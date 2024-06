Otra polémica en Neuquén: izaron la bandera mapuche en la Universidad Nacional del Comahue

Ocurrió en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén

A la polémica instalada por la presentación de la bandera mapuche en más de 80 establecimientos educativos de Río Negro y Neuquén durante el acto de promesa a la Bandera Nacional, se sumó un nuevo episodio, con el izamiento del emblema de Pueblos Originarios en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén. Esta vez la actividad estuvo a cargo de dos cátedras de la casa de estudios, que promovieron el izamiento frente al edificio central de la universidad en la provincia petrolera.

La presentación de la wenufoye, tal como se conoce al emblema mapuche, es cada vez más recurrente en la Universidad Nacional. Durante el transcurso de 2023 se realizó un acto similar en el patio del Centro Regional Universitario de Bariloche, perteneciente a la misma universidad, que generó múltiples reacciones de rechazo. El diputado nacional Miguel Pichetto fue uno de los que, el año pasado, cuestionó la ceremonia y la calificó de flagrante acto de provocación al territorio nacional. “Repudio fuertemente las acciones de la Universidad Nacional del Comahue”, publicó y agregó: “Es una provocación a la soberanía de la Argentina”.

Luego del izamiento de este martes, hubo una jornada de capacitación en “mapuzugun”, como se identifica al idioma mapuche sobre la historia y los contenidos epistémicos de la bandera mapuche. Participaron del convite, además de las cátedras universitarias, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, quienes incluso estuvieron a cargo de la convocatoria.

En más de 80 establecimientos educativos de ambas provincias patagónicas, los alumnos de cuarto grado presentaron la bandera mapuche durante el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional. “Es cada vez más común que en los establecimientos educativos de las provincias, no sólo de aquellos ubicados en zonas rurales, se incluya la bandera mapuche”, dijeron a Infobae fuentes vinculadas al ámbito educativo.

La inclusión del emblema mapuche se realiza en el marco de la celebración del año nuevo mapuche, el wiñoy xipantu, el cual se extiende durante varias jornadas en las que se realizan distintas actividades. Se festeja en concordancia con el inicio del invierno. Las autoridades de la universidad se defienden de los cuestionamientos y avalan el izamiento de hoy como parte de la conformación de la “primera universidad intercultural del país”.

En los actos de nivel primario, no se jura a la bandera mapuche aunque la intención es equipararla con la insignia nacional. Buscando minimizar esto, Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Pueblo Mapuche en Río Negro, dijo que se trataba de una demostración de “interculturalidad”. “Tiene que ver con una cuestión identitaria, que está presente en la Constitución nacional”, agregó.

Carriqueo dijo que de este modo “se plantea que hay otras identidades que son innegables en el país, tal como lo establecen las leyes educativas nacionales y provinciales”. Sin embargo, la inclusión de la bandera mapuche en los actos patrios ha sido objeto de muchos cuestionamientos; entre otros argumentos, porque implica una “desvalorización de la insignia nacional”.

El rechazo

La legisladora rionegrina Martina Lacour elaboró un proyecto de comunicación para solicitar que se prohíba la celebración de cualquier acto de promesa a banderas distintas a la argentina. “La bandera nacional representa a todos y cada uno de los ciudadanos de un país y los une como Nación. Como símbolo visual, identifica al país y unifica a todos sus habitantes bajo un conjunto común de valores y de historia”, menciona la iniciativa, entre sus fundamentos.

Agrega que “es una afrenta a nuestra soberanía y a nuestro sentimiento patriótico, y conspira contra la unión nacional el que, recientemente se ha comenzado a realizar en algunas de nuestras escuelas una Promesa a la bandera Wenüfoye (mapuche) exactamente en la misma fecha en que se realiza la promesa a la bandera argentina”.

Izamiento de la bandera mapuche en una escuela

Para la parlamentaria la interculturalidad de un pueblo se demuestra y se ejerce mediante el respeto a los símbolos comunes a todos sus habitantes, donde cada cultura se enriquece a través del conocimiento y respeto a las demás culturas, pero continúan todas hermanadas. “Cualquier actividad que fomente la división o separación de las culturas, conspira contra la interculturalidad. Es indiscutible que la bandera argentina es nuestro símbolo común, por lo que no existe razón para que ningún habitante argentino en lugar de prometer lealtad a la misma, se pronuncie leal a otra bandera”, señaló.

Además mencionó que “estos niños que prometen lealtad a otra bandera, son los mismos niños que reciben educación laica y gratuita, disfrutan de la salud pública y de la seguridad que les brindan nuestras instituciones, según establece nuestra Constitución Nacional y demás legislación para todos los habitantes de nuestro país”.

Por eso sostiene que “no es comprensible que por un lado la interculturalidad les permita disfrutar de los beneficios de ser ciudadanos argentinos, pero por otro lado, rechacen lealtad a nuestra bandera y la prometan a otra, pero en el último caso, si no desearan participar de esta ceremonia, podrían no hacerlo ya que no están obligados a ello, lo cual no es justificativo alguno para que se desarrolle una ceremonia paralela honrando otra bandera, y mucho menos que esto sea impulsado desde el Estado y realizado en instituciones públicas que se financian a través de nuestro Tesoro”.