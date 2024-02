Netflix anuncia otro live-action: el director de “Estación Zombie” y “Rumbo al infierno” adapta un popular anime

Yeon Sang-ho promete un viaje lleno de suspenso, horror y reflexiones. (Créditos: Netflix)

No fue suficiente con Avatar: la leyenda de Aang. La aclamada serie manga Parasyte, creada por Hitoshi Iwaaki, que ha vendido más de 25 millones de copias en diversas regiones y países, es reimaginada en Parasyte: los grises (Parasyte: The Grey), una adaptación live-action de Netflix que trae consigo una trama y personajes renovados, situada esta vez en Corea del Sur.

Te puede interesar: Gokú se apodera de Prime Video: más de 100 capítulos de “Dragon Ball Z” y 20 películas ya están disponibles

Bajo la dirección de Yeon Sang-ho, conocido por su influencia en el fenómeno mundial de los K-zombies y por proyectos destacados como Estación Zombie (Train to Busan), Rumbo al infierno (Hellbound), entre otros, este nuevo proyecto se estrenará oficialmente el próximo 5 de abril de 2024. El propio Sang-ho y Ryu Yong-jae colaboran en el guion, prometiendo una narrativa fresca pero respetuosa con el espíritu original de la famosa obra manga.

Koo Kyo‑hwan interpreta a Seol Kang‑woo, que se dedica a rastrear parásitos en busca de su hermana desaparecida. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata “Parasyte: los grises”?

Con la intensión de ampliar y diversificar el universo de la obra de Iwaaki, esta vez la serie toma lugar en una Surcorea contemporánea, donde la incursión de formas de vida parasitarias plantea una amenaza sigilosa que altera la sociedad. Estos parásitos se infiltran entre los humanos y se apoderan de los cuerpos para sobrevivir mientras alteran sus comportamientos de maneras violentas y terroríficas. Así, los personajes centrales de esta historia, Su-in (Jeon So-nee), quien desarrolla una convivencia inesperada con uno de estos parásitos, y Kang-woo (Koo Kyo-hwan), se ven forzados a enfrentar varios dilemas morales a fin de sobrevivir a la invasión que amenaza con ponerle fin a la humanidad.

Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun y Koo Kyo-hwan son algunos de los rostros principales en "Parasyte: los grises". (Créditos: Netflix)

La serie se enfoca en la lucha contra esta invasión parasitaria a través de Team Grey, un grupo de personas dedicadas a erradicar la amenaza que representan estos seres. El cineasta Yeon Sang-ho, conocido por su habilidad para mezclar crítica social con géneros de acción y terror, promete llevar a la audiencia a un viaje lleno de suspenso, horror y reflexiones filosóficas sobre lo que significa en verdad ser humano en Parasyte.

El elenco y expectativas por el live-action

El elenco destacado incluye a Koo Kyo-hwan (D.P., Kingdom: Ashin del Norte, Boksoon debe morir, Escape from Mogadishu) en el papel de Kang-woo, un hombre determinado a luchar contra los parásitos en la búsqueda de su hermana desaparecida. Lee Jung-hyun (Limit, La decisión de partir, La noche de los muertos vivientes) interpreta a Jun-kyung, la líder resuelta de la fuerza de tarea anti-parásitos llamada Team Grey. Kwon Hae-hyo (D.P., Las inclemencias del amor y Estación zombie 2: Península) asume el rol de Chul-min, un detective veterano comprometido con la protección de Su-in, mientras que Kim In-kwon (La maldición: el despertar de los muertos, The Battle of Jangsari) encarna a Won-seok, el colega más joven de Chul-min.

La serie explora la lucha contra parásitos invasores en una Corea del Sur contemporánea. (Créditos: Netflix)

Se espera que Parasyte: The Grey cuente con un total de nueve o diez episodios, a emitirse hasta junio de 2024, según los planes de distribución de Netflix. Dicha selección de actores y la dirección de Yeon Sang-ho también genera una expectativa moderada por parte de la comunidad fanática de la obra original y del público ávido de nuevas experiencias de ciencia ficción y horror. Además, otras producciones live-action de la “N” roja como One Piece y Avatar: la leyenda de Aang, que han adaptado grandes títulos del anime.

Te puede interesar: La desaparición del submarino ARA San Juan se investiga en nueva serie documental de Netflix

Hitoshi Iwaaki, creador del manga original, manifestó su emoción ante la adaptación surcoreana al considerarla como una nueva historia. “Me emociona mucho que ésta sea una nueva historia; aunque soy el autor del manga original, también podría ser un miembro del público que experimenta emoción y asombro”, comentó Iwaaki. Asimismo, el Sang-ho, confesó que este proyecto significa la oportunidad de lograr uno de sus anhelos juveniles: “Cuando tenía 20 años, Parasyte era un clásico para los que nos apasionaba el manga y la animación. Tener la oportunidad de basarme en ello y crear algo nuevo no sólo es un gran honor, sino también un sueño hecho realidad desde mis años mozos”.

"Parasyte" ha vendido más de 25 millones de copias a nivel mundial. (Créditos: Netflix)

Parasyte: los grises tiene agendado su estreno mundial para el próximo 5 de abril a través de la plataforma de Netflix.