Diana Mondino se reunió con el canciller de Brasil y reactivaron el vínculo bilateral: sin definiciones sobre una reunión Milei-Lula

La ministra fue recibida en su primer viaje oficial a Brasil por su par Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, fue recibida la mañana de este lunes por su par de Brasil, Mauro Vieira, en su primer viaje oficial al principal socio comercial de Argentina. Juntos abordaron diversos temas de integración y de interés bilateral, pero evitaron dar precisiones sobre un eventual encuentro personal entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inacio Lula Da Silva, quienes mantienen diferencias fuertes ideológicas, políticas y personales.

En concreto, ambos ministros reactivaron un vínculo bilateral que había quedado virtualmente congelado después de la asunción de Milei y de los gestos de confrontación de ambos lados. Según la información oficial que distribuyó Itamaray, los ministros abordaron cuestiones sobre “infraestructura fronteriza, cooperación energética y de defensa, Hidrovía Paraguay-Paraná e integración”. “Las relaciones argentino-brasileñas están marcadas por la intensidad de los flujos de inversión y comercio; emisión y recepción de gran número de turistas y estudiantes; y la cooperación en sectores estratégicos como la defensa, la seguridad, la energía convencional y nuclear, y la ciencia, la tecnología y la innovación”, se indicó oficialmente.

Lo cierto es que al ser consultada Mondino en la conferencia de prensa sobre la posibilidad de una reunión Milei-Lula, la respuesta fue menos contundente: “La posibilidad de un encuentro entre el presidente Milei y Lula por supuesto que está siempre presente. Tengamos en cuenta la agenda internacional de ambos, que es bastante compleja, pero sí, en algún momento esperamos que pueda ocurrir”.

Javier Milei y Luiz Inacio Lula Da Silva, un vínculo signado por la tensión personal

El enfrentamiento entre los mandatarios se explica no sólo por la afinidad que el argentino tiene con el enemigo político principal del líder del PT, el ex mandatario Jair Bolsonaro. El libertario definió durante la campaña a su colega brasileño como un socialista, “un comunista” con el que no quería tener trato. Y en las últimas horas, frente al conflicto que se produjo en Medio Oriente, hubo posiciones contrapuestas: Milei se mostró alineado sin matices con Israel, mientras que Lula optó por la neutralidad y la crítica soterrada a la defensa israelí.

No es la primera vez que los presidentes de las dos naciones que animan al Mercosur están en veredas opuestas. Durante el gobierno de Alberto Fernández la disputa fue inversa. El presidente argentino, peronista y de prédica progresista, nunca se reunió con Bolsonaro, un ex militar, líder de una derecha dura, que era quien ostentaba la primera magistratura brasileña.

Pero más allá de los desencuentros, en la conferencia que ambos cancilleres compartieron en Itamaraty, Mondino aseguró: “El principal mensaje que yo quisiera transmitir en este momento es la certeza que tenemos de la relevancia que tiene Brasil para Argentina. Nuestra relación bilateral se ha constituido en una verdadera política de Estado”.

“En la reunión logramos avanzar en varios temas centrales, que los puedo resumir como comercio bilateral, la cooperación fronteriza, los recursos hídricos que compartimos, la energía, e inclusive hasta cooperación antártica”, aseguró la canciller argentina sobre su encuentro con Vieira.

La funcionaria precisó que en materia de pasos fronterizos acordaron trabajar con mayor coordinación, replicando un esquema similar al que hay en Santo Tomé-San Borja, por ejemplo, para Uruguayana y Paso de los Libres, con el objetivo de “evitar demoras y complicaciones en el tránsito de personas y de bienes entre nuestros ciudadanos, que tienen que poder ir y venir con facilidad”.

También hablaron sobre “la complementariedad en recursos gasíferos, las necesidades que tienen los sectores productivos y la posibilidad de intercambiar todo tipo de inversiones”. En ese sentido, Mondino habló sobre el desarrollo entre el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el Ministerio de Economía Argentina para avanzar lo más rápido que se pueda en la integración y el avance de esos proyectos de interconexión entre la producción de Vaca Muerta y los mercados del sur del gigante de Sudamérica.

Y finalmente, abordó un tema espinoso: “Con respecto a la necesidad de modernizar, fortalecer, aggiornar la palabra que más le guste” el bloque del Mercosur, “lo que necesitamos es que muestre resultados acorde a lo que la sociedad civil necesita. Las iniciativas no son solamente iniciativas nuestras, están también Paraguay y Uruguay trabajando en los cuatro países en conjunto”.

“Hay muchísimos temas. Compartimos con Brasil una agenda de trabajo muy nutrida y diversa. En todos y cada uno de ellos hay un desafío pero entre entre todos lo vamos a poder superar. Vamos a poder ir lo más rápido que se pueda. Estoy convencida de que la relación histórica entre ambos países va a ser en beneficiosa para nuestros ciudadanos”, aseguró.

Itamaraty informó que la visita de la ministra Mondino se produjo a un mes de realizarse en Buenos Aires la V Reunión del Mecanismo de Coordinación Política Brasil-Argentina, copresidida por los vicecancilleres de ambos países, ocasión en la que se realizó una revisión más amplia de la agenda de cooperación e integración en el marco de la Alianza Estratégica bilateral.

Y resaltó que se trató de la primera visita la ministra de Relaciones Exteriores argentina a Brasilia desde su toma de posesión, pese a que “como canciller designada se reunió con el ministro Mauro Vieira, en Itamaraty, en noviembre de 2023″, como así también tuvieron contacto en la toma de posesión del presidente Javier Milei, en diciembre, y al margen de la reunión de Cancilleres del G20, en Río de Janeiro, en Febrero.