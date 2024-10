“Hay un desembarco de Macri en el Gobierno: si le entregan negocios, él vota cualquier cosa”, disparó Lousteau

Video: Martín Lousteau apuntó contra Mauricio Macri

El senador Martín Lousteau aseguró que hay un proceso de desembarco de Mauricio Macri en el gobierno de Javier Milei. Esa idea se constató ayer, cuando el Presidente designó a María Tettamanti -una funcionaria promovida por el presidente del PRO- como reemplazante de Eduardo Chirillo en la secretaría de Energía. La decisión fue interpretada como un “pago” del oficialismo a Macri, cuyos legisladores votaron junto a la Libertad Avanza en dos debate sensibles para la Casa Rosada: jubilaciones y financiamiento universitario. La Unión Cívica Radical, partido presidido por Lousteau, fue uno de los espacios que votó en contra de los vetos presidenciales a la nueva ley de movilidad jubilatoria y a los cambios en el financiamiento universitario.

“Es algo obvio, está a la vista del público: a Macri si le entregan negocios o consigue lo que quiere, entonces está en contra de los jubilados y de las universidades. En cambio, si no le dan cosas, está a favor de los jubilados y de la educación”, analizó Lousteau, quien fue integrante de Cambiemos durante el mandato del PRO y ocupó la Embajada de Argentina en los Estados Unidos.

“No es la primera vez que Macri hace timbreos con jubilados y después les vota una ley en contra, recordemos el cambio de fórmula de 2017″, agregó en alusión a la recordada reforma previsional que provocó graves incidentes en las adyacencias del Congreso mientras la Cámara de Diputados discutía una norma que implicaba una fórmula de movilidad menos beneficiosa.

En otro tramo de un reportaje concedido al periodista Gustavo Sylvestre en radio 10, el senador insistió: “Hay un desembarco de Macri en el Gobierno; ellos hablan de transparencia y si le dan los negocios y los cargos que ellos quieren, son capaces de votar cualquier cosa, está expuesto, es pornográfico”.

Martín Lousteau

El debate por las universidades

Lousteau sostuvo que “todo es una gran hipocresía que esconde una decisión ideológica contra la universidad pública” y añadió “hay un presidente y un ministro de Economía que no recorren el país y que solo ven lo financiero y que no tienen ninguna preocupación por lo que le pasa a la economía real”.

”El gobierno no registra lo que significa la universidad pública para la sociedad argentina”, dijo el senador porteño y agregó: “Hay una euforia financiera al mismo tiempo que hay un ministro de Economía que pide a los empresarios que inviertan pero no hay estado de ánimo de invertir en la economía real porque el consumo no repunta”.

El presidente de la UCR explicó que “hay un ministro de Economía que no se anima a ir al Congreso pero insulta desde Twitter”. ”El desarrollo se da cuando el Estado y el mercado funcionan en tándem, no existe el mercado solo y si no se pueden conjugar los dos, no hay desarrollo”, concluyó el senador radical.