Interna en La Libertad Avanza: Oscar Zago dijo que “la única solución” es que Marcela Pagano renuncie a la presidencia de la comisión de Juicio Político

Oscar Zago, diputado de La Libertad Avanza (Télam)

La disputa por la presidencia de la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados tensó la interna en La Libertad Avanza. Mientras Marcela Pagano se encuentra internada por un pico de estrés que se habría desatado luego de una llamada con tono desagradable que recibió de miembros del oficialismo, continúa recibiendo presiones para que desista de estar al frente de la comisión.

A última hora de la noche de este miércoles, el ex titular del bloque libertario, Oscar Zago, explicó que por cuestiones formales la única solución al conflicto es que Pagano presente la renuncia. “Hay un acta que se firmó la semana pasada cuando se eligieron todas las autoridades”, la cual certifica que la titular de Juicio Político es la periodista.

Un sector de LLA referenciado en el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la hermana del mandatario, Karina Milei, en el cual también se encuentra la legisladora Lilia Lemoine, presiona para que la comisión se la quede Bertie Benegas Lynch. Al respecto, Zago remarcó que el diputado “no es de la comisión” y su nombre “no estaba presentado”. “No la había pedido él para integrarla y menos que menos para presidirla”, enfatizó.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), Zago consideró que “la solución es que Pagano tome la decisión de renunciar a la comisión”. “Hablé con ella antes que se descompensara y la verdad que no pensaba renunciar. No se puede elegir nuevamente la comisión porque está correctamente elegida, si Marcela toma la decisión de dar un paso al costado, el bloque que le corresponde la presidencia tiene que elegir a un nuevo presidente. La oposición en esto no tiene nada que ver”, explicó el legislador que fue corrido de la titularidad del bloque el pasado miércoles y que armó un espacio propio junto con otros dos legisladores provenientes del partido MID.

Zago reveló que se había comunicado con Milei el sábado anterior a la conformación de la comisión y que el Presidente había dado el visto bueno: “Me dijo ‘ok, está bien’ que Pagano presida la comisión”. Sin embargo, “media hora antes me llamó Martín Menem para decirme que no había acuerdo para que Pagano sea la presidenta”. “Lo correcto hubiese sido 12 horas antes, el día anterior, decir ‘mañana no vamos a poder conformar la comisión’”, consideró.

La Comisión de Juicio Político en el Congreso se reunió el pasado 10 de abril

La semana pasada Menem planteó que desde el punto de vista reglamentario “quien tiene las facultades para citar a una reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla”. Por eso afirmó que la reunión “no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”. De hecho, había convocado para este jueves a una reunión constitutiva en la que se elegirían las verdaderas autoridades. Sin embargo el ingreso del paquete fiscal a la Cámara de Diputados le permitió al oficialismo posponer la resolución de la crisis interna. La reunión de la comisión de Juicio Político fue suspendida porque a la misma hora fue convocada la de Presupuesto para comenzar a tratar el nuevo proyecto que incluye la restitución de Ganancias, un blanqueo, una moratoria y cambios en Bienes Personales, entre otros puntos.

Frente a los cuestionables comportamientos y las desprolijidades que evidenció La Libertad Avanza en este conflicto, expresó: “Quiero creer que es un error”. No obstante, no se siente “traicionado” por el mandatario.

“No se si es un papelón, pero si un error y hay que reconocerlo. Hay que hacerse cargo. El acta no se puede desconocer salvo que la oposición se preste al juego de desconocer el acta”, agregó Zago.

El diputado del MID aclaró que sigue siendo parte de La Libertad Avanza pero solicitó “abrir puertas, no cerrarlas” para contar con apoyo de otras fuerzas. “Es un pedido al presidente”, remarcó.