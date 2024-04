La diputada Marcela Pagano sigue internada y le realizan estudios

Ariel Torres

La diputada nacional de la Libertad Avanza, Marcela Pagano, continúa internada luego de sufrir un malestar agudo producto de un pico de estrés, según confirmaron diferentes fuentes.

La legisladora es atendida en una clínica del conurbano, donde permanece a raíz del episodio. “Aún está internada y se le están realizando estudios. Vomitó sangre y eso generó preocupación en los médicos. Le están haciendo análisis de laboratorio para determinar qué pudo haber pasado”, señalaron a Infobae desde el entorno de la periodista.

La descompensación de Pagano no frenó la interna que vive LLA respecto de la designación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Tanto es así que no todos los diputados mostraron preocupación por el estado de salud de su compañera de bloque.

“Hoy no hablé”, dijo un hombre con mucho poder dentro de LLA. “Entiendo que sí, que sigue internada, pero ahora voy a averiguar”, agregó este mediodía.

Un caso contrario fue el diputado Oscar Zago, hoy por afuera del bloque de LLA pero cercano a Pagano, que reconoció a este medio que la periodista sigue en observación pero aclaró que desconoce en qué momento podrá regresar a su casa.

En este tira y - afloje que vive la diputada, que se resiste a renunciar a la presidencia de la Comisión, hay diputados de su propio bloque que ponen en duda el estado de salud de Pagano y repreguntan si es cierto que está internada.

Sus allegados confirmaron, además, que el inconveniente de salud de la legisladora se agudizó luego de una llamada con tono desagradable que recibió y que se le adjudica a dirigentes de su mismo espacio, con quienes mantiene un fuerte enfrentamiento interno. De esta manera, debió ser estabilizada hasta superar el episodio que sufrió.

“Esto (ser diputado) no es para cualquiera, es cierto que hubo llamados y bastantes fuertes, pero la realidad es que este trabajo tiene mucha presiones y hay que saber aguantarlas”, señaló una fuente del bloque oficialista con acceso al despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem.

El conflicto ya lleva una semana y promete extenderse. De hecho, Menem tuvo que suspender el nuevo llamado a la Comisión de Juicio Político que buscaba lograr hoy una nueva conformación. Sin embargo, se encontró no sólo con la ausencia de Pagano sino con que el resto de los bloques entienden que la diputada libertaria ya fue votada y designada como presidenta y que si no es ella quien llama a la reunión, la misma no tiene valor.

Así se lo explicaron varios legisladores de la oposición a Menem, uno de los que quiere correr a Pagano de ese lugar y que entiende que la votación no fue válida.

En el medio de estas rispideces, dentro del oficialismo ya comenzaron a buscar a los responsables de la pelea y todos adjudicaron la crisis a una resistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente y la persona que más influye en sus decisiones, según admite el propio jefe de Estado. Durante todo el episodio, ambos se encontraban fuera del país.

Las diferencias expuestas hicieron visibles las divisiones internas en el bloque legislativo que responde al presidente Milei. Suceden, además, mientras el oficialismo intenta articular una estrategia para aprobar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como Ley Ómnibus.

Para ese objetivo el tiempo corre: el presidente Milei puso la aprobación de la Ley en el Congreso como condición para firmar el Pacto de Mayo, convocatoria que les propuso a todos los gobernadores y dirigentes a fin de unir voluntades en pos del desarrollo del país.