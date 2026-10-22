Política

El PJ prepara una nueva cumbre de unidad para ajustar la postura por las PASO y el Presupuesto

El encuentro, similar al que tuvo lugar en agosto en el Hotel Emperador, sería en los próximos días. Distintas posturas respecto a si el Gobierno tiene los votos para suspender las Primarias

Cumbre peronista
Germán Martínez, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Gerardo Zamora y José Mayans
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Desde hace varias semanas que la cúpula del peronismo nacional intenta encontrar un día y una hora para reunirse nuevamente. Tal como lo hicieron en el Hotel Emperador, de la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de agosto pasado, en lo que fue una sorpresiva cumbre de unidad, catalogada así por concretarse en el medio de una interna interminable en el territorio bonaerense.

Los llamados telefónicos cruzados están activos todas las semanas con el fin de encontrar el acuerdo final para volver a juntarse todos alrededor de una mesa para hablar de dos temas centrales: el futuro de las PASO y el Presupuesto 2027. Dos temas que el Gobierno tiene en agenda y busca tratar antes de que culmine el año.

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La idea es que sean los mismos participantes del último encuentro. Es decir, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, como representantes de las tres vertientes mas voluminosas dentro del peronismo; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora; y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Ricardo Quintela y Maximo Kirchner
Ricardo Quintela y Maximo Kirchner se han reunido en más de una oportunidad para acercar posturas de cara al 2027

La postura para afrontar la discusión del Presupuesto es central porque el peronismo tiene que hacer converger una mirada uniforme respecto a las proyecciones económicas y los fondos públicos destinados. Cada gobernador tiene sus necesidades, su relación con la Casa Rosada y su influencia directa sobre las dos cámaras del Congreso. La intención es amalgamar esas posturas antes de que llegue el momento de tratar el proyecto en el recinto.

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Respecto a las PASO, la gran mayoría de los integrantes del grupo están a favor de conservarlas. Melella es el único que se ha manifestado en contra de sostenerlas. Hay cierto consenso sobre la idea de que el próximo candidato a presidente del peronismo debe tener la legitimidad de los votos. Más allá de las internas y los resquemores, entienden que el espacio político necesita fortalecer a un futuro candidato.

En las tribus justicialistas hay distintos poroteos respecto al número de senadores que van a acompañar la suspensión de las elecciones primarias. Muchos creen que el Gobierno no tiene los votos, motivo por el cual no puede avanzar en el recinto con la reforma política. Otros advierten que, más temprano que tarde, los libertarios van a conseguir el apoyo necesario y las PASO serán historia. No hay claridad absoluta. Tal vez, lo más preciso de todo, sea que su eliminación implicaría un gran problema para el conjunto del peronismo.

Sergio Massa y Axel Kicillof son dos de los dirigentes que forman parte del grupo reducido que se reunirá para definir una postura conjunta (REUTERS/Francisco Loureiro)
Sergio Massa y Axel Kicillof son dos de los dirigentes que forman parte del grupo reducido que se reunirá para definir una postura conjunta (REUTERS/Francisco Loureiro)

El foco no solo está puesto en el movimiento de los gobernadores, sino también del ex presidente Mauricio Macri, porque el PRO ya ha dado claras señales de que no está dispuesto a acompañar la eliminación o suspensión de las primarias. “Ni Macri ni Patricia Bullrich quieren sacarlas”, indicaron a Infobae cerca de uno de los gobernadores que están dentro de ese grupo chico del peronismo.

Si no hay PASO, la primer opción es tratar de organizar una interna justicialista. Sin embargo, la idea de armar una competencia partidaria o, tal vez, de la coalición, parece ser poco viable. Al menos, así lo creen varios de los dirigentes más importantes del peronismo. “¿Con qué plata? ¿Con qué control? ¿Con que logística?“, se preguntó un gobernador ante la posibilidad de que el espacio política deba afrontar el desafío de ponerse de acuerdo sin elecciones primarias de por medio.

La nueva cumbre justicialista no tiene una fecha definida. “Puede ser este jueves, el viernes o la semana que viene. Hay que ver si se pueden coordinar las agendas. Pero la voluntad está”, precisó a este medio otro de los nombres propios que están anotados en la selecta lista de invitados. Hasta ahora, la ausencia de algunos de los convocados fue postergando el encuentro.

Hasta aquí han existido muchas reuniones bilaterales entre actores de diferentes tribus. Todas con el objetivo de buscar acuerdos para encarar la etapa de definiciones. Más allá de las tensiones reinantes, existe la fuerza política la idea de que debe existir un piso de consenso para saber cómo discutir una síntesis cuando llegue el momento de discutir candidaturas.

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