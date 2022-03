“La chica salvaje”: primer tráiler de la película que adapta la exitosa novela de Delia Owens.

Una mujer que se ha criado en los pantanos del sur profundo se convierte en sospechosa del asesinato de un hombre con el que tuvo una relación.

Producida por Reese Witherspoon y Lauren Neustadter, hoy Sony Pictures lanzó el primer trailer oficial de La chica salvaje, película que fue confirmada para los cines y con el protagónico de Daisy Edgar-Jones. El film está basado en la obra literaria de Delia Owens y contará con la participación de Taylor Swift en el soundtrack principal.

“Kya es una joven que fue abandonada por su familia y que se crió en las marismas del sur. Según este adelanto, la mujer se convertirá en la principal sospechosa del asesinato de un hombre con el que estuvo involucrada alguna vez”, describe la sinopsis oficial de la película. La misma está dirigida por Olivia Newman (First Match) y guion a cargo de Lucy Alibar, nominada al Oscar por Beasts of the Southern Wild.

Póster de de "La chica salvaje"

La novela de Delia Owens de 2018, “Where the Crawdads Sing”, aborda temas complejos como conflictos familiares, aislamiento, amor y traición y su historia se convirtió en un éxito. El marco es una ciudad costera ficticia y las marismas de Carolina del Norte y en el centro de la escena está Kya, alejada del resto del pueblo por una especie de mito que se construyó alrededor de su imagen. El libro fue elegido por la actriz Reese Witherspoon para realizar una adaptación cinematográfica.

Protagonizada por Daisy Edgar-Jones, la joven que se destacó por su trabajo en la serie Normal People, viene de protagonizar otra película con temas profundos como Fresh, disponible en Star Plus. En este caso va a protagonizar este drama con esa mirada tan melancólica como solo ella puede llevar adelante. La chica salvaje es un thriller policiaco en el que Kya debe luchar por sobrevivir cuando se encuentre a sí misma en medio de una investigación por asesinato y ella la principal sospechosa.

Reese Witherspoon presentando su producción de "La chica salvaje"

El tráiler también presenta otra novedad: el nuevo original de Taylor Swift, “Carolina”, una melodía que encaja bastante bien con el desarrollo de esta historia. La cantante publicó el adelanto en su cuenta de Instagram y escribió que quería “crear algo inquietante y etéreo que coincidiera con esta fascinante historia”.

Aunque no tiene fecha confirmada de estreno en América Latina, La chica salvaje se estrenaría en julio, cerca del estreno en Estados Unidos.

