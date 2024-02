Basada en la obra maestra de Asimov, esta joya de ciencia ficción regresa con un ganador del Oscar

Épica serie inspirada en relatos de Isac Asimov regresará con una segunda parte en julio. El elenco es liderado por Lee Pace y Jared Harris (Apple TV Plus)

Poder, cultura, y el inevitable ciclo de auge y caída de las civilizaciones, son los temas que condensa Fundación (Foundation). La obra maestra de Isaac Asimov fue publicada originalmente como una serie de cuentos en revistas entre 1942 y 1950, narrando una historia que fusiona la ciencia ficción con teorías científicas y filosóficas complejas. La saga ganó el premio Hugo en 1966 a la “Mejor serie de todos los tiempos” y recientemente, Apple TV+ llevó la ficción a la pantalla chica, recibiendo elogios unánimes de la crítica durante su segunda temporada, con una calificación de 100% en Rotten Tomatoes.

La tercera temporada ya fue confirmada, y recientemente se dio a conocer que Troy Kotsur, el actor reconocido con un premio Oscar por su trabajo en CODA, se unirá al elenco en un rol destacado. La trama del programa sigue a Hari Seldon (Jared Harris), un matemático que busca reducir una “era oscura” de 30.000 años que destruiría al Imperio Galáctico. Al enfrentar la oposición del liderazgo gubernamental, será exiliado a Terminus, el planeta más distante del universo, desde donde implementará una fundación para preservar el conocimiento humano.

La serie basada en "Fundación" de Isac Asimov, regresará con una tercera temporada, que incluirá al actor ganador de un Oscar, Troy Kotsur. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

¿De qué trató la segunda temporada de “Fundación”?

La segunda entrega se contextualizó un siglo después del final de la historia original. Ahí, el linaje de los Cleon está en extinción, mientras que una reina planea una venganza con el Gobierno desde su núcleo. Hari, Gaal y Salvor llegan a una comunidad de psquícos de grandes habilidades que pueden alterar la psicohistoria. La Fundación es ahora un doctrina difundida por Iglesia de Seldon a todo el Confín Exterior, lo que llevará a una nueva crisis: la guerra contra el Imperio

Kotsur interpretará en la tercera parte a Preem Palver, el líder del planeta de psíquicos. A él lo acompañará los personajes centrales como Harris, Lee Pace, quien interpreta a Brother Day; Lou Llobell en el papel de Gaal Dornick y Leah Harvey interpretando a Salvor Hardin. Gran parte del elenco original está de vuelta, lo que incluye a Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann, Isabella Laughland, Kulvinder Ghir, Ella-Rae Smith, Holt McCallany, Rachel House, Nimrat Kaur, Ben Daniels, Dimitri Leonidas, así como el recién agregado Alexander Siddig.

"Fundación" es una aclamada saga épica que fusiona ciencia y filosofía, y ahora va por su tercera entrega. (Créditos: Apple TV)

La dirección a cargo de David S. Goyer (Blade, Batman inicia, El hombre de acero), junto al equipo de producción conformado por Jane Espenson, Leigh Dana Jackson, Roxann Dawson, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell y la propia hija del escritor Asimov, Robyn Asimov, aseguran que el título continúe siendo una adaptación fiel y creativa del célebre texto.

Sin embargo, el programa debe luchar por hacerse visible en un panorama saturado de propuestas de ciencia ficción. En este tiempo, las franquicias seriadas derivadas de Star Wars, El señor de los anillos, Lost in Space, o las nuevas sagas para la pantalla grande como Dune y Rebel Moon acapararon a la audiencia, dejando relegada a Fundación en términos de reproducciones. La apreciación de la crítica no es suficiente, y este es un desafío para la tercera temporada, que se espera reúna un mayor número de fanáticos.

"Fundación" está dirigida por David S. Goyer y pese a los aplausos de la crítica, se encuentra a una baja audiencia. (Créditos: Apple TV+)

¿Quién es Troy Kotsur?

Troy Kotsur ha sido reconocido con el Premio de la Academia a Mejor actor de reparto por su destacada interpretación de Frank, un pescador sordo y padre de una joven aspirante a cantante, en la película CODA (2021) de Sian Heder. Este galardón marcó un hito ya que se convirtió en el primer actor sordo masculino en recibir un Oscar. Además, también ha sido laureado con premios BAFTA, Critics’ Choice, Gotham, Independent Spirit y del Sindicato de Actores (SAG Awards).

Su carrera incluye roles en películas como Wild Prairie Rose y No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie, este último también dirigido por él. En televisión, destaco en The Mandalorian de Disney+, donde creó el lenguaje de señas tusken. También obtuvo participaciones en series como Curb Your Enthusiasm, CSI: NY y Scrubs, demostrando gran versatilidad.

Debido a la huelga de actores y guionistas de 2023, las grabaciones de Fundación fueron retrasadas, por lo que la fecha de estreno aún no se ha anunciado. Por el momento, puedes encontrar sus dos temporadas en el catálogo de Apple TV+.