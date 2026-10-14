"IVA 0, Tasa 0": el desafío de un intendente a Javier Milei

El intendente Santiago Passaglia desafió a Milei y Caputo con las tasas municipales

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Con un desafiante video, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, le propuso al presidente Javier Milei un toma y daca para reducir la presión fiscal en el municipio. Con la formula “IVA 0 – TASA 0”, condicionó la eliminación de una tasa municipal que se le cobra a los vecinos, a cambio de la quita del impuesto al valor agregado para las obras municipales.

El planteo llegó después de que Milei reclamara a los intendentes una baja de las tasas municipales durante el Coloquio de IDEA. Passaglia respondió al planteo con una publicación en redes sociales, junto a una carta formal dirigida al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

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En concreto, Passaglia sugirió como iniciativa lo siguiente: si el Gobierno nacional deja de cobrar IVA a los municipios por sus obras y servicios, eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, pymes e industrias. “Ministro, bajar los impuestos que cobra otro es fácil. Esta propuesta nos exige hacerlo a los dos”, señaló Passaglia en la carta.

El intendente, que integró en las últimas elecciones el espacio “Hechos”, también cuestionó la situación económica y sostuvo que la medida permitiría aliviar la carga tributaria sobre las empresas en un contexto de recesión que, según afirmó, el Gobierno nacional “no termina de aceptar”.

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Como ejemplo, el municipio expuso que una compra municipal de materiales por un millón de pesos para asfaltar una calle se le suman $210.000 de IVA. Ese monto se suma al costo de las obras y de otras contrataciones destinadas a servicios públicos.

El planteo formal surgió tras las declaraciones de Javier Milei en el Coloquio de IDEA y se envió mediante una carta al ministro Luis Caputo.

“Milei, a nuestros vecinos le molestan todas las tasas e impuestos: municipales, provinciales y nacionales. Por eso te propongo un trato: IVA cero, tasa cero. Tu gobierno deja de cobrarnos IVA a los municipios por el pavimento, la iluminación, la recolección de residuos y la lista sigue. Y nosotros, a cambio, eliminamos la tasa de seguridad e higiene a todos los comercios, pymes e industrias, sector que está atravesando un estado crítico, aunque usted no lo quiera reconocer”, expresó el jefe comunal, en el video compartido en redes sociales.

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La iniciativa prevé el uso de certificados fiscales electrónicos para cancelar el IVA sin desembolsar el monto en efectivo. Ese mecanismo permitiría compensar parte del costo que implicaría para el municipio eliminar la tasa local. Ahora bien, el esquema requeriría una ley nacional que habilite su aplicación y una reglamentación posterior. “San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso. Esperamos que la Nación también se comprometa”, concluyó Passaglia.

El proyecto contempla el uso de certificados fiscales electrónicos y requiere la aprobación de una ley nacional.

En los últimos años, el aumento de los distintos tipos de tasas locales que cobran los municipios bonaerenses para aumentar sus recursos. En ese marco, a partir de una ofensiva encabezada por La Libertad Avanza (LLA), los libertarios reclaman en los Concejos Deliberantes comenzar a reducir el peso que les imponen los estados municipales a los ciudadanos bonaerenses.

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Sin embargo, los gobiernos locales sufren la presión de las demandas locales, mientras caen su recaudación en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes perdieron recursos ante la caída de la coparticipación primaria (de Nación a la Provincia) y secundaria (del Ejecutivo provincia a los municipios), como parte del repliegue de la actividad económica en el distrito.

El municipio precisó que una compra de materiales por un millón de pesos incluye 210.000 pesos adicionales en concepto de IVA. (Facebook)

En ese marco, los hermanos Passaglia, que gobiernan San Nicolás desde hace años, buscan hacer equilibrio frente al peronismo y los libertarios, con un discurso propio. Para las elecciones de 2027, intentarán seguir ampliando la presencia de su espacio, Hechos.

El armado local irrumpió en la discusión política el año pasado, cuando el PRO selló su alianza con La Libertad Avanza. Los dirigentes nicoleños, hasta entonces cercanos al partido amarillo, rechazaron incorporarse a ese acuerdo y resolvieron conformar una fuerza propia.

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