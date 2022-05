“The Undoing”, el thriller psicológico con Nicole Kidman que deberías ver en HBO Max

Grace y Jonathan Fraser forman un matrimonio ideal cuya vida da un giro de 180 grados, cuando la madre de un niño del colegio de su hijo aparece brutalmente asesinada la misma. (HBO)

The Undoing es una serie corta dentro del género de suspenso psicológico y misterio, originaria de los Estados Unidos. La ficción fue basada en la novela de 2014 You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, además de ser escrita y producida por David E. Kelley (responsable de éxitos televisivos como Ally McBeal y Big little lies), y dirigida por Susanne Bier (Bird Box). Sus protagonistas son Nicole Kidman y Hunt Grant (Un lugar llamado Notting Hill y El diario de Bridget Jones).

The Undoing se estrenó a finales de 2020 y fue la primera miniserie original de HBO en ganar audiencia constante semanal durante el transcurso de su temporada, resaltando que fue el programa estadounidense más grande que se lanzó en el Reino Unido, en Sky; superando la marca que anteriormente tenía Game of Thrones.

"The Undoing", serie de TV, thriller, intriga y drama. (HBO)

The Undoing es una ficción centrada en la vida de la psicóloga Grace ( Nicole Kidman ) y el médico Jonathan (Hugh Grant), quienes forman un “matrimonio perfecto” a las apariencias de su círculo social. Son padres de un joven llamado Henry (Noah Jupe) y son dos personas exitosas cada uno en sus carreras. Esta familia vista desde afuera parece marchar a la perfección en la ciudad Nueva York; además de ser adinerados y poderosos.

Sin embargo, la vida les da un vuelco de 180 grados cuando la madre de un niño del colegio de su hijo, aparece brutalmente asesinada la misma noche que el joven de la pareja desaparece.

Nicole Kidman y Hunt Grant, protagonistas de "The Undoing". (HBO)

En un diálogo con Teleshow de Infobae, Kidman manifestó que decidió integrarse al proyecto The Undoing porque le llamó la atención el estado psicológico de su personaje, además de las gamas de emociones y relaciones con su familia.

Por otro lado, Grant dijo que su acercamiento a esta historia fue primeramente porque la serie contó con Susanne Bier, a quien admiraba mucho y por David E. Kelly, que para él es el rey de la televisión estadounidense.

"The Undoing", miniserie estrenada en HBO el 25 de octubre de 2020. (HBO)

La miniserie fue aplaudida en varias premiaciones entre los años 2020 y 2021, dentro de ellos los Emmy, en los cuales Hunt Grant fue nominado a Mejor actor en miniserie, 2021; Globos de Oro (Mejor miniserie, 2020); Critics Choice Awards (Donald Sutherland, Mejor actor secundario, 2020); Sindicato de Productores PGA (nominada a Mejor miniserie de TV, 2020); Sindicato de Directores DGA (nominada a Mejor director de miniserie/Telefilm,2020); entre otros.

En general, la serie recibió críticas positivas y fue elogiada por especialistas reconocidos debido a las actuaciones particulares de Kidman y Grant. Así como también por la cinematografía y el diseño de producción.

