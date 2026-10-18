La Libertad Avanza acelera el armado juvenil en el interior en medio de la disputa entre digitales y territoriales

Los dirigentes juveniles de La Libertad Avanza en un acto en CABA

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“Me moría por tener esto cuando tenía 20 años. Hoy es realidad que exista una juventud 100% liberal”, sostuvo el cineasta presidencial, Santiago Oria, en su cuenta de X con intención de destacar la tarea constructiva de los referentes juveniles de La Libertad Avanza. En los últimos días, los jóvenes libertarios trabajan en el armado de la juventud del partido en el interior del país y buscan consolidar una estructura militante de cara a las elecciones de 2027, en las que Javier Milei buscará la reelección.

El pasado viernes, los referentes Sharif Menem, Rocío Gómez e Iñaki Gutiérrez protagonizaron el primer Congreso de la juventud de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de la dirigente regional Pilar Ramírez. Bajo el lema “muchos frentes, un solo objetivo”, el espacio congregó a más de mil militantes en el Teatro Gran Rivadavia.

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El sábado, los mismos dirigentes juveniles viajaron algunos kilómetros e hicieron lo propio en la provincia de Mendoza, donde se mostraron con el diputado Luis Petri, pero también con el titular del sello mendocino, Facundo Correa Llano, dos de los que suenan para competir por la gobernación el próximo año.

Los encuentros funcionan como una preparación para el desafío electoral de 2027, cuando deberán militar por otros cuatro años de gestión libertaria. En Casa Rosada destacan la presencia de la militancia juvenil en los distintos distritos y remarcan que las actividades apuestan a fortalecer el trabajo de la juventud local. “No hay movilidad de otras provincias”, explicaron para intentar graficar la construcción en el interior.

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En la misma línea, destacan la conformación del frente universitario denominado Universitarios por la Libertad (UPL) y celebran su presencia a nivel nacional. Recientemente la agrupación, que trabaja para instalarse en las distintas casas de estudio, asumió la conducción del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) en Mendoza.

Sin embargo, lo llamativo de las convocatorias no es su alcance federal, sino que al menos la realizada en CABA no incluyó a los laderos del asesor presidencial Santiago Caputo, referenciados en la agrupación juvenil Las Fuerzas del Cielo, cuyos referentes aseguran no haber sido invitados.

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La juventud de La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza

En las filas celestiales revelaron que el presidente Javier Milei está al tanto de la omisión en las invitaciones y sostuvieron que son ellos quienes representan al sector. “Cuando Milei quiere mover de verdad o abordar los temas que a él le importan recurre a nosotros. Sabe quiénes son los que mueven de verdad”, se jactaron ante Infobae.

Frente al avance del armado juvenil del sello, en el Salón Martín Fierro advierten que el oficialismo no puede prescindir de los celestiales de cara a 2027 y remarcan que la militancia pierde compromiso cuando queda “afuera” de las iniciativas.

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“Las Fuerzas del Cielo surgieron para ordenarle la militancia a Javier Milei. No tenemos aspiraciones personales. Hacemos un acto nosotros, sin contratos ni promesas de cargo y metemos diez veces más gente porque poder es que la gente te quiera”, sorprendió ante este medio uno de los referentes, parafraseando al presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Desde el armado juvenil de La Libertad Avanza le bajaron el precio a los planteos y aseguraron que los congresos y actos tienen un objetivo político constructivo y formativo. “Es una discusión que está saldada. La idea de los actos es demostrarle a los jóvenes lo que tienen y lo que pueden hacer. Además, prepararnos para el año que viene en el que vamos a tener un rol fundamental”, expresó uno de los dirigentes.

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Acto de las Fuerzas del Cielo en la provincia de Santa Fe

La tensión entre las tribus libertarias responde a las distintas estrategias de construcción política. Aunque los objetivos son similares, los jóvenes debaten si es la virtualidad o la territorialidad el mecanismo más efectivo para crecer. Los caputistas sostienen que las redes sociales amplifican el alcance de la militancia, mientras que el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, optó por profundizar las formas tradicionales de construcción en el territorio.

En las filas libertarias aseguran que los encuentros buscan “ganar músculo político” y preparar a la militancia para la campaña electoral de 2027. Luego de haber celebrado eventos partidarios en 10 provincias, entre ellas Buenos Aires y Córdoba, figuran en agenda nuevas presencias para la semana que iniciará: los libertarios irán a Santa Cruz el próximo viernes y a Chubut el sábado.

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