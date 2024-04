Daniel Scioli cambió su postura e impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas

Daniel Scioli, secretario de Deportes, Turismo y Ambiente de la Nación (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El secretario de Deportes, Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, expresó en las últimas horas su respaldo al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsado por el gobierno de Javier Milei, al destacar que esta medida puede “potenciar” a los clubes deportivos.

A través de un posteo en sus redes sociales, Scioli señaló que la implementación de las SAD en el fútbol argentino no implica necesariamente la privatización de los clubes, sino que ofrece una alternativa de estructura societaria para fortalecer a las instituciones deportivas. Asimismo, citó ejemplos de otros países como Brasil, Chile y Paraguay, donde este modelo ha contribuido al crecimiento de los clubes.

“El impulso de las SAD en el fútbol argentino no es una exigencia para que los clubes sean privados. Es abrir otra posibilidad de esquema societario para potenciar a un club. Si miramos a Brasil, Chile o Paraguay, muchos tuvieron un gran crecimiento”, escribió el funcionario nacional en la red social X (ex Twitter).

Y agregó: “Como destacó el presidente Javier Milei, no se trata de exigir un modelo, sino interpretar el fútbol con una lógica distinta”.

El respaldo de Scioli a las SAD marca un cambio en su postura, ya que en el pasado había mostrado su rechazo a esta medida. En 2018, mientras presidía la Comisión de Deportes de Diputados, expresó su oposición a que los clubes se convirtieran en sociedades anónimas.

En ese momento, durante una sesión de la Comisión de Deportes, Scioli había anunciado su apoyo a un proyecto de ley que, de ser aprobado, impediría la transformación de los clubes en sociedades anónimas.

“¿Por qué no darles la libertad?”

Días atrás, Daniel Scioli, ya había hecho referencia a la posibilidad de la llegada de las Sociedades Anónimas a las instituciones deportivas, basándose en casos exitosos en otros países sudamericanos. “Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú han avanzado. ¿Por qué no darle la libertad a los socios de los clubes a que puedan optar? Si continuar con la tradicional sociedad civil o en aquellos casos para el bien también de los deportes varios porque los clubes en Argentina desarrollan todo tipo de actividades deportivas, que puedan tener esta alternativa. Estamos definiendo la reglamentación porque el DNU está vigente”, manifestó en su momento el dirigente en comunicación con radio Mitre.

De hecho, el secretario de Deportes hizo hincapié en la versión que circula desde hace semanas, sobre la participación de Sergio “Kun” Agüero en la llegada de inversores del Manchester City a Independiente de Avellaneda. “El ‘Kun’, que es un amigo, es un gran referente, y con toda su experiencia, y tiene esta vocación de acercar interesados a la Argentina. De otros lugares del mundo me han contactado expresándome la voluntad que tienen de, una vez implementado esto, de invertir en Argentina. Tiene un potencial, yo calculo, más de mil millones de dólares de interés”.

Sicoli aclaró sobre las SAD, que “si está esta alternativa y es optativa, son los socios los que podrán definirlo"

“Si está esta alternativa y es optativa, quiero aclarar esto para que no se distorsione, es optativa, son los socios los que podrán definirlo. Y hay clubes, en el caso de Talleres de Córdoba, que se ha transformado el club a partir, no de la implementación directa de la sociedad no-divisional de partidos, sino de otro formato que ha traído al club importantes avances. Entonces, lo que está hoy es una realidad en distintos lugares, no le hablo de Inglaterra, le puedo hablar de España, sino acá, en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no dar esta alternativa, esta libertad que los socios elijan?”, agregó Scioli.

Y concluyó: “Hay tanta resistencia a tantas cosas. Los cambios tienen siempre resistencia. Pero hay que fundamentarlo, hay que dar los argumentos, hay que dar esta posibilidad porque hoy sabemos la crisis que viven muchos clubes de fútbol argentino y como esto arrastra”.