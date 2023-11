La última película de Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt vuelve a streaming: ¿dónde verla?

La película dirigida por Quentin Tarantino se estrenó en 2019 y recientemente ha marcado su regreso a streaming.

La película más personal de Quentin Tarantino, emblema de la nostalgia cultural hacia la era del cine clásico, Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), acaba de incluirse en la plataforma de Paramount+. El elenco, desde aquellos que aparecen en un breve cameo de segundos hasta los protagonistas, son verdaderas joyas de la industria del entretenimiento, entre los que se pueden nombrar a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Austin Butler, Sydney Sweeney, y otros tantos que incluso no lograron ingresar en los créditos finales del film.

Ambientada en 1969, la trama ofrece una mirada en transición, marcada por el declive de la era dorada de Hollywood y el auge de una nueva ola cinematográfica. En el centro de la historia se encuentra Rick Dalton (DiCaprio), un actor de westerns cuya carrera languidece, y su inseparable doble de acción y amigo Cliff Booth (Pitt). Juntos, enfrentan los retos de un panorama cambiante, mientras que a su alrededor, eventos históricos como los asesinatos de sus amigos a manos de la familia Manson se desenvuelven.

Durante su estreno en cines, la película recaudó globalmente 344 millones de dólares, recibiendo una visión general positiva de los críticos​​. (Créditos: Paramount+)

El largometraje se enriquece con la presencia de Sharon Tate (Robbie), quien vive al lado de Rick y simboliza el glamour y la tragedia de dicho periodo. El guion se caracteriza por su mezcla única de realidad y ficción, una marca distintiva de Tarantino. La producción profundiza en la cultura pop de la época, desde la música hasta la moda, recreando meticulosamente la atmósfera. Este detalle histórico se combina con la típica violencia estilizada y los diálogos ingeniosos del director.

Amada y odiada

Sin embargo, no todo fue elogios para la película en su momento. La representación de ciertos personajes femeninos y grupos racializados, incluida una controvertida parodia hacia el ya fallecido Bruce Lee, generaron comentarios negativos durante su estreno en 2019. A pesar de todo, el título logró una notable acogida de la crítica y taquilla, manteniendo actualmente una calificación 85 por ciento en Rotten Tomatoes.

"Había una vez en Hollywood" obtuvo diez nominaciones a los Premios Oscar y ganó en las categorías de Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y Mejor Diseño de Producción. (Créditos: Paramount+)

Con su llegada a Paramount+ el pasado 23 de noviembre, Había una vez en Hollywood es un reflejo de los cambios culturales y reflexión sobre el poder de la narrativa en el cine y su impacto en la sociedad.