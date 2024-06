El oficialismo apura el tratamiento de la Ley Bases en Diputados: llamará a sesionar la próxima semana y mantiene negociaciones a contrarreloj

Diputados votan a mano alzada durante la sesión en la que se retomó el debate de la Ley Bases (Foto: EFE / Matías Martín Campaya)

Los bloques en la Cámara de Diputados empiezan a delinear el posicionamiento general para finalizar el debate de la Ley Bases y el paquete impositivo. Algunos enfrentan mayores inconvenientes que otros, pero todos tienen la mirada puesta en el Gobierno y los gobernadores a quienes se les pide una mayor voz pública respecto de lo que quiere cada uno.

Mientras tanto, el oficialismo tomó la decisión de avanzar rápidamente y decidió marcar una hoja de ruta con el fin de no dilatar más las conversaciones. El próximo martes buscará que se firmen los dictámenes de ambos proyectos de ley y llamará a sesionar el jueves 27 de junio. La idea es que el debate lleve toda la jornada y que el Gobierno logre comenzar el segundo semestre con ambos proyectos de ley aprobados.

Mientras tanto, se mantienen las conversaciones para terminar de definir cómo serán finalmente las leyes que tendrá el Gobierno. Hasta ayer se sucedieron varias reuniones entre el oficialismo y la oposición dialoguista y desde la Casa Rosada aseguraban que no hay compromisos que respetar con el Senado y solicitaban insistir con las privatizaciones, la restitución de Ganancias para la cuarta categoría y Bienes Personales

El problema que se presenta tiene varias puntas. El primero es que los diputados ahora quieren un mayor compromiso del Gobierno, en especial en lo que se refiere a los impuestos. “Si ellos quieren Ganancias y Bienes Personales, que salgan públicamente a decir que lo quieren. Lo mismo los mandatarios provinciales. Los senadores lo rechazaron y nosotros, que tenemos diputados que son competencia de sus gobernadores, tenemos que poner la cara”, explicaba un radical de peso.

En el bloque de Hacemos Coalición Federal dicen lo mismo, pero de los gobernadores. Esta es una posición que ya habían tomado en el debate anterior, cuando el diputado Miguel Ángel Pichetto había pedido que los jefes provinciales se involucraran más.

Rodrigo De Loredo (UCR) habla durante un debate en la Cámara Baja

Sin embargo, y más allá de las internas, las primeras previsiones indican que los legisladores de la Cámara Baja tomarían el texto de la Ley Bases como llegó del Senado y lo votarían sin modificaciones - el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) está dentro de este bloque de normas por ejemplo- y lo votarían sin modificaciones. En el caso del paquete impositivo, si volverían a plantear cambios.

Pero aunque hay cierto consenso respecto a esto, existen diferencias dentro de los bloques. En el caso de los radicales, lo que divide las aguas internamente son dos temas: privatizaciones y monotributo. Hay un sector que quiere insistir con volver a insertar en el listado al Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y RTA y eliminar el Monotributo Social. Hay otro, que parece el mayoritario, que entiende que hay que seguir por el camino que tomaron los senadores de boina blanca y que la baja de las empresas a privatizar había sido un acuerdo con los patagónicos de la UCR.

Sin embargo, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, les dijo a los diputados que no hay ningún tipo de acuerdo a respetar e insistió con volver al texto original. Esto genera varios problemas porque los senadores de la UCR aseguran que sí había un pacto. “Lo que se acordó en las conversaciones con Francos se hizo porque el jefe de Gabinete dijo que no iban a insistir con el texto original en Diputados. Si no cumple, será una muy mala señal para lo que viene y para contener a los sectores de la UCR que no quieren acompañar nada del Gobierno”, explicó a Infobae un radical de la Cámara Alta que le pide a sus correligionarios que no vuelvan a poner a estas empresas en la lista a privatizar.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, dialogan en el recinto durante un receso parlamentario

Algo diferente sucede con el Monotributo Social. El Senado lo reimpuso luego de la eliminación que hizo Diputados. En este caso, la mayoría de los radicales piensa que la mejor opción es volver a eliminarlo, salvo el grupo que responde a Facundo Manes, que busca mantener la decisión del Senado.

En este punto, la llave para mantenerlo puede ser que provenga del bloque de Hacemos Coalición Federal, ya que algunos de sus referentes estarían dispuesto a acompañar el posicionamiento de los “Manes”.

Las previsiones indican que el próximo martes los diputados firmarían los dictámenes que permitirían avanzar con la norma y llevarla al recinto. En ese contexto, se esperan más conversaciones con el Gobierno, ya que se mantiene el pedido de una mayor exposición de parte del Ejecutivo en los pedidos de Ganancias y Bienes Personales.