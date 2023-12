Adiós a los clichés musicales: la comedia que honra el teatro juvenil más allá de “High School Musical” y “Glee”

De cortometraje a película, "Ensayo general" gana premio en Sundance y captura corazones con su visión auténtica del teatro. (Créditos: Star+)

Situada en un campamento de teatro en decadencia al norte de Nueva York, Ensayo general (Theater Camp) narra la historia de dos instructores de teatro, Amos y Rebecca-Diane, interpretados respectivamente por el ganador del Premio Tony Ben Platt y Molly Gordon, quienes junto con el resto del personal y los estudiantes, luchan por salvar su querido campamento de verano. Hace unos días, el título llegó a Star+ después de proyectarse este año en cines de Estados Unidos y haber ganado notoriedad en el Festival de Sundance 2023.

Dirigida por Gordon en colaboración con Nick Lieberman, y escrita junto a Noah Galvin, la producción se presentó originalmente como un cortometraje en 2020. Tras ser convertida en largometraje, obtuvo el U.S. Dramatic Special Jury Award: Ensemble en el mencionado festival. En el reparto también figuran Amy Sedaris (BoJack Horseman), Jimmy Tatro, Patti Harrison, Nathan Lee Graham, Ayo Edebiri (El oso), Owen Thiele y Caroline Aaron.

Ben Platt y Molly Gordon llevan la pasión del teatro juvenil a la pantalla grande con su última comedia. (Créditos: Star+)

Una historia alejada de los clichés

El film representa una revalorización de la experiencia teatral juvenil, marcando una diferencia notable con obras anteriores como High School Musical y series como Glee, que a menudo caricaturizaban a los chicos del teatro con rasgos estereotípicos. Por el contrario, este título celebra la diversidad y el sentido de comunidad inherente al mundo sobre las tablas, reconocido como un espacio seguro para la expresión personal y creativa, especialmente para miembros de la comunidad LGBTQ+.

La actriz Molly Gordon (Shiva Baby) y el actor Ben Platt (The Politician) mantienen una amistad desde la infancia a pesar de un fallido romance en sus años más jóvenes, el cual no impidió que ambos se convirtieran en los protagonistas de este homenaje a la experiencia teatral. En una entrevista para el podcast Just for Variety, Platt y su prometido y co-estrella Galvin relatan cómo la filmación de Ensayo general se vio influenciada por su amor por el teatro juvenil y sus experiencias personales en ese ámbito, un factor que, según Galvin, fue crucial para abordar el proyecto con humor y autenticidad. La película, que también ha sido comparada con las obras de Christopher Guest, refleja el deseo de los creadores de recopilar un colectivo propio de amigos talentosos.

Jimmy Tatro y Ayo Edebiri, la estrella de "El oso", también integran el elenco de "Ensayo general", un film con percepción inclusiva y realista del teatro como espacio de aceptación. (Créditos: Star+)

“También parte de la razón por la que queríamos hacer la película en primer lugar era tener un lugar donde reunir a nuestra comunidad de amigos divertidos y con talento, y darles un lugar donde jugar, y darles autonomía y crear este pequeño colectivo propio”. dijo Platt y Galvin agrega: “Éramos las personas adecuadas para el trabajo. Todos veníamos del mundo del teatro juvenil. Todos lo amamos tanto, y está tan cerca y es tan querido para nosotros, tanto que creo que éramos las personas adecuadas para ridiculizarlo también, y burlarnos de él”.

A partir del pasado del 6 de diciembre, Ensayo general puede verse en la plataforma Star+.