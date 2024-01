“La sociedad de la nieve”, el retrato más fiel de la Tragedia de los Andes: ¿qué la hace tan real?

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024, llega a algunos cines en diciembre y a Netflix el 4 de enero. (Netflix)

El retrato de J.A. Bayona sobre la Tragedia de los Andes en La sociedad de la nieve (The Society of the Snow) ha emocionado a la audiencia, la crítica y hasta los mismos afectados de la vida real. La historia de los sobrevivientes uruguayos es impactante, reflexiva, escalofriante y definitivamente conmovedora. Tan solo hace unos días Netflix reveló el detrás de cámaras y testimonios como el de Carlitos Páez, donde se revela lo cuidadosa que fue la producción para retratar todo lo ocurrido. ¿Pero cuáles son esos detalles que hacen tan realista e inmersiva a la película?

El maquillaje acorde a los detalles médicos

Un estudiante de Medicina llamó la atención recientemente en redes sociales por revelar detalles médicos precisamente representados en la ficción, lo cual ha sido reconocido por el mismo Bayona en la plataforma X (antes Twitter). El joven compartió su perspectiva sobre el nivel de realismo médico mostrado en el film.

"La sociedad de la nieve" de Bayona fue preseleccionado en cuatro categorías de los premios Oscar 2024. (Créditos: Netflix)

Una de las cosas que resaltó fue la equimosis periorbitaria, conocida popularmente como “signo del mapache”, presente en el personaje de Nando Parrado, quien tras sufrir un TCE (traumatismo craneoencefálico) en el accidente aéreo, queda en coma. Según su observación, la representación de la equimosis es consistente con una fractura en la base del cráneo, causada por el desgarro de meninges y la consiguiente hemorragia.

Además, otro aspecto se refiere a la orina oscura de algunos personajes, sugiriendo que podría ser un indicio de rabdomiolisis, condición derivada del desgarramiento muscular y la liberación de mioglobina, o de la presencia de cuerpos cetónicos, que aparecen cuando el organismo comienza a consumir reservas de grasa en situaciones de inanición. La deshidratación, dadas las condiciones de supervivencia extrema en las que se encontraban los personajes, es otra posible explicación.

La perspectiva médica en las redes destaca la autenticidad de la nueva película de J.A. Bayona. (Créditos: Netflix)

El hilo de datos también abordó cómo la supervivencia de Parrado pudo haber sido favorecida accidentalmente por el frío extremo, al colocar su cabeza sobre el hielo, lo que posiblemente contribuyó a reducir la inflamación cerebral. De igual manera, revisó la presencia de las úlceras por presión, ilustrando su aparición en pacientes que están mucho tiempo en una misma posición, situación replicada en los personajes que permanecían en camillas improvisadas luego del accidente.

La gran diferencia entre “¡Viven!” y “La sociedad de la nieve”

La sociedad de la nieve destaca no solo por su realismo evidenciado en la correcta incorporación de conocimiento médico, sino también por su narrativa. Para destacarla, solo hace falta ver la película ¡Viven!, que sin desmerecer las actuaciones de Ethan Hawke y John Malkovich, no tiene el mismo nivel de emotividad que predomina en la versión de Netflix.

La adaptación "¡Viven!" ha sido por mucho tiempo como una de las adaptaciones de la tragedia más comentadas. (Créditos: Paramount Pictures)

En el film de J.A. Bayona, la perspectiva de Numa (Enzo Vogrincic) no solo simboliza el esfuerzo de aquellos que no sobrevivieron, sino que también funciona perfectamente para contar cómo se tomó cada decisión a fin de sobrevivir. El debate moral que se abre sobre si comerse o no los cadáveres, se aborda de manera bastante respetuosa, sin recurrir a la visceralidad innecesaria y evocando, en su lugar, a la incertidumbre.

Por lo demás, se pueden mencionar otros detalles sobre la tecnología, la construcción de sets, cameos de los sobrevivientes reales y más curiosidades que hacen de este film una obra verdaderamente fiel a la tragedia que conmocionó a Uruguay en 1972 y que pasó a convertirse en una de las historias de supervivencia más increíbles de la historia mundial.

Adéntrate en la verdadera historia de "La sociedad de la nieve" con el guionista y director Juan Antonio Bayona, los supervivientes del accidente aéreo y los familiares de los que no lograron volver a casa. (Netflix)

La sociedad de la nieve se estrenó en cines en diciembre de 2023 y llegó el 4 de enero de 2024 a Netflix. Actualmente, se encuentra como la número uno en el Top 10 de la plataforma de streaming.