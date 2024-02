Oscar 2024: la película que Francia envió en lugar de “Anatomía de una caída” y quedó olvidada

Una escritora alemana vive junto a su familia en los Alpes franceses. Pero cuando hallan el cadáver de su marido en su chalet, ella se convertirá en la principal sospechosa. ¿Suicidio o asesinato? (BF Distribution)

Los Oscar 2024 están cada vez más cerca y a estas alturas varias películas competidoras están sonando cada vez más fuerte. Así, no es raro que, en medio de la carrera hasta la noche de la gala, se repasen unas que otras curiosidades en cuando a las nominadas. Y una de ellas es el caso de Anatomía de una caída (Anatomy of a Fall), film protagonizado por Sandra Hüller y dirigido por Justine Triet, quienes ya han sido galardonadas en numerosas ceremonias por su brillante trabajo. Con ese importante precedente, sería lógico esperar que Francia eligiera este film para competir en la categoría de Mejor película internacional, pero la gran sorpresa es que no ha sido así. El país europeo eligió mandar otro título de menor popularidad que finalmente no alcanzó siquiera la nominación.

Se trata de A fuego lento (La Passion de Dodin Bouffant o The Taste of Things en inglés), film dirigido por Trần Anh Hùng y que cuenta con las actuaciones protagónicas de Juliette Binoche y Benoît Magimel. Si bien se ha llevado un par de reconocimientos internacionales, que incluyen el de Mejor director en el Festival de Cannes de 2023, la película francesa no conseguido la misma relevancia que Triet, especialmente después de haber quedado descartada con otros films como la finlandesa Hojas de otoño, la mexicana Tótem y la ucraniana 20 días en Mariupol, que no lograron entrar en la lista de nominados para representar a sus países en los Premios de la Academia.

La ausencia de "Anatomía de una caída" beneficia a "La sociedad de la nieve", pero no le deja fácil la competencia frente a títulos como "La zona de interés". (Créditos: Netflix)

¿De qué trata “A fuego lento”?

La película retrata un drama romántico histórico situado en 1885, que narra la historia entre una cocinera y un gourmet de alta sociedad. Basada en la novela de Marcel Rouff, La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet (El epicúreo apasionado) la película se adentra en el rico panorama culinario del siglo XIX, presentando una narrativa que combina amor, gastronomía y la búsqueda de la perfección culinaria. La producción se llevó a cabo en un castillo en Segré-en-Anjou Bleu, Maine y Loira, durante abril y mayo de 2022 y se destaca por su cuidada recreación de la época.

El largometraje recibió elogios por parte de la crítica especializada, con una aprobación en Rotten Tomatoes del 98%, basado en 156 reseñas, y un consenso del 70% por parte del público que la destaca por su dirección, actuaciones y meticulosa reconstrucción histórica. Asimismo, Metacritic le otorgó una puntuación de 85 sobre 100 y el portal de IMDb le colocó un promedio de 7,6/10. Por supuesto, no es para nada un título malo ni mucho menos una historia decepcionante, al menos desde los ojos críticos. Sin embargo, a los miembros de la Academia parece no haberles convencido lo suficiente como para listarla en la categoría de Mejor película internacional.

"A fuego lento" es un romance que está lleno de referencias a la cultura francesa. (Créditos: Gaumont Film Company)

¿Por qué “Anatomía de una caída” no fue seleccionada en los Oscar 2024?

La razón principal por la que Francia podría no haber seleccionado Anatomía de una caída para representar al país en los Oscar 2024, a pesar de ser una obra psicológicamente intensa y aclamada, reside en el hecho significativo de que aproximadamente el 50% de su diálogo es en inglés, producto de que la protagonista de la ficción, interpretada por la alemana Sandra Hüller, es extranjera y tiene limitaciones con el idioma. Esta circunstancia dificulta su idoneidad como representante de Francia, en vista de que no cumple cabalmente con la representación lingüística y cultural deseada.

En contraste, A fuego lento se perfila como una opción más adecuada al encarnar un romance profundamente arraigado en la tradición francesa. Y es que el film protagonizado por Juliette Binoche y Benoît Magimel, ambos actores franceses, ofrece un retrato nostálgico y fiel de la culinaria y costumbres nacionales del siglo XIX, algo que claramente se alinea con el objetivo de Francia por preservar y promover su identidad cultural en el ámbito internacional.

La decisión de no seleccionar a "Anatomía de una caída" como representante de Francia recayó en el Comité del Premio de Cine en Lengua Extranjera. (Créditos: Diamond Films)

El impacto de la ausencia de “Anatomía de una caída”

La decisión de no seleccionar Anatomía de una caída para representar a Francia en los Oscar ha desencadenado debates sobre la estrategia de las academias nacionales al elegir sus representantes. La obra de Justine Triet se alzó como ganadora de la Palma de Oro y el Mejor guion en los Globos de Oro y Premios BAFTA, ha sido reconocida como una de las obras más relevantes del año. Al optar por A fuego lento, Francia deja de lado una película que habría sido una fuerte competidora en los Oscar, pero esto también es una buena noticia para las demás competidoras, ya que despeja el camino para otros competidores que también se vienen comentando de cara a la premiación.

Entre las películas que más se han comentado como posibles ganadoras está La sociedad de la nieve, representante de España y que se ha vuelto la favorita de Latinoamérica. Asimismo, también compiten Sala de profesores (Alemania), Yo capitán (Italia) y Días perfectos (Japón), que, si bien no han tenido la misma popularidad a nivel global, tampoco merecen ser subestimadas. Sin embargo, la que podría dar la sorpresa es nada menos que La zona de interés, representante de Reino Unido que aborda de una manera original la historia de una familia en la Segunda Guerra Mundial. Y ya es bien sabido que a la Academia le gustan este tipo de historias, por lo que la producción de J.A Bayona no la tiene fácil incluso con la ausencia de Anatomía de una caída.

"La zona de interés" se llevó los galardones de Mejor película británica, Mejor película en lengua extranjera y Mejor sonido en los Premios BAFTA 2024. (Créditos: A24)

Podrás conocer a los ganadores del Oscar 2024 el próximo domingo 10 de marzo. Recuerda que antes de la gala ya puedes ver 23 películas nominadas en streaming.