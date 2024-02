Milei ante el Congreso: por primera vez, el Gobierno no imprimirá la Memoria del Estado y ahorrará $20 millones

Javier Milei hablará mañana ante el Congreso para inaugurar el período ordinario de sesiones del Congreso

Javier Milei hablará mañana ante la Asamblea Legislativa del Congreso, en la apertura del 142° período de sesiones ordinarias. El Presidente es disruptivo y continúa con su idea de combatir a la “casta política”. Tiene gestos y símbolos con los que pretende diferenciarse de la vieja institucionalidad. “Piensa afuera de la caja”, lo elogian en la intimidad de su equipo.

Cuando asumió como Jefe de Estado, sorprendió al dar su primer discurso de espaldas al palacio legislativo, desde un atril frente a la plaza. Ahora pateó la tradición cuando se conoció que disertará ante los legisladores a las 21: la historia indicaba que ese acto se hacía al mediodía. No era ley, era hábito, costumbre, tradición. No será la única excentricidad.

Cada 1° de marzo, el Presidente hace por norma constitucional la apertura de sesiones. Si bien se especuló acerca de si iba a ir o no, es algo que no puede evitar. Está dispuesto en el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución Nación. No sólo tiene que presentarse ante la Asamblea Legislativa, sino que tiene que dar cuenta del “estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”. Y así sucederá, en un discurso que se espera dure en torno a 40 minutos, cuyo contenido lo pule el propio Presidente y al que tienen acceso el grupo más íntimo de sus asesores, que integran Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor y estratega Presidencial. Otra novedad es que hablará desde un atril, y no en el estrado presidencial de la Cámara de Diputados.

Quien completa ese círculo es Nicolás Posse, el Jefe de Gabinete de la Nación, un dirigente perfil bajo, de voz desconocida, “muy inteligente” -según quienes lo frecuentan- y que ejecuta un rol más técnico que político. Toma decisiones todo el tiempo, es de extrema confianza de Milei, aunque no interviene a diario en la construcción de poder ni en el armado político del Gobierno, una labor que supieron desempeñar otros predecesores del mismo cargo.

Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la Nación

La memoria, en código QR

Pero en el marco de la apertura de sesiones, Posse juega un rol central. También por mandato constitucional, el jefe de Gabinete se ocupa de elaborar la Memoria Detallada del estado de la Nación, un documento que contiene todas las políticas públicas desarrolladas durante el último año por todos los ministerios. El texto será presentado mañana ante los legisladores.

Se trata de una disposición que fue incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, que creó la figura de Jefe de Gabinete. El inciso 10 del artículo 100 de la carta magna establece que una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, Posse debe “presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos”. Lo mismo suscribe el artículo 104.

Se trata de un texto enorme que suele tener entre 500 y 800 páginas, en las que el Gobierno enarbola aquellos hitos de gestión. Durante los mandatos presidenciales, los jefes de Estado lo aprovechan para confeccionar un panegírico que engalana sus administraciones y maquilla u omite errores. Pero ese documento se vuelve especialmente atractivo en los cambios de gobierno.

Por primera vez, la Memora del estado de la Nación no se imprimirá y se distribuirá con un Código QR

Según se informó desde la Jefatura de Gabinete, lo innovador este año es que, por primera vez en la historia, la Memoria Detallada del estado de la Nación no se imprimirá: se presentará al Congreso mediante una tarjeta de cartón color violeta, a la que tuvo acceso Infobae, que contiene un código QR para acceder al documento, y que será distribuida mañana en el recinto. El texto fue editado por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo del dirigente mendocino Omar de Marchi.

El objetivo de hacer la memoria con un código QR es para “reducir costo”, en la línea de austeridad que sostiene Milei. Habitualmente se imprimían 500 ejemplares de la Memoria. Según datos de la Jefatura de Gabinete, esa impresión implicó al Estado un gasto de $16 millones. Los cálculos del equipo de Posse evaluaron que ese costo este año hubiera alcanzado los $20 millones. El Gobierno decidió imprimir sólo 10 o 15 ejemplares, para guardar en bibliotecas y archivos, y ahorrar esos fondos.

Crítica a la gestión de los Fernández y defensa del ajuste fiscal

Respecto al contenido, la Memoria del estado de la Nación de 2023, que será presentada mañana, despliega las políticas públicas y los “hitos” ejecutados por la administración de Alberto Fernández hasta el 9 de diciembre de 2023. Luego, hay una segunda parte que detalla las medidas implementadas por Milei desde el 10 hasta el 31 de diciembre del año pasado.

El texto tiene una Introducción del Gobierno que va en la misma línea que el discurso que dio Milei el día de su asunción. Conforme deslizaron a Infobae, contiene fuertes críticas al Gobierno anterior, enfatiza el “hito” de haber “evitado” una hiperinflación y señala la ya popular frase del Jefe de Estado: “No hay plata”.

El dorso de la tarjeta que contiene el código QR con la Memoria del estado de la Nación 2023 que elaboró la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Nicolás Posse

El Gobierno explica y justifica en el documento la necesidad de las medidas de ajuste económico para avanzar hacia el equilibrio fiscal, y cuestiona los desequilibrios macroeconómicos heredados de la gestión de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. La Memoria servirá para nutrir parte del discurso que Milei redacta en su despacho para pronunciar mañana.

Para recabar la información, Posse solicitó informes a cada uno de los ministerios del Gabinete. Otro aspecto sobresaliente será el cambio del logo, que en la segunda parte aparece con la nueva simbología de la administración de Milei. Eso se replica también en el uso de conceptos y palabras propias del glosario libertario.

El documento tiene 500 páginas, de las que 445 son con información de la gestión de Alberto, que elaboró el Gobierno anterior. A continuación, 55 páginas finales que contienen un resumen de las políticas ejecutadas por Milei desde que llegó a Balcarce 50. Allí es que está contenida la Introducción que funciona como editorial del programa de La Libertad Avanza.