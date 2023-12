“Masters of the Air”: todo lo que se sabe de la próxima serie de Apple TV+

Sigue a los hombres del "Bloody Hundredth" mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y se enfrentan a las gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el terror absoluto del combate llevado a cabo a 25.000 pies de altura. (Apple TV)

Un grupo de jóvenes formó la mayor armada aérea enviada por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como es inevitable en un contexto bélico, solo algunos de aquellos soldados lograron volver a casa. Entre la vida y la muerte, a miles de pies de altura, los aviadores fueron enviados “directo al territorio de Hitler” en misiones de bombardeo contra la Alemania Nazi. Luego de las famosas miniseries Hermanos de sangre y El Pacífico, el despliegue visual de Masters of the Air es tan intenso como el relato de supervivencia y patriotismo que lleva en su núcleo. La ficción llega a Apple TV+ en enero del 2024.

Batallas aéreas a gran escala y secuencias de acción otorgan realismo a la próxima apuesta de Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman, productores que amplían el cuadro sobre el conflicto que paralizó al mundo entre 1939 y 2945.

Esta división alcanzó varias misiones exitosas, pero también sufrieron bajas significativas entre las fuerzas estadounidenses. (Créditos: Apple TV+)

Entre el heroísmo y las secuelas de un entorno hostil

La serie de siete episodios se centra en el 100th Bomb Group de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta unidad conocida como “The Bloody Hundredth” se destacó por sus arriesgadas operaciones de bombardeo en condiciones extremas. La falta de oxígeno y el frío intenso añadían presiones físicas a la tensión que experimentaban los soldados en una de las campañas más críticas de la guerra.

No solo se relatarán las hazañas bélicas. Masters of the Air promete drama humano por el impacto psicológico y emocional de los eventos en sus protagonistas. “Algunos fueron derribados y capturados, otros heridos o asesinados. Algunos afortunado lograron volver a casa. A pesar de sus destinos individuales, todos pagaron un precio”, indica la sinopsis oficial.

La serie está basada en el libro "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi German" (Créditos: Apple TV+)

Elenco estelar

El reparto une a notables talentos de Hollywood liderados por Austin Butler (Elvis), quien interpreta al Mayor Gale Cleven, y Barry Keoghan (Dunkerque), en el papel de Lt. Curtis Biddick. Ambos actores encarnan a dos pilotos reales del 100th Bombardment Group. Completan el reparto Callum Turner (Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald), David Shields (The Crown), Ncuti Gatwa (Sex Education), Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross y Branden Cook, entre otros.

El grupo se formó oficialmente el 14 de noviembre de 1942, con 37 tripulaciones de diez hombres cada una. (Créditos: Apple Tv+)

Viaje al pasado

Utilizando tecnologías de vanguardia, la serie combina recreaciones detalladas de las cabinas de los bombarderos B-17 y P-51 con CGI de última generación. Este enfoque híbrido permite una representación más realista del aeroplano usado en la época y del carácter visceral de las batallas aéreas. Las réplicas fueron vistas a la distancia en un set preparado en Abingdon, el cual remonta al observador a los cobertizos militares de los años 40.

Masters of the Air tiene su estreno programado para el 26 de enero del 2024 en Apple TV+. Esta se lanzará con dos episodios iniciales, seguidos de nuevos capítulos cada viernes hasta el 15 de marzo de 2024. Este es un título imperdible para los aficionados a la historia bélica con el sello de calidad de Tom Hanks y Steven Spielberg.