“Cacería en Venecia”: mira el tráiler de la próxima aventura de Hércules Poirot en el cine

Descubre la tercera película del detective Hércules Poirot donde el terror se apodera de Venecia. (20th Century Studios)

Hércules Poirot, el famoso detective de Agatha Christie, regresa a la pantalla grande, esta vez en la romántica Venecia. Pero no todo es romance, pues el misterio se entrelaza con lo sobrenatural en Cacería en Venecia (A Haunting in Venice), dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh. 20th Century Studios lanzó el primer tráiler y adelanta un poco más acerca de esta adaptación.

Christie es, sin lugar a dudas, la reina del misterio. Sus novelas han sido adaptadas innumerables veces, convirtiéndolas en clásicos del cine y la televisión. Y cuando Branagh tomó las riendas de Asesinato en el expreso de Oriente en 2017, su visión revitalizó la saga con un elenco estelar, incluyendo a Johnny Depp y Penélope Cruz.

El sobrenatural se entrelaza con el misterio en la última entrega de Poirot. (20th Century Studios)

Luego, en 2022, llegó Muerte en el Nilo. A pesar de algunos contratiempos relacionados con la pandemia, la película fue bien recibida por la crítica, superando incluso a su predecesora. Con un elenco impresionante con nombres como Gal Gadot y Armie Hammer, la secuela se estableció firmemente en el gusto del público.

Ahora con el lanzamiento del tráiler de Cacería en Venecia, se vislumbra una innovadora dirección para la saga. El largometraje se aparta de sus antecesores, sumergiendo a Poirot en una trama con tintes de thriller sobrenatural. Ubicada en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a un Poirot en exilio, retirado del mundo del crimen. Sin embargo, una sesión de espiritismo en un palacio veneciano le regresa al juego, enfrentándolo no sólo con un asesinato, sino también con la presencia de entidades sobrenaturales.

Un Poirot retirado, un palacio veneciano, y un misterio por resolver. (20th Century Fox)

Aunque basada en la novela Las manzanas, esta adaptación se desvía de la trama original, presentando a Poirot como protagonista en lugar de un personaje secundario. La elección es audaz, pero podría ser exactamente lo que la saga necesita para mantenerse fresca y atractiva.

El misterioso mundo de este relato no sólo está cargado de suspenso y sobrenaturales enigmas, sino que también cuenta con un elenco de actores que promete dejar una marca indeleble en la historia del cine. Entre ellos se encuentran Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (Only Murders in the Building), Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), Jude Hill, (Belfast), Kelly Reilly (Yellowstone), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kyle Allen (West Side Story), Camille Cottin (House of Gucci), Ali Khan (The School for Good and Evil) y Riccardo Scamarico (Quasi orfano), entre otros.

Detrás de cámaras, la producción cuenta con el regreso de Judy Hofflund en el papel de productora. Además, entre los productores ejecutivos se encuentran Louise Killin y James Prichard. A ellos se suman los reconocidos cineastas Ridley Scott, Simon Kinberg y Mark Gordon. El guion, que es una pieza clave para darle vida a esta adaptación, es obra de Michael Green.

Agatha Christie, la reina del misterio

Nacida en 1890 en Torquay, Inglaterra, Agatha Christie fue una prodigiosa novelista, célebre por sus intrincados misterios y thrillers detectivescos. A menudo denominada “la reina del crimen”, Christie creó personajes icónicos como Hércules Poirot y Miss Marple, quienes resolvían crímenes en tramas ingeniosamente tejidas. A lo largo de su carrera, publicó más de 66 novelas y 14 colecciones de cuentos. Su obra Diez negritos (Ten Little Niggers) es considerada la novela de misterio más vendida de todos los tiempos. Tras su fallecimiento en 1976, el legado literario de Christie sigue vivo, inspirando adaptaciones cinematográficas y televisivas en todo el mundo.

Venecia, la ciudad de los canales, y los misterios aguardan a Poirot. (20th Century Studios)

Con un elenco y equipo de producción tan sólido, Cacería en Venecia promete ser una de las películas más esperadas del año. Ahora sólo queda esperar su estreno para disfrutar de este thriller sobrenatural que nos llevará por los enigmáticos canales de esta ciudad. El 14 de septiembre lo sabremos.

