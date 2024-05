Distanciado de Bullrich, Macri espera la aprobación de la Ley Bases para diferenciar al PRO de Milei y resistir una fusión

El PRO sigue en una situación crítica. La tensión entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich genera un ruido interno que impide coordinar un ordenamiento y nueva estrategia. El partido perdió la brújula en las elecciones de 2023 y sus dirigentes pretenden encontrar una nueva hoja de ruta. Eso motivó la decisión del ex Presidente de asumir formalmente la presidencia del espacio que creó hace dos décadas. Pero enfrenta la resistencia de la ministra de Seguridad de la Nación, que se mueve con lealtad a Javier Milei y busca arrimar al sello amarillo a una fusión con La Libertad Avanza.

El último capítulo de esa novela política tuvo lugar ayer. En medio de la hecatombe desatada por la salida de Nicolás Posse del Gobierno y el reemplazo por Guillermo Francos, en el PRO circuló un comunicado que internamente agitó tensiones.

Con el impulso de Bullrich, un grupo de legisladores de la provincia de Buenos Aires comunicaron la decisión de romper el bloque del PRO en la Legislatura bonaerense. “Nace PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires: un compromiso inquebrantable con el cambio”, señala el encabezado del comunicado firmado por los diputados bonaerenses Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Florencia Retamoso, Abigaíl Gómez, Oriana Colugnatti y la senadora Daniela Reich.

De esta manera, el bloque PRO, que tenía hasta ayer 17 integrantes y era presidido por Agustín Forchieri (diputado que responde a Diego Santilli), perdió a varios miembros para el debate legislativo.

El comunicado firmado por los legisladores del bullrichismo señala su “total apoyo al cambio rotundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está llevando a cabo el Gobierno nacional” de La Libertad Avanza.

La jugada de Ritondo

Como anticipó Infobae, la decisión se produjo como reacción a la movida que encabezó Cristian Ritondo, respaldado por Mauricio Macri, para facilitar la renuncia de 24 de los 33 integrantes del Consejo Directivo del PRO en provincia de Buenos Aires. Fue con el objetivo de correr de la presidencia a Daniela Reich, la legisladora y esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que ejercía ese rol.

A su vez, la jugada de Ritondo se había producido una semana después de que Bullrich encabezara junto a Diego Valenzuela un acto en Esteban Echeverría junto a Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza en Buenos Aires, bajo la confianza de Javier y Karina Milei.

Movimientos que se producen en medio de la discusión del PRO sobre si fusionarse totalmente con Milei. O, bien, como pregona el macrismo, dar una colaboración pero con equidistancia y autonomía, de modo tal que el partido no sea subsumido.

La escisión tendrá otro movimiento pronto. Este jueves, Ritondo, que se encamina a presidir el PRO bonaerense, se reunirá con un grupo de intendentes y legisladores del partido. Según supo Infobae, está previsto que participen del encuentro los jefes comunales Juan Ibarguren, (Pinamar), Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Jorge Etcheverry (Lobos), Fernando Bouvier (Arrecifes), Marcelo Matzkin (Zárate), y Pablo Petrecca (Junín). Además, Diego Santilli, diputado nacional y referente del partido, y los presidentes de los bloques del PRO en la Legislatura bonaerense, el diputado Agustín Forchieri, y el senador Alejandro Rabinovich.

Según supo este medio, el encuentro será el puntapié para constituir la nueva Mesa del PRO en la provincia de Buenos Aires. Llama la atención la ausencia de intendentes fuertes del partido, como el propio Valenzuela o Ramón Lanús, de San Isidro. No obstante, cerca de los organizadores les señalaron que se trata de jefes comunales que “hoy juegan con Patricia”. El caso de Lanús es particular, dado que también tiene buena relación con Macri.

Este mismo jueves también se aceptarán las renuncias y se formalizará la convocatoria a elecciones para elegir las nuevas autoridades. Ritondo presentará su lista. El bullrichismo y Valenzuela no definieron aún si presentarán una candidatura alternativa contra el diputado nacional. En tal caso, habrá internas. Si no, se impondrá la lista del jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja.

En este contexto, Bullrich habló ayer en TN sobre el tema y dijo que el diputado le había hecho un “golpe de Estado” al PRO de la provincia de Buenos Aires para cambiar sus autoridades. Alegó que Daniela Reich tenía mandato hasta 2026. El diputado nacional salió al cruce desde su cuenta oficial de X: “Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de estado”, y azuzó: “En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal. Dentro de la ley, todo”.

Macri busca no intervenir directamente en la gresca de la provincia de Buenos Aires. No obstante, lo sigue de cerca y alienta a dirigentes cercanos para que actúen. Pretende aislar a Bullrich y asegurar que la ministra no le arrebatará poder en el manejo del sello partidario. Una precaución que adoptó para evitar tironeos en el cierre de listas y los armados electorales de 2025.

Según supo Infobae, Macri permanecerá en Argentina por las últimas horas, aunque con un perfil bajo. Espera a que se apruebe la Ley Bases, que apoyó la semana pasada en sus redes sociales, para luego retomar su actividad pública.

Una vez que se apruebe la Ley Bases, Macri conducirá al PRO para fortalecer la identidad partidaria. En tanto, empezará a marcar diferencias con el Gobierno de Milei en aquellos puntos que no concuerde. Pese a dar una colaboración en el grueso de los temas, el macrismo pretende un escenario de “discutir ley por ley”.

En ese sentido, ponderó como positiva la desvinculación de Posse del Gobierno, dado que lo había cuestionado ante Javier y Karina Milei por el trato que le daba el ahora ex Jefe de Gabinete y por problemas en la ejecución de políticas.

Al mismo tiempo, Macri tiene en mente realizar un evento para conmemorar su asunción como presidente del PRO. Pero no tiene fecha. También espera a la aprobación de la Ley Bases para decidir detalles.

Y mientras tanto se mantiene activo de forma privada, con reuniones constantes con empresarios, legisladores, intendentes, funcionarios nacionales y gobernadores. La semana pasada recibió a Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Allí, el chubutense Torres deslizó su idea de hacer una próxima reunión de la Mesa nacional del PRO en Chubut con Macri. Algo que aún no maduró, pero cuyo plan se intentará concretar.