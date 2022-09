La historia de la música de “James Bond” resumida por primera vez en “El sonido de 007″, llegará a Prime Video

Documental sobre la música de la franquicia de James Bond.

El sonido de 007 (The Sound of 007) abre el telón de la extraordinaria historia de seis décadas de música de James Bond, llevando a los espectadores a un viaje desde el Dr. No de Sean Connery hasta la última salida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir.

De la mano de Ventureland y EON Productions, el relato no contado de 007 recorre la increíble historia de la música, con apasionantes sucesos reales detrás de las melodías y de las caras famosas que han grabado algunas de las bandas sonoras más queridas del cine.

Icónica imagen del agente 007. (Reuters)

“El personaje de James Bond no pasa mucho tiempo hablando de lo que hace o de cómo se siente. Por lo que la música siempre ha tenido que darte una idea de lo que sucede dentro de Bond. La adrenalina, la tensión, la alegría y la ansiedad entre otros sentimientos, puedes percibirlos cuando escuchas el tema bomba”; expresó Barbara Broccoli, productora, en el tráiler oficial.

Al respecto, una vez el compositor británico de música de cine y televisión, John Barry dijo que no era la melodía, sino la actitud. Y eso se convirtió en el estilo Bond.

Pierce Brosnan, Sean Connery y Daniel Craig, intérpretes de James Bond.

En cuanto a la creación del icónico tema, Monty Norman siempre será una estrella -falleció el 11 de julio de 2022-. Puesto que fue un compositor, músico y cantante británico que colaboró en los musicales del West End en las décadas de 1950 y 1960, pero siempre será mejor conocido por componer el tema de James Bond, que se escuchó por primera vez en la película de 1962, Dr. No.

El sonido de 007 es dirigido por el ganador del BIFA y nominado al BAFTA Mat Whitecross (The Kings, Supersonic, The Road to Guantánamo). El documental se estrenará en todo el mundo en el servicio de streaming de Amazon por motivo del 60º aniversario de la serie de películas de James Bond el 5 de octubre de 2022. En conclusión, el título repasará los míticos temas que han compuesto las famosas bandas sonoras de la saga.

El "Tema de James Bond" es el principal tema musical de las películas de James Bond y ha aparecido en todas las películas Bond de Eon Productions desde Dr. No, estrenada en 1962. (N.K. Studio)

Son 28 versiones de James Bond hasta el 2021, recordando que el capítulo inicial de la serie americana Clímax, titulado “Casino Royale” de 1954, fue la primera adaptación fílmica que se realizó con autorización del novelista inglés y creador de este característico personaje, dando como resultado al icónico Bond. Y, posteriormente se dio la primera producción titulada Agente 007 contra el Dr. No, en 1962, con Connery. La última de esta saga es Sin tiempo para morir (2021), con Daniel Craig interpretando a Bond.

Mientras llega su estreno, disfruta la saga completa de James Bond en Prime Video.

SEGUIR LEYENDO: