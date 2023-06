Cierre de listas de las elecciones 2023, en vivo: candidatos, internas, alianzas, minuto a minuto

La vuelta al diálogo entre Alberto Fernández y CFK y una cena hasta la madrugada: cómo se gestó la fórmula Massa-Rossi El Presidente y la titular del Senado volvieron a intercambiar mensajes este viernes por la mañana. El rol de Máximo Kirchner. La reacción de Daniel Scioli

Sergio Massa saliendo del Senado (Luciano González)

El intercambio telefónico entre ellos y a través de emisarios empezó, según las fuentes, en la mañana de este viernes. Y tuvo su momento cúlmine en la tarde. Hasta entonces, Cristina Kirchner y Alberto Fernández habían evitado comunicarse, cada uno con su propia regla: la Vicepresidenta con el argumento de que no sería ella la encargada de forzar la unidad -al menos no directamente-, y el Presidente con la excusa de la competencia interna hasta tanto no se alcanzara una fórmula de unidad que sintetizara a la mayoría del peronismo.