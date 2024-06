El Senado envió a Diputados los textos modificados de la Ley Bases y el paquete fiscal

El pleno del Senado durante el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal (Reuters)

El Senado envió en la tarde de este martes los textos modificados de la ley Bases y el paquete fiscal y la definición está ahora en manos de Diputados, que tendrá de decidir entre las versiones originales, los cambios o una mixtura. El objetivo del oficialismo es que el asunto sea finalizado la semana próxima, con las iniciativas sancionadas, la reglamentación del Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial.

Cómo fue la votación en particular de la ley Bases en el Senado

Antes de la definición, el peronista disidente Juan Carlos Romero propuso que la misma fuese por títulos y no por capítulos, lo que aceleró los resultados finales. Veamos las 10 -al final, fueron nueve- definiciones:

*Las declaraciones de emergencias en materias administrativa, económica, financiera y energética por un año, junto a las facultades delegadas, quedó igualada en 35 y volvió a desempatar la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

En esta votación, el radical Maximiliano Abad lo hizo en contra junto a Martín Lousteau. En tanto, su compañero de bancada Pablo Blanco viró su postura inicial y avaló el texto. Estuvieron ausentes los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano quienes, de esa manera, ayudaron al oficialismo.

*Después vino la reforma del Estado. Al inicio de la sesión, el presidente provisional de la Cámara alta y titular de la comisión de Legislación General -miembro informante-, Bartolomé Abdala, aseguró que se agregaban en la exclusión de influencias sobre estructura jurídica o reorganización a “aquellos organismos vinculados a la cultura”.

Además, “en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030″.

En tanto, se incorporó la “Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de la facultad de intervenir”. Seguido a ello, Abdala comentó la quita de Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino del anexo relacionado con la posibilidad de privatización.

La votación ocurrió de la misma manera que el título anterior y desempató Villarruel. Como el kirchnerismo lo hizo en contra, sólo salió con mayoría simple -y no con dos tercios- y Diputados podría insistir, con misma mayoría, la reactivación de la versión original. No parece ser la opción que quieren ahora en la Cámara baja.

*Para el título 3, de “Contratos y acuerdos transaccionales”, Abad y Lousteau se sumaron a los votos a favor y el registro quedó 37 a 33. Carambia y Gadano siguieron como los únicos dos ausentes.

Aquí fue importante la modificación explicada más temprano por Abdala, en cuanto a que “se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”.

El texto aclara: “En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley”.

*Más que curioso fue el capítulo sobre el empleo registrado. La primera votación quedó igualada en 35. Después, ante la necesidad que desempatara Villarruel, se repitió la compulsa y salió 37 a 35. Esto se dio porque Abad y Blanco rectificaron y lo hicieron por la afirmativa. Lousteau, que había reclamado cambios, jugó a favor.

*En el quinto título, sobre modernización laboral, la oposición consiguió dinamitar el artículo 96, que apuntaba a derogar la ley 14.546, sobre el convenio especial de viajantes (18 versus 52 en contra; dos tercios). El resto se definió 37 a 33 a favor.

*Aquí entró el más que importante título de energía (hidrocarburos, gas natural y legislación ambiental unificada: salió 37 a favor y 33 en contra.

*Previo a los cierres de bloque del debate de la ley Bases, Abdala indicó más cambios para la votación en particular del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), para blindar el articulado y evitar derrotas.

La primera modificación estuvo direccionada al artículo 165: ya no será para “cualquier sector”, sino para “foresto-industria, infraestructura, minería, energía y tecnología” que cumplan con requisitos previstos. No obstante, en la votación en particular, el puntano adhirió “turismo, siderurgia, petróleo y gas”, lo que generó fuertes enojos desde el kirchnerismo, como enfatizó la riojana Florencia López.

En tanto, hubo un gesto para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

Otro retoque importante se dio en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, sobre el cobro de exportaciones: será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años. El título obtuvo 38 adhesiones y 32 rechazos.

*El título previsional se solucionó de manera exprés, debido a que Abdala deslizó más temprano la idea de quitarlo. De esta manera, el Senado descartó la eliminación de la moratoria previsional. Definirá Diputados.

*Cerca de las 2 de la mañana, se inició la discusión sobre el pícaro capítulo relacionado con el tabaco. Por caso, la senadora kirchnerista Carolina Moisés reclamó reinstaurar un nuevo precio fijo ($912) e incrementar el impuesto mínimo al 75%. Luego, hubo otras sugerencias. Diputados aprobó la suba de 70% a 73%. En el Senado no se aceptaron las modificaciones y el artículo quedó idéntico al de la Cámara baja, con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Las últimas fueron de gran parte del Frente de Todos.

*El último título, de disposiciones finales, casi genera una trifulca tras la exigencia de Lousteau de incorporar ítems de su dictamen de minoría, como por ejemplo, una recomposición de los fondos universitarios. Se le respondió que buscaba introducir un tema sobre tablas y no se le concedió dicha posibilidad. La votación terminó con 36 avales, 32 rechazos y una abstención.

Cómo fue la votación en particular del paquete fiscal

*Regularización de Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Esto incluye la moratoria y consiguió el voto de todo el pleno de la Cámara alta: 72 adhesiones.

*Régimen de Regularización de Activos (blanqueo). Fue lo más analizado y se dieron varios cambios extra en el recinto pedidos por dialoguistas y por el Frente de Todos, como el que elimina a los extranjeros, los bienes a nombre de empresas -testaferros- y se refuerza la exclusión de quienes tengan condenas. Para que Diputados no revierta la decisión, se votó por unanimidad y se obtuvo, con creces, los dos tercios.

*Bienes Personales. El radical Lousteau pidió no beneficiar a quienes ingresaran al blanqueo. El oficialismo no aceptó y perdió la votación 37 a 35 por los rechazos del titular de la UCR, de los santacruceños Carambia y Gadano -se vengaron de la pésima estrategia adoptada en la ley Bases- y Mónica Silva, la rionegrina que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

Para salvar el asunto, se buscó recurrir a los artículos del dictamen de minoría del legislador porteño. También quedó rechazado. Todo esto significó una importante derrota para La Libertad Avanza. Resolverá Diputados.

*Impuesto a la transferencia de inmuebles. Se eliminaron varios artículos de la ley 23.905 y se votó a favor: 38 a 34.

*Ganancias. Otro de los fuertes traspiés de los libertarios: 41 a 31. Antes de la votación se habían separado cuatro artículos: 77, 78 bis, 79 bis y 88. Un par interesaban a patagónicos y se generó una tediosa puja para ver si se realizaban o no esas definiciones. No prosperó.

*Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. La votación fue a favor, con 37 adhesiones y 35 en contra. La resucitación del Monotributo Social -incluida en el dictamen de mayoría- se decidió de manera separada y fue rechazada.

*Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor: 38 a favor y 34 en contra.

*Otras medidas fiscales. Se rechazó con dos tercios de los votos (6 contra 65) el artículo 111 del dictamen de mayoría, que instaba al Poder Ejecutivo a “que en el plazo perentorio de sesenta (60) días de sancionada la presente envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno, mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier gasto tributario en los términos del artículo 2 del decreto 1731/2004″. En resumen, un gesto más que generoso para defender el vigente régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Imposible que Diputados pueda revertirlo.

Por otra parte, se volvieron a cambiar las regalías mineras con dos tercios de los votos (69 a favor y una abstención, de Alicia Kirchner). En principio, iban a crecer de 3% a 5%. Ahora, el articulado aprobado establece que “las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”, según informó en el recinto el jefe libertario en el Senado y titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ezequiel Atauche.

Seguido a ello, se agrega: “Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior y exclusivamente respecto de proyectos mineros que no hubieran iniciado construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las provincias adheridas al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibirlas podrán, previa adhesión a lo dispuesto en este artículo, percibir en concepto de regalías un porcentaje que no exceda de un cinco por ciento (5%) sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”.

En concreto: los vigentes, un 3%; los nuevos, hasta un 5%. Con esto, quedó diezmada la versión que había conseguido Carambia a cambio de firmar el dictamen de la ley Bases.