El universo literario de Charles Dickens inspira una intrigante serie con un actor de “Juego de tronos”

Conocido en el pasado como el príncipe de los ladrones, un cirujano de la Australia de 1850 es tentado por sus instintos delictivos que amenazan con finiquitar su reputación profesional. (Créditos: Star )

Jack Dawkins, conocido en los bajos fondos como “El Pilastre”, es un destacado personaje de la novela Oliver Twist de Charles Dickens. Con su atuendo tan harapiento como extravagante, impresiona al joven protagonista y lo conduce al oscuro submundo del crimen, donde es reconocido como un hábil carterista. Gracias a su carisma e ingenio, reina en las calles del Londres victoriano durante una extensa temporada, hasta que es capturado y llevado a una prisión de Australia. ¿Qué pasó después? Nunca se supo, ya que su figura fue construida como una moraleja, marcando el final sombrío que espera a quienes siguen sus pasos. Sin embargo, Star+ retoma su historia para darle una segunda oportunidad, esta vez durante su adultez, transformado en un exitoso cirujano en El maestro de la evasión (The Artful Dodger).

La nueva serie sitúa a Dawkins, interpretado por Thomas Brodie-Sangster (Juego de tronos, Gambito de dama), en la colonia de Port Victory en el Down Under de 1850. Aquí, el ex ladrón enfrenta a un pasado que lo acecha y la tentación de volver a sus viejas andanzas. A pesar de su transformación en médico, se ve inmerso en una compleja red de atracos y cirugías de vida o muerte, donde el crimen y la medicina terminan entrelazándose.

"El maestro de la evasión" presenta a un Jack Dawkins que aprovechó su habilidad con las manos como carterista para forjarse una carrera como cirujano. (Créditos: Star+)

En esta etapa, volverá a cruzarse con Fagin (David Thewlis), su antiguo mentor y figura paterna en el mundo del hampa, y Lady Belle Fox, (Maia Mitchell), una mujer decidida a romper barreras como la primera cirujana de la colonia. La relación entre ambos conduce a un romance que replanteará su objetivo de vida.

El espectáculo del salvajismo

Los episodios se aleja del tono lúgubre de las recientes adaptaciones del autor inglés, como Dickensian (2015) o A Christmas Carol (2019), para incorporar una banda sonora con rock australiano y una ambientación vibrante y colorida, ofreciendo una mirada excéntrica al siglo XIX. El mayor ejemplo de ello es la representación de las operaciones públicas, las cuales son realizadas en una pantomima donde convergen vísceras y violencia para entretener al público.

La relación entre Dawkins y Lady Belle Fox es central en la trama, explorando dinámicas de poder y romance en un contexto histórico.

El reparto también incluye a Damon Herriman, Tim Minchin, Miranda Tapsell, Susie Porter, Damien Garvey, Kym Gyngell, Vivienne Awosoga y Albert Latailakepa, entre otros. El título, creado por James McNamara, David Maher y David Taylor, es una producción de Beach Road Pictures y Curio Pictures de Sony Pictures Television.

Con sus ocho episodios completos, El maestro de la evasión acaba de ingresar al catálogo de Star+.