“The Boys” temporada 4: más violencia y política en su primer adelanto

Crece la expectativa por el retorno de The Boys con la revelación del teaser de la cuarta temporada, imágenes que anticipan una narrativa intensa y llena de acción. Los próximos episodios de la serie, producida por Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, serán estrenados en Prime Video en 2024. Tras el éxito del spin-off Gen V, los espectadores vuelven al universo de estos superhéroes nada benignos en una trama que entrecruza política y poder. El primer avance en video además introduce al actor Jeffrey Dean Morgan (Supernatural, The Walking Dead) en un papel aún no revelado.

El primer vistazo a la cuarta entrega llegó en el marco de la CCXP, la convención de comics más grande del mundo, que se realiza en Brasil. Pero además del clip, la compañía de streaming compartió la sinopsis oficial de los próximos capítulos.

Jeffrey Dean Morgan es uno de los rostros que se suman a la popular serie de superhéroes (Créditos: Prime Video)

“En la cuarta temporada, el mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman (Claudia Doumit) está más cerca que nunca del Despacho Oval y bajo el musculoso pulgar de Homelander (Antony Starr), que está consolidando su poder. Butcher (Karl Urban), con sólo unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca, así como su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con mucho en juego, tendrán que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde”, refiere la premisa del show.

Entre los rostros nuevos para este tramo del relato figura Susan Heyward (Orange is the New Black) como Sister Sage y Valorie Curry (The Lost Symbol) como Firecracker, dos nuevos supes que no aparecen en los cómics.

Nota en desarrollo...