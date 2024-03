Es una película de culto de ciencia ficción y regresa con nueva secuela a 15 años desde su último estreno

La película original "Tron" de 1982 es considerada la pionera del CGI. (Créditos: Disney+)

En 1982, cuando aún el mundo no discutía sobre los riesgos de la inteligencia artificial, Tron se proyectó en los cines, introduciendo a los espectadores a conceptos como el universo digital y la realidad virtual. La complejidad narrativa no fue un impedimento para disfrutar de la historia gracias a su impacto visual y conceptual que caló en la cultura pop, desde la música hasta los videojuegos. Un segundo film llegó en 2010, convirtiéndose en un éxito de taquilla inmediato al recaudar 400 millones de dólares. Catorce años después, finalmente se confirmó el inicio de producción de su próxima secuela Tron: Ares (Tron 3), la cual tendrá a Jared Leto en el rol protagónico.

Considerado un título de culto, la nueva entrega desarrollada por Disney está programada para estrenarse en 2025, según se compartió en un comunicado de prensa. La revelación incluye un primer vistazo a la estética renovada de la producción, mostrando un diseño moderno en los trajes, donde resalta un rojo amenazante. ¿Corresponde al antagonista? Aún es pronto para saberlo, pero la breve sinopsis destaca que en lugar de introducirse en la red, esta vez será un programa “altamente sofisticado”, el que llegará al mundo real en una peligrosa misión para marcar “el primer encuentro de la humanidad con seres de IA”.

La tercera película de la franquicia "Tron: Ares" estará protagonizada por Jared Leto. (Créditos: Disney+)

La dirección está a cargo de Joachim Rønning, un cineasta con experiencia en proyectos de gran presupuesto del estudio como Maléfica: dueña del mal y Piratas del caribe: la venganza de Salazar. “Estoy emocionado de ser parte de la saga y llevar esta nueva película a los fans de todo el mundo. Tron: Ares se basa en el legado del diseño, la tecnología y la narración de vanguardia [del largometraje original]. Ahora más que nunca, parece el momento adecuado para regresar a la red”, dijo en el comunicado de prensa.

El reparto confirmado cuenta con la participación de Greta Lee (Vidas pasadas), Evan Peters (Dahmer), Hasan Minhaj (The Daily Show), Cameron Monaghan (Shameless), Gillian Anderson (The Crown) Jodie Turner-Smith y Arturo Castro. La anterior entrega, Tron: Legacy, contó con la participación de Cillian Murphy, y algunos medios comentan que podría regresar con el rol de villano principal. En una entrevista con MTV el actor de Oppenheimer mencionó: “Soy un gran fan de la original, y me preguntaron si quería estar en la [segunda] secuela, a lo que contesté ‘Absolutamente. Cualquier cosa que quieran’”. Sin embargo, sentenció que, de momento, su inclusión en la tercera parte “son solo rumores”.

"Tron: el legado" contó con la participación de Cillian Murphy. (Créditos: Disney+)

El propio Jared Leto se incluye en los créditos de producción junto a Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Emma Ludbrook y el director del primer Tron, Steven Lisberger. Russell Allen es productor ejecutivo. El desarrolló inició oficialmente en enero en Vancouver y su fecha estreno está prevista para 2025.

La película que predijo la inteligencia artificial

Tron de 1982 se centra Kevin Flynn (Jeff Bridges), un joven programador que es digitalmente transportado al interior de un software de computadora donde las aplicaciones toman formas de humanos y residen en un ciberespacio conocido como el Grid. Flynn se encuentra atrapado en este mundo donde los programas son sometidos a crueles juegos por parte del tiránico Programa de Control Maestro (MCP). Aliándose con aliados como Tron, un guerrero de seguridad, Flynn emprende una odisea para derrotar al MCP y regresar al mundo real, explorando temas de libertad, identidad y el conflicto humano-tecnológico.

La secuela Tron: Legacy se ambienta décadas después, centrándose en Sam Flynn (Garrett Hedlund), el hijo de Kevin, que investiga la desaparición de su padre y termina siendo absorbido al mismo mundo digital. Sam descubre que Kevin estuvo atrapado en el Grid por años, enfrentándose a un régimen despótico liderado por Clu, una versión digital de Kevin creada para perfeccionar el Grid; pero que se ha rebelado contra su creador. Sam, recibe la ayuda de una guerrera llamada Quorra y el propio Kevin, para enfrentar una misión que detenga a la tiranía y encontrar una salida del mundo digital.

¿Cuándo va a salir “Tron 3″?

La realización de una tercera película de Tron ha sido un proceso largo y complicado desde su planificación, hace más de una década. A lo largo de los años, enfrentó cambios en el equipo de escritura y, en 2015, Disney puso un alto, dejando en suspenso el regreso de Garrett Hedlund y Olivia Wilde al elenco. Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) estaba asignado como director en ese momento. Sin embargo, la producción se reactivó en 2017. Aunque se había planeado comenzar el rodaje en agosto de 2023, este se retrasó debido a la huelga de escritores y actores en Hollywood del año pasado.

Con los obstáculos superados, la fecha de estreno de Tron: Ares está fijada para el 19 de diciembre de 2025. A la espera de más noticias, puedes revivir las dos entregas previas del universo de ciencia ficción en Disney+.