El PJ Federal reactiva sus movimientos políticos en Chubut y manda un mensaje a la interna peronista

El último encuentro del PJ Federal fue en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos

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El PJ Federal vuelve a tomar protagonismo dentro de la discusión del peronismo nacional. Lo hará este viernes, en el centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando sus principales dirigentes encabecen un encuentro vinculado a la agenda industrial, energética, petrolera y científica, con foco en la situación de la región patagónica.

Hasta el sur viajarán Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, que se fusionarán con un grupo de dirigentes de las provincias del sur. El anfitrión será el diputado nacional Juan Pablo Luque, que es parte del armado federal y que trabaja en la organización del peronismo en su provincia, con la aspiración de ser candidato a gobernador el año que viene.

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“Este viernes nos encontramos para debatir el peronismo que necesitamos y construir, desde una mirada federal, una alternativa nacional de cara a 2027″, escribir en sus redes sociales el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, que unos pocos días atrás fue protagonista de un encontronazo con el Gobierno por el informe que reveló una pérdida millonaria del Banco Central respecto a un “error de cálculo” con el precio del oro.

En el encuentro estarán los intendentes Martín Pérez (Río Grande) y Pablo Grasso (Río Gallegos), ambos precandidatos a gobernadores del peronismo en Tierra del Fuego y Santa Cruz, respectivamente. Habrá una fuerte presencia de dirigentes de la región, ya que el objetivo de la conducción del espacio es poner el foco en temas vinculados al mundo del trabajo y la producción en esa zona geográfica de la Argentina.

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Juan Pablo Luque, Martín Pérez y Pablo Grasso, tres dirigentes del peronismo del interior y posibles candidatos a gobernador en sus provincias

La idea es volver a utilizar el lema “Peronismo debate”, como una marca registrada del camino que quiere seguir el espacio. Ese sector tiene la voluntad de discutir una agenda productiva por regiones y redactar un documento con propuestas concretas, tal como lo hicieron a mitad de año después del acto que realizaron en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde el foco estuvo puesto en el sector agropecuario.

Victoria Tolosa Paz puso en palabras la idea del encuentro en el sur durante una entrevista radial. “Vamos a estar en Comodoro Rivadavia con una agenda de discusión. ¿Qué discusión? La energía, la pesca, el hidrógeno verde y las energías renovables. ¿Cómo desarrollamos las cuencas maduras? Se fue YPF y el peronismo no debate cómo va a generar trabajo en esas cuencas maduras", sostuvo.

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En ese sentido, la legisladora bonaerense planteó: “Tenemos ocho mil despedidos en Comodoro, otro tanto en Santa Cruz, que dejó un tendal, yo no tengo registro de una cosa así. ¿El peronismo no va a debatir cómo va a generar trabajo en la Patagonia argentina? Nosotros queremos hacer esa apuesta”.

Los foros que se realizarán tendrán temas vinculados a la energía eólica, la pesca, el petróleo y la pérdida de empleo. Los dirigentes del espacio consideran que hay que diseñar “propuestas concretas” para la gente, mientras hay otros dirigentes del peronismo “que se viven peleando”. Apuestan a marcar esa diferencia sustancial entre un plan de acción determinado y con temas puntuales, y un debate profundo, y extenso, sobre los liderazgos y el poder, que se ha convertido en una discusión estéril.

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En agosto los principales integrantes del PJ Federal se reunieron con Hugo Passalaqua en Misiones

Esa idea la refleja, en forma permanente, Guillermo Michel, que es un dirigente muy cercano a Sergio Massa, y que está, al igual que sus compañeros en el PJ Federal, bien alejado del proyecto que impulsa Axel Kicillof en otro de los rincones del universo peronista. El diputado entrerriano es uno de los principales impulsores del armado federal y también uno de los dirigentes más críticos respecto al derrotero de las vertientes justicialistas en estos últimos años.

“El peronismo ha ido perdiendo la capacidad de interpretar el clima de época y a la gente. Perdió el pragmatismo y se dejó ganar por el dogmatismo. Perdió la capacidad de hablarle a la mayoría de la población. Le tiene que dejar de hablar únicamente a las minorías intensas. Si el peronismo quiere ganar, no puede pensar en sacar cinco puntos en Córdoba o perder provincias como Salta, Jujuy y Tucumán, que siempre fueron profundamente peronistas”, aseguró en una entrevista con U24 un puñado de días atrás.

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La mayoría de los dirigentes que integran el PJ Federal militan un corrimiento del foco bonaerense que tiene el peronismo, debido a la concentración de nombres propios de peso dentro de los márgenes del AMBA y a la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que se lleva puesta todas las discusiones del ámbito federal debido al nivel de importancia de sus protagonistas.

Victoria Tolosa Paz aseguró que el peronismo necesita plantear soluciones concretas al desempleo que hay en el sur del país (Maximiliano Luna)

Uno de los temas centrales a tratar este viernes tiene que ver con el crecimiento del desempleo en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, que alcanzó el 9,2%, un cambio muy drástico respecto al 2% que marcaba el Indec en el segundo trimestre del 2025. El promedio de la región patagónica se ubicó en el 6,3% y a nivel nacional en el 7,9%. Es decir, que el porcentaje promedio de desocupación de una de las principales ciudades de Chubut superó a la media regional y nacional. El desempleo en la provincias patagónicas será un tema importante en el debate.

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La intención del armado federal es poner en el eje de debate el programa económico, industrial y productivo del peronismo. Por eso, al final de los encuentros, editaron un documento con propuestas concretas para someter a discusión. Sus integrantes dicen, en público y en privado, que la fuerza política debe culminar cuanto antes con la interna bonaerense, porque lo único que genera esa pelea es alejar al peronismo de los problemas que tiene la gente en su vida diaria.

El primer acto del PJ Federal fue en Parque Norte, el 1 de mayo de este año, cuando el esquema político se presentó en sociedad

El viernes se hablará de la energía y los subsidios, un tema sensible dentro del peronismo, que generó una guerra interna durante el gobierno de Alberto Fernández. “Ni volver a los subsidios para todos, ni que la gente no pueda pagar las tarifas. Hay caminos intermedios”, precisó a Infobae uno de los armadores del encuentro. El contenido marca una diferencia más que evidente con la mirada más kirchnerista respecto a las tarifas.

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Esa es la línea de trabajo que quieren seguir durante lo que resta del semestre. Para fin de año están organizando un encuentro más grande, con mayor condimento político, y donde se empiece a mostrar una síntesis sobre el proceso de construcción y sus referentes. En el esquema federal saben que para subsistir en el tiempo deben aportar mayor claridad sobre detrás de que precandidato van a jugar o si tiene algún nombre propio específico que impulsen para competir.

En paralelo, y en forma subterránea, amplifican los vínculos con el peronismo que contiene el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo. En ese armado entienden que ambos gobernadores, al igual que Raúl Jalil, de Catamarca, deben ser parte de la coalición opositora en la antesala de la elección nacional.

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