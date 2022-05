El Kirchnerismo avanzará hoy con el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

El plenario de comisión de la Cámara de Diputados

El kirchnerismo avanzará este martes en la Cámara de Diputados con el debate del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes, crea cuatro regiones federales para su funcionamiento y considera que la presidencia del organismo no tiene que estar en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy a las 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade- continuarán las exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial. Será la tercera reunión informativa desde que se puso en debate el proyecto, el pasado martes 17.

El Frente de Todos necesita sumar apoyo para conseguir la aprobación del proyecto ya que de acuerdo con lo sucedido en el Senado, no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto. Por ello, en e oficialismo no descartan incorporar modificaciones.

“El Frente de Todos no puede por sí solo ratificar el proyecto que viene del Senado”, señaló Pérez Araujo al afirmar que el oficialismo está “dialogando, revisando proyectos de otros diputados para ver si podemos encontrar una salida a esta ilegalidad en que nos ha metido la Corte. Ese es el camino para aquellos temas que afectan a los argentinos”.

Se necesitan 129 votos para su aprobación por tratarse de una ley derivada de la Constitución Nacional y que requiere de mayoría absoluta del plenario, esto es, la mitad más uno de los 257 diputados que integran el cuerpo. El Frente de Todos, con sus 118 miembros, podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más.

En este marco, Juntos por el Cambio ya anticipó que no acompañarán la reforma del Consejo de la Magistratura ya que consideran que el organismo debe continuar siendo presidido por la Corte Suprema de Justicia. En contra se expresaron los 116 diputados de JxC, más los cuatro liberales.

Por la principal bancada opositora, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, señaló: “El Consejo de la Magistratura debe garantizar independencia del poder judicial para proteger los derechos de todas las personas contra el abuso y la impunidad”.

Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade

Por su parte, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, manifestó en diálogo con Agencia Télam que escuchará “la opinión de los especialistas” antes de decidir si presenta un dictamen propio, aunque adelantó que “no está de acuerdo” con el proyecto aprobado por el Senado.

”Tiene que haber un equilibrio. La Corte Suprema tiene que integrar el Consejo pero no presidirlo, y mucho menos tener doble voto” , expresó la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura mientras el proyecto se debatía en el Senado.

A esta posición se suma la del bloque Córdoba Federal, que tiene tres integrantes y que es la única fuerza del Interbloque Federal con representación en el Senado. ”El tema del Consejo de la Magistratura está claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Y en la iniciativa hay dos cuestiones que van a contramano de lo que la propia Constitución Nacional ha fijado”, remarcó la senadora Alejandra Vigo, referente del Gobierno cordobés, al justificar su voto en contra del proyecto del Poder Ejecutivo.

Para Mónica Fein, del Socialismo santafesino, “cualquier reforma institucional requiere amplios consensos y hoy el oficialismo no está buscando eso, sino imponer una mayoría circunstancial. De esa forma no están dadas las condiciones para hacer cambios sustantivos porque no hay una disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional”, aseveró.





