no hubo nada dentro. No tiene sentimientos. Es un hombre vacío, incapaz de tejer sentimientos con alguien”.

El hombre, distanciado de Kevin, relató os abusos sexuales con detalles y contó que su madre abandonó el hogar lo que le provocó una gran soledad y desamparo. Randall evocó el aislamiento impuesto por su padre, prohibiendo amistades fuera de la familia para ocultar el abuso (y que vieran las imágenes pornográficas que habían colgado en las paredes de la casa), y cómo se sacrificó intentando proteger a Kevin.

Randall Fowler, hermano mayor de Spacey, detalla el horror de su infancia. (Créditos: Max)

“Me pasé gran parte de mi infancia intentado proteger a mi hermano para que no fuese violado por mi padre, […] y 40 años más tarde me entero de que se ha convertido en él”, confesaba Randall, en 2019, en una entrevista en el podcast Drew and Mike Show, un testimonio que sugiere cómo los traumas pueden replicarse de forma inesperada en la vida adulta.

A pesar de la absolución de Kevin Spacey, el testimonio de su hermano plantea interrogantes sobre las complejas dinámicas familiares y su impacto en el comportamiento futuro. Desenmascarando a Spacey se presenta como un llamado a la reflexión y a la acción, instando a un reconocimiento y a la prevención de futuros abusos en un sector marcado por desequilibrios de poder.