“Fauda”: las claves de su éxito en Netflix según uno de sus creadores

La serie se basa en las experiencias de Lior Raz cuando cumplió el servicio militar en la Unidad Duvdevan de las Fuerzas de Defensa de Israel. (Netflix)

La serie Fauda se ha convertido en un éxito global que incluso ha hecho que sus creadores tengan un nuevo proyecto con Netflix titulado Hit and Run, el cual se desarrolla en Estados Unidos. Esto no significa que la serie que dio inicio a todo esté en su recta final. De hecho la cuarta temporada que estrenó hace un par de semanas se ha convertido en un fenómeno a donde llega y se estrena, incluso a sitios tan diversos como la India.

En la cuarta temporada de Fauda (que significa caos en árabe), el agente encubierto israelí Doron Kabilio, el capitán Ayub, Eli y su equipo se embarcan en su misión más compleja y peligrosa. Se enfrentan a disturbios simultáneos en dos frentes: por parte de activistas de Hezbolá del Líbano y militantes palestinos de Cisjordania.

La cuarta temporada de "Fauda" estrenó el 20 de enero del 2023 y se traslada a Bruselas. (Netflix/ Yes Studios)

La trama se desarrolla en cuatro ciudades diferentes: Bruselas (Bélgica), que es considerada la capital del facto de la Unión Europea; Beirut (Líbano), donde tiene su sede el partido político y grupo militante de Hezbolá; Jenin (o Yenín), una ciudad palestina en el norte de Cisjordania y Ramla, una ciudad que tiene una de las tasas de criminalidad más altas de Israel.

El programa sigue a una unidad encubierta de las fuerzas especiales israelíes que opera en Cisjordania. Fauda , que es inmensamente popular en todo el mundo (siendo una producción en habla no inglesa), algo que ha asombrado tanto a Raz, que también interpreta al personaje central Doron, como a Issacharoff.

Lior Raz (también creador) y Rona-Lee Shim'on son los protagonistas de "Fauda". (Netflix)

Éxito inesperado

El creador del show Avi Issacharoff ha dicho que si bien las producciones que se realizan en su compañía siempre llevan una calidad mundial, nunca pensó que el alcance e impacto de Fauda los llevaría a asociarse con Netflix para futuros proyectos. Además de que les ha permitido desarrollar otras producciones con compañías de todas partes del mundo.

“Cuando Netflix compró el programa, empezamos a notar en las redes sociales que teníamos tantos seguidores en el mundo. Hay una necesidad, tal vez incluso hambre, de buen contenido en todo el mundo y no necesariamente tiene que estar en inglés. Puede estar en hebreo, puede estar en muchos idiomas diferentes. Creo que con Fauda logramos tocar los corazones de muchas personas en todo el mundo, incluso en la India”, dijo Issacharoff a Deadline.

En 2017 "The New York Times consideró a "Fauda" como una de las mejores series internacionales. (Netflix)

Cómo se inspiraron para hacer Fauda

Antes de codearse con actores internacionales, la conexión del creador y protagonista de Fauda, Lior Raz, con Hollywood era aún más simple: era el guardaespaldas de nada menos que la estrella de cine y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. Después de un servicio militar de súper combate que también aportó sus experiencias a la escritura de Fauda, Raz viajó a Estados Unidos para proteger a Schwarzenegger.

“Estuve algunos años en las fuerzas militares y eso me dio una gran experiencia, pero también me dio la idea de crear un show sobre estos grupos de élite y todo lo que ocurre detrás. Son historias de las que casi no se tocan en la televisión y nos pareció una gran idea. Usamos historias que nos cuentan, cosas que salen en las noticias, hablamos con exmilitares y con gente que lidia día a día con la realidad palestina”, explicó a Efe el protagonista.

"Fauda" lidera las listas de series más vistas en países árabes. (Netflix)

Fauda es la primera serie en hebreo y árabe que triunfa

Después de que numerosas adaptaciones en inglés de exitosos programas israelíes llegaron a grandes audiencias en todo el mundo, Fauda es el primer programa israelí en hebreo y árabe que realmente tiene éxito en el extranjero. Desde que Netflix lo adquirió, llegó a muchos millones de hogares en todo el mundo, elevando el perfil de la televisión de aquel país y allanando el camino para más programas de ese país aclamados internacionalmente.

“El idioma no es tan importante, lo importante es la historia y sobre todo que el nivel de producción sea muy alto, queremos que el público crea lo que estamos mostrando. Siempre hemos estados interesados en la calidad y la historia. El idioma es lo de menos cuando una historia te logra atrapar”, señaló Issacharoff.

Lior Raz en "Fauda", la serie que lo consagró como actor en todo el mundo. (Netflix)

Los actores, parte del éxito de Fauda

Muchas estrellas de Fauda son nombres familiares y veteranos en Israel. Marina Maximillian (Hila) e Idan Amedi (Sagi), por ejemplo, son cantantes famosos, mientras que Itzik Cohen (Capitán Ayoub) es un comediante que formó parte de la banda de drag más icónica del país. Shadi Mar’i (Walid) tiene una carrera cinematográfica y televisiva súper impresionante a sus espaldas, y Netta Garti (Gali) es una de las actrices e íconos de la moda más queridas de Israel.

“No hay duda de que Fauda fue el proyecto internacional más grande del que formé parte. Ha recibido mucha atención tanto en Israel como en el extranjero. Hay una especie de responsabilidad porque se ha convertido en un espectáculo de culto. Logró un gran éxito en Israel y en todo el mundo. Es simplemente increíble. Lior Raz recibe constantemente comentarios de los nombres más importantes del mundo en la industria, que miran y aman el show”, detalló Meirav Shirom.

Para su cuarta temporada la historia se traslada a Bruselas. (Netflix)

Fauda es súper popular en el mundo árabe

Desde hace un tiempo, se sabe que Fauda se ha convertido en una especie de placer culpable entre los espectadores del mundo árabe. Pero ahora que la cuarta temporada se lanzó, es oficial: Fauda llegó recientemente a los principales lugares de visualización en Netflix en todo el mundo árabe y musulmán.

Se ha convertido en el programa más visto de Netflix en el Líbano y los Emiratos Árabes Unidos, el segundo programa más visto en Qatar, el tercero en Jordania, el quinto en Turquía, el sexto en Marruecos y el octavo en Arabia Saudita. No está nada mal.

Se espera que haya una quinta temporada de la serie. (Netflix)

Puedes ver las cuatro temporadas de Fauda que se encuentran en Netflix.

