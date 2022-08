Christian Slater se une al elenco de la serie “Las crónicas de Spiderwick” de Disney+

"Las crónicas de Spiderwick" recaudó 162 millones de dólares. (Paramount Pictures)

En 2008 llegó a los cines de todo el mundo Las crónicas de Spiderwick, la cual fue bien recibida por la audiencia (recaudó 164 millones de dólares) y la crítica, pero tras el lanzamiento de este film, el público esperaba que hubiera secuelas de este universo basado en los libros infantiles escritos por Tony DiTerlizzi y Holly Black, pero eso no sucedió.

La razón detrás de esta decisión de no lanzar nuevas partes de una película exitosa, se debió a que los productores decidieron englobar los cinco libros de esta saga y juntarlos en una sola película. De este modo, en el largometraje protagonizada por Freddie Highmore y Sarah Bolger se cuenta la historia condensada de la obra literaria infantil.

En 2008 se lanzó una versión cinematográfica protagonizada por Freddie Highmore. (Paramount Pictures)

Ahora, 14 años después, Disney+ ha decidido tomar de nuevo estos textos infantiles y llevarlos al terreno del streaming en forma de serie televisiva, y en donde el villano de la primera temporada será Christian Slater.

Slater se meterá en la psique de Mulgarath (alter ego del Dr. Dorian Brauer), un villano que como todos los ogros: come personas, tiene un deseo insaciable de consumir objetos y lo que se le ponga en frente. A lo largo de la historia este personaje querrá los secretos que se encuentran en la Guía de campo del mundo natural de Arthur Spiderwick (familiar de los gemelos Grace), para un plan malévolo que satisfaga su hambre.

La nueva serie está basada en los libros infantiles escritos por Tony DiTerlizzi y Holly Black. (Simon & Schuster Books)

El actor le reveló a Looper que la razón detrás de aceptar este personaje en la nueva serie, se debe a que está interesado en dar vida a papeles más oscuros y considera que los villanos siempre tienen esa dosis de maldad que a él le gusta llevar a la pantalla.

“Definitivamente disfruto interpretar personajes que son más escandalosos. Creo que los encuentro terapéuticos. Mulgarath es definitivamente uno de los villanos más escandalosos que existen, sin reparos en robar, destruir o matar a otros para obtener lo que quiere o simplemente para sacarlos de su camino”, declaró Christian.

Christian Slater es el nuevo miembro de esta esperada serie fántástica. (Reuters)

En la gran pantalla fue Nick Nolte, quien interpretó el papel del ogro malvado y cambiaformas, Mulgarath. Según reveló Deadline, la participación de Slater se limitará a solo la primera temporada, misma que tiene planeado su estreno en el verano de 2023.

The Spiderwick Chronicles es una historia sombría sobre la mayoría de edad y que a lo largo de sus páginas también narra las historias de niños y familias que enfrentan problemas de salud mental, entre otros temas relevantes. Al salir de Nueva York y mudarse a Michigan, al hogar de sus antepasados, que se encuentra en ruinas, los hermanos gemelos Jared y Simon Grace, junto a su madre y su hermana Mallory, se encuentran en un mundo alternativo y fantástico.

Esta película se unió a la moda de los largometrajes basados en libros infantiles que inició "Harry Potter". (Paramount Pictures)

Kat Coiro dirigirá los dos primeros episodios de la serie, una historia moderna combinada con las aventuras fantásticas. Es producida por Paramount Television Studios y 20th Television. Aron Eli Coleite (Locke & Key) es el showrunner y productor ejecutivo de la mano de Coiro, Holly Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, DJ Goldberg y Julie Kane-Ritsch.

Por su parte, semanas antes la plataforma streaming anunció que Lyon Daniels (We Can Be Heroes) y Noah Cottrell (Gordita Chronicles) fueron elegidos como los jóvenes protagonistas.

Se espera que a diferencia de la película, la serie de Disney Plus presente un libro por temporada. (Disney Plus)

A Cottrell se le podrá ver en breve en la pantalla grande en la película de aventuras familiares Boys of Summer, mientras que Slater terminó recientemente Pussy Island, con Channing Tatum y Naomie Ackie.

Además este año realizó la comedia de acción Freelance junto a John Cena y fue el narrador del spin-off animado The Boys: Diabolical. Recientemente fue nominado a un Critics’ Choice Award por su papel en Dr. Death, proyecto original de Peacock.

