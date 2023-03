Oscar 2023: Las nominadas a mejor actriz principal

Ellas son las 5 candidatas a llevarse el premio como mejor actriz principal

En apenas unos días se celebrará la fiesta de premiación más importante del cine. Los preciados Oscar tomarán lugar el 12 de marzo en el clásico Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles. La ceremonia esta vez tendrá un conductor central y se eligió nuevamente para ese puesto a Jimmy Kimmel quien ya cumplió esta función en 2017 y 2018. Junto a él se sumarán varias estrellas que serán las encargadas de entregar las estatuillas y presentar premios, como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, Emily Blunt, Jennifer Connelly, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen entre otros. También se dio a conocer que el cantante Lenny Kravitz entonará una sentida canción durante el momento In Memorian donde se recuerdan a las personas vinculadas a la industria que fallecieron.

Este año las actrices que forman parte de las posibles candidatas, tienen a un nombre que viene pisando fuerte en todas las premiaciones hasta la fecha. Se trata de Cate Blanchett por su actuación en Tár. Así mismo el resto de las intérpretes que forman parte de este selecto grupo han manifestado estar muy halagadas por haber sido consideradas por la Academia. Estas son las 5 actrices que aspiran a llevarse la estatuilla dorada este domingo.

Esta combinación de fotografías muestra a las nominadas a mejor actriz de los Premios de la Academia, de izquierda a derecha, Cate Blanchett en "Tár", Ana de Armas en "Blonde", Andrea Riseborough en "To Leslie", Michelle Williams en "The Fabelmans" y Michelle Yeoh en "Everything Everywhere All at Once". (Focus Features/Netflix/Momentum Pictures/Universal/A24 vía AP)

Ana de Armas (Blonde)

La actriz de origen cubano fue la elegida para interpretar a la diva de Hollywood, Marilyn Monroe y así es que protagonizó el film de Netflix Blonde (Rubia su traducción al castellano). A pesar de que fue criticada porque se lo notaba el acento español, la Academia hizo oídos sordos y la incluyó en la categoría mejor actriz. Blonde, dirigida por Andrew Dominik, recorre la vida de Marilyn desde su infancia, pasando por el estrellato, los amores, la falta de su padre, la relación con el poder político y su adicción a los calmantes que la llevaron a la muerte. Ana de Armas logró darle vida a la mujer detrás del mito y realizó su interpretación de manera correcta

Ana de Armas nominada al Oscar como mejor actriz principal

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Interpreta a Evelyn en uno de los films que suena más fuerte para llevarse la estatuilla como mejor película. Se trata de Todo en todas las partes al mismo tiempo, que relata la historia de una mujer de mediana edad abrumada por lo que no pudo ser en su vida y por su realidad: una relación tensa con su hija adolescente, un marido que se quiere divorciar de ella, un negocio que se ve abrumado por las deudas y un padre que no hace más que presionarla con su sola presencia. Pero su capacidad para poder viajar a diferentes dimensiones y momentos de una vida que no tuvo, serán la clave para que encuentre su camino. Una actuación memorable de Yeoh que es una firme candidata. Puedes ver el film en cines y en la plataforma Prime Video.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), quien lucha por mantener su negocio a flote, comprobar sus impuestos a Deirdre Beaubeirdra (Jamie Lee Curtis), una despiadada auditora, y a mantener buenas relaciones con sus seres queridos. En su camino Evelyn descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombrante y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos.

Andrea Riseborough (To Leslie)

Su ingreso a esta categoría fue la más polémica de todas porque no había sido considerada para las demás premiaciones. Sin embargo, una campaña de sus propias colegas actrices (entre ellas Cate Blanchett y Kate Winslet) en redes sociales que elogiaron el trabajo de Andrea Risenborough generó de alguna manera que la academia la considerara y así fue cómo ingresó en este listado. Su interpretación por otra parte es increíble: una madre alcohólica que muestra una parte de Estados Unidos lejos del glamour de Hollywood. El film está inspirado en un caso real y relata la historia de una mujer del oeste de Texas que gana la lotería y la despilfarra inmediatamente. Años más tarde, se la muestra sola, abatida y sin un lugar a dónde ir. Aún sin plataforma para verla.

Años después de ganar la lotería, una madre soltera vive aferrada al alcohol. Sin ningún lugar adonde ir, se ve obligada a volver a casa y enfrentarse a su pasado.

Michelle Williams (Los Fabelman)

La actriz vuelve a estar nominada como mejor actriz pero esta vez le da vida en pantalla a la madre de Steven Spielberg que contó parte de su infancia y juventud en este film llamado The Fabelman. A pesar de que tiene varias recreaciones y no termina siendo un relato real de su vida, este título termina siendo un homenaje a sus propios padres. Williams vuelve a demostrar la capacidad actoral para asumir todos los roles que se le presentan y logra acá una gran interpretación. Puedes ver este film en cines.

Las películas son sueños que nunca se olvidan. Llega en exclusiva a los cines el 27 de enero.

Cate Blanchett (Tár)

La actriz australiana ganadora de dos premios Oscar va por su tercera estatuilla. Tiene casi todas las chances de llevarse el Oscar a su casa ya que viene ganando en todas las premiaciones anteriores. El film Tár, dirigido por Todd Field, la vuelve a tener como protagonista y como es habitual, volvió a deslumbrar al mundo con su interpretación. Blanchett interpreta a Lydia Tár, directora de una importante orquesta alemana, que no existió en la realidad. El film comienza mostrando a Tár en la cúspide de su carrera mientras prepara el lanzamiento de un libro. Pero también se encuentra en un momento muy importante de su vida: estará a cargo de la dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. Puedes ver Tár en cines.

TÁR, basada en el mundo internacional de la música clásica, se centra en Lydia Tár, ampliamente reconocida como una de las más grandes compositoras de orquesta y la primera mujer directora de una importante orquesta de música alemana.

