“House of the Dragon”: ¿cuándo llegará la segunda temporada a HBO?

Las fuerzas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se enfrentan tras los sucesos de la primera entrega. Guerra y dragones en el épico conflicto inspirado en el universo de "Juego de tronos". (HBO Max)

El anticipado regreso de la segunda temporada de La casa del dragón (House of the Dragon), el spin-off de Juego de tronos (Game of Thrones) ha sido finalmente confirmado para estrenarse en junio. La revelación proviene directamente de J.B. Perrette, jefe de streaming y gaming de Warner Bros. Discovery, que durante una entrevista en la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley realizada el último lunes, dio a conocer el mes en que la serie volverá. Aunque la fecha exacta aún no ha sido especificada, esta es la información más concreta proporcionada hasta el momento y se espera que llegue tanto a HBO y Max en simultáneo, como ocurrió con los episodios de la primera entrega.

“House of the Dragon” no fue afectada por las huelgas

La producción de la segunda temporada comenzó el 11 de abril de 2023 en los estudios Leavesden de Warner Bros., en Reino Unido. El inicio de rodaje tuvo lugar durante la huelga del Writers Guild of America (WAG) y del SAG-AFTRA, las cuales no afectaron el rodaje debido a que los guiones ya habían terminado de escribirse, lo que le ayudó a sortear las complicaciones que trajo el conflicto donde actores y guionistas finalmente pudieron llegar a un acuerdo en septiembre y noviembre respectivamente.

La producción de la segunda temporada de "La casa del dragón" comenzó el 11 de abril de 2023, sin verse afectada por las huelgas de actores y guionistas. (Créditos: HBO)

Desde su estreno, La casa del dragón generó altas expectativas y logró ganarse a la audiencia con su brillante narrativa e impresionantes secuencias visuales. Los récords de audiencia alcanzados con la primera temporada demostraron que las historias relacionadas al enorme mundo de Westeros creado en las novelas de George R.R. Martin, todavía eran del interés de los fanáticos de Game of Thrones. Así, nuevamente los fanáticos esperan ver cómo seguirá el relato de la Casa Targaryen frente a los Hightower en los próximos nuevos capítulos, que prometen ser de los estrenos más vistos del año.

El elenco crece en la segunda temporada

El regreso de La casa del dragón en su segunda temporada verá el regreso de los rostros que se ganaron a la audiencia con las brillantes interpretaciones de sus respectivos personajes: Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) y Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), entre otros, volverán a los roles que ya los han consolidado como figuras centrales en la amplia historia que sigue a la dinastía Targaryen. Asimismo, se han anunciado nuevas incorporaciones al elenco, tales como Abubakar Salim en el papel de Alyn de Hull y Gayle Rankin como Alys Rivers.

Ambientada 200 años antes de "Game of Thrones", "La Casa del Dragón" explora la historia de los Targaryen y su dominio en Westeros. (Créditos: HBO)

Basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon se encuentra ambientada casi 200 años antes de los eventos narrados en Juego de tronos y cerca de 100 años después de que los Targaryen unificaran los Siete Reinos. Este período de la historia de Westeros ofrece una perspectiva única sobre el poder, la política y las luchas por el reino, centrándose en la historia de la familia Targaryen, famosa por sus dragones y su dominio sobre el fuego.

¿Cómo terminó la temporada 1 de “La casa del dragón”?

La primera temporada de La Casa del dragón abarcó 30 años de historia y dejó configurado el tablero para dar inicio a la guerra civil Targaryen, más conocida como la Danza de dragones. Así, tras la muerte del rey Viserys y las consecuencias monárquicas que esto trae, el episodio final queda marcado con la trágica muerte de Lucerys Velaryon, asesinado por su tío Aemond y el dragón Vhagar, marcando un punto de no retorno en el conflicto entre los seguidores de Rhaenyra, designados como los negros, y los partidarios de Aegon II, conocidos como los verdes.

La muerte de Lucerys Velaryon es el catalizador que empuja a Rhaenyra y a Daemon hacia la venganza y la guerra por el Trono de Hierro. (Créditos: HBO)

Transformada por la pérdida y la traición, Rhaenyra adopta una postura vengativa al final del capítulo, preparándose para declarar la guerra. Este cambio de actitud está respaldado por Daemon, su esposo, quien también usará su conocimiento para elaborar estrategias y alianzas a fin de fortalecer su posición y lograr el ascenso oficial de su esposa como reina. Así, la temporada cierra con la promesa de una batalla de gran escala en la que, inevitablemente, la sangre y el fuego correrán para definir el futuro de Westeros.

La primera temporada de La casa del dragón está disponible en streaming por la plataforma de Max (previamente HBO Max), donde también puedes ver todos los capítulos de Game of Thrones.