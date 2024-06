Jorge Giacobbe: “Milei es funcional a la oposición, es el tipo que hace el trabajo sucio”

El analista político Jorge Giacobbe

El analista político Jorge Giacobbe señaló hoy que el presidente Javier Milei “es funcional a la oposición, porque es la persona que vino a meter los dedos en el enchufe y hacer el trabajo sucio”. En este sentido, y en diálogo con Infobae, aseguró que pese a la crisis, la discusión por la Ley Bases y a las críticas a la gestión libertaria, la imagen positiva del Presidente se mantiene en 59%, dato que reveló el último informe de la consultora Giacobbe & Asociados, porque está “frente a la nada”.

“El problema de Milei no es la oposición, sino dónde está la frontera de dolor tolerable de la gente. Hay un 10% que lo votó que dice que le afloje la cincha antes de fin de año; otro 15% extiende el plazo hasta las elecciones legislativas. Entonces, del 55% que te votó hay un 30% que dice ‘te acompaño hasta el final’ y otro 25% que dice ‘te acompaño’ pero quiere resultados”, indicó.

“El nivel alto de imagen positiva está sustentado en la esperanza, cuando le preguntamos a la gente la palabra que surge es la esperanza, está sustentado en un sistema de creencias, es importante esto, porque se puede componer y descomponer en tiempos muy rápidos. La gente deposita esperanza sobre Milei porque desea que esto funcione bien, no porque sepa que va a funcionar bien, ni que haya elementos objetivo para decir que esto va ya a salir bien. Idealiza que Milei la puede llevar hacia un lugar mejor”, añadió.

Para el analista político, Milei se mantiene con altos niveles de aceptación en la consideración social porque “está frente a la nada y todos los que salen a quejarse tienen un desprestigio enorme; la gente ve la momia blanca, a la momia negra, a Frankestein, el hombre lobo”. “No hay nadie de prestigio que se le plante, es un momento muy difícil para la oposición, que tiene a su gran referente, Cristina Kirchner, como un sujeto tácito. Cuando salga a la cancha van a volver a tener su 35%, que es un montón, pero que no alcanza para ganar”, completó.

El presidente Javier Milei (REUTERS)

Giacobbe se expresó ayer en esta misma línea, al ser entrevistado por TN. “Es la tercera vez que el peronismo hace esto, buscan a un tipo que haga el trabajo sucio y ellos tienen que hacer la ficción de que se quejan. La verdad es que no están yendo en serio, están haciendo una joda de que se quejan. El sindicalismo, si quiere, te para el país, tenés desabastecimiento y un incendio social. No lo están haciendo”.

Consultado sobre la coyuntura, aseguró: “Los argentinos volvimos a provocar un 2001, pero sin un 19/20 de diciembre que nos diera una foto. Otra vez descabezamos el sistema político, y nadie tiene futuro. La Libertad Avanza no tiene capítulo dos construido. Si Milei se desgasta, ¿qué hace? No es Karina, no jodamos. No tiene nada el PRO, la UCR, el peronismo, el kirchnerismo, la izquierda. Nadie tiene el próximo capítulo, estamos en cero, no hay futuro. Están todos distraídos en el presente, no se dedican a construirlo, y los que tiene la cebita quemada obturan sus propios partidos para que no crezca nadie más”.

Última encuesta

La mencionada encuesta, publicada a principios de mayo, a seis meses de inicio de la gestión libertaria, estaca el alto nivel de imagen positiva de los integrantes del gabinete nacional -supera el 50%-, en contraste con los casos de los líderes de Unión por la Patria. Además, se menciona que el 57% de los consultados cree que ya pasó la etapa más difícil en materia económica, pero advirtió un crecimiento del temor al desempleo.

Según el informe, Milei tiene un 58,7% de imagen positiva; la vicepresidenta Victoria Villarruel, el 55,2%; el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 56,2%; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 55,1%; y el ministro de Economía, Luis Caputo el 51,6%. Como contracara aparecen los referentes de Unión por la Patria con imagen negativa: Cristina Kirchner con el 66,3%; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof con el 25,4%; y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner con 74,6%.

Por otro lado, y ante la pregunta “¿Qué emoción te produce la situación actual de Argentina?”, se imponen la palabra “esperanza”, seguida por “tristeza”, “bronca” e “incertidumbre”. En tanto, sobre la crisis económica, un 42% afirmó que “lo peor está por venir”.

Consultados sobre la Ley Bases, cuyo tratamiento comenzó este miércoles en Senado, el 55,2% cree que es un buen paquete de leyes y deberían aprobarla, el 34,1% cree que es mala para el país y deberían rechazarla y el 10,3% dice no tener información sobre el proyecto.

Según la ficha técnica, el sondeo se realizó en Argentina entre el 20 y 24 de mayo en 2.500 casos. Se trató de un muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos, y regiones para las provincias Argentinas, secciones electorales para la Provincia de Buenos Aires y comunas para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, fue implementado como un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas en un sistema adaptado a dispositivos móviles.