Millie Bobby Brown habla por primera vez sobre el final que tendrá Eleven en “Stranger Things”

Última escena de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Stranger Things finalmente está en su recta final. La aclamada serie que estrenó en 2016, es uno de los mayores éxitos de Netflix y, como tal, mantiene una base de seguidores expectantes sobre la ruta que tomará hacia la conclusión de su historia. La huelga de actores y guionistas de Hollywood retrasó significativamente las grabaciones, pero desde el anuncio del inicio de rodaje en enero de 2024 estamos recibiendo diversas actualizaciones sobre la quinta temporada.

Esta vez, fue la actriz que da vida a Eleven, Millie Bobby Brown, la que brindó declaraciones sobre cómo enfrentó personalmente la incertidumbre en torno al destino de su personaje y, por extensión, el de la producción. En una entrevista con el programa británico Capital FM, confesó que solicitó un encuentro personal con los directores para que le brindaran algunas pistas. Al ser citada en la sala de guionistas, asistió con anticipación e ingresó, encontrando una pizarra con varios detalles.

Millie Bobby Brown, la actriz de "Stranger Things", comentó en una entrevista que obtuvo pistas sobre el futuro de su personaje en la quinta y última temporada. (Créditos: Netflix)

“No leí el final, pero ya sé qué pasará con mi personaje. Vi mi final y pensé ‘ohhhhh’”, sostuvo Millie, aunque aseguró que los directores eran conscientes de que vería el spoiler y no parecían preocupados por eso. Los hermanos Duffer, creadores de la franquicia, también optaron por no revelar detalles específicos sobre la nueva entrega. Sin embargo, durante una entrevista concedida a la revista SFX, Matt Duffer hizo referencia al desenlace, indicando: “Tenemos claro cuál será el final. Aunque existe la posibilidad de que se modifique, considero que es algo improbable”. “Este cierre siempre nos ha parecido el adecuado, además de tener un aire de inevitabilidad”.

¿Qué actores están en “Stranger Things 5″?

Es conocido que la quinta parte empezará justo donde nos dejó la cuarta temporada. Esto implica el regreso de Eleven y su grupo desde California a Hawkins, tras el caos desatado por Vecna en el Mundo del Revés, situación que resultó en la muerte de Eddie Munson y dejó a Max en estado de coma. Aunque lograron herir a Vecna y revivir a Max, el villano sigue con vida, listo para causar más destrucción.

La nueva entrega de "Stranger Things" retomará la historia en Hawkins, con el regreso de personajes icónicos enfrentando nuevas amenazas del Mundo del Revés. (Créditos: Netflix)

A raíz de una fotografía del elenco compartida a comienzos de año, se confirma el retorno de Brown, acompañada por Finn Wolfhard, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, David Harbour y Winona Ryder. Jamie Campbell Bower también regresa para continuar su papel como el nefasto Vecna.

El universo de “Stranger Things” se expande

Si bien la saga principal culmina, el universo no terminará, ya que se están gestando proyectos adicionales para ampliar la franquicia. Entre ellos destacan Stranger Things: The First Shadow, una obra de teatro que se estrenó en el West End londinense en diciembre de 2023. El éxito de la propuesta fue tal, que ya se plantea su llegada a Broadway, con una fecha de inicio proyectada para 2025.

Los hermanos Duffer revelaron que tienen una visión clara sobre el final de "Stranger Things 5". (Créditos: Netflix)

También se confirmó que la productora oficial, Upside Down Pictures, alista un spin-off animado. “Siempre hemos soñado con un ‘Stranger Things’ animado en la línea de los dibujos animados que crecimos amando, y ver este sueño hecho realidad ha sido absolutamente emocionante”, sostuvieron los Duffer en un comunicado de prensa.

Todo indica que queda un largo camino de vida para el título. Su amplio reconocimiento en la industria, se resume en más de 230 nominaciones a premios, cosechando alrededor de 70 galardones. Al igual que grandes producciones como Star Wars, el fenómeno trascendió las pantallas, fomentando un culto global que celebra el Día de Stranger Things cada 6 de noviembre, en honor a la fecha dentro de la narrativa en que desapareció Will Byers.

Las cuatro temporadas de Stranger Things se encuentran en el catálogo de Netflix. Por el momento, aún no hay confirmaciones sobre la fecha de lanzamiento de la quinta parte, pero se especula que llegará en 2025, o incluso 2026.